



Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

1 марта президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию России. Самой неожиданной и непредсказуемой — в том числе для политического класса России и всего мира — оказалась часть, посвящённая Вооружённым силам, а точнее, новым стратегическим вооружениям. Были подтверждены работы и успехи по проектам, которые ранее фигурировали на уровне предположений и слухов, кроме того, впервые были представлены крылатая ракета с ядерной силовой установкой и боевой лазерный комплекс наземного базирования. Оценим, что это за вооружение и каково его значение?

Крылатая ракета с ядерной силовой установкой — реализация концепции периода холодной войны

Информации о крылатой ракете с ядерной силовой установкой в открытых источниках никогда не появлялось — таким образом, состоялся анонс этого проекта. Судя по заявлению и видеозаписи, изделие является модификацией крылатой ракеты большой дальности Х-101/102 (максимальная дальность полёта превышает 4000 км), но с миниатюрным ядерным реактором, который обеспечивает практически неограниченную дальность полёта. Реальная степень готовности перспективной ракеты пока непонятна, но сама по себе концепция интересна. Проблемой может стать стоимость такой ракеты, а также ограниченность её использования — ясно, что использовать изделия с ядерным реактором в локальных конфликтах не будут.

Ту-95МС с КРБД Х-101 на борту

Надо сказать, что концепция крылатой ракеты с ядерным двигателем не является уникальной, хотя ранее она никогда не была доведена до стадии лётных испытаний. Ещё в конце 1950-х годов в США разрабатывалась огромная (должна была нести до 24 боеголовок) сверхзвуковая крылатая ракета SLAM (Supersonic Low Altitude Missile) с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. В таком двигателе воздух напрямую проходит через реактор, охлаждая его и нагреваясь сам, в результате чего разогретый воздух истекает из сопла с огромной скоростью, создавая тягу. Однако при этом в окружающей среде создаётся серьёзный радиоактивный след на всём протяжении полёта. Именно это и стало одной из основных причин закрытия проекта до начала лётных испытаний (сыграло роль также успешное развитие баллистических ракет).

Что касается российской ракеты — то очевидно, что она дозвуковая и ставка сделана на малозаметность и низкую высоту полёта. Тип двигателя также должен быть несколько другим, так как экологически описанная выше американская концепция недопустима.

Боевой лазерный комплекс — система ПВО ближнего радиуса действия?

Новостью стал и боевой лазер наземного базирования. Судя по тому небольшому количеству изображений, продемонстрированных во время Послания, общим тенденциям развития лазерного оружия и физическим ограничениям, можно предположить, что была продемонстрирована система противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия. Такие системы разрабатываются и испытываются в ряде стран, при этом их основной целью является борьба с беспилотниками, минами, снарядами и т. п. на относительно небольших расстояниях.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. 01.03.2018 Боевой лазерный комплекс

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Преимуществом такой системы является минимальная стоимость выстрела и высочайшая скорость поражения цели (лазерный луч распространяется со скоростью света), ограничения — неэффективность при плохой погоде, сильное рассеивание луча на дальностях более 5−10 км.

Гиперзвуковая крылатая ракета воздушного базирования — быстрее ожиданий

Сам факт разработки гиперзвуковой крылатой ракеты «Кинжал» не стал большой новостью — информация об этом периодически появлялась в СМИ в течение последних лет.

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Более удивительным стал факт постановки ракеты на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе (ЮВО) и использование в качестве её носителя сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31БМ (которые, к слову, в ЮВО постоянно не базируются). Более логичным, казалось бы, является использование платформы дальнего бомбардировщика Ту-22М3 или фронтового бомбардировщика Су-34. Вполне вероятно, что такая возможность также имеется и реализована. Известно, что МиГ-31 изначально использовался для испытаний ракеты, по очертаниям несколько напоминающей аэробаллистическую ракету комплекса «Искандер-М». Заявленной дальности полёта в 2000 км (ранее в СМИ звучала цифра 1500 км) и скорости не менее 6 чисел Маха (в 6 раз быстрее скорости звука) вполне достаточно для поражения практически любой сухопутной цели. Возможно, ракета будет иметь и противокорабельную версию. Также интересно, насколько новая крылатая ракета унифицирована с противокорабельной ракетой «Циркон» морского базирования, которая также сейчас разрабатывается и испытывается.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. 01.03.2018 Ту-22М3 с крылатой ракетой «Кинжал» на борту

Гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок — Россия первая в мире?

Россия, Китай и США достаточно давно и активно ведут разработки гиперзвукового планирующего боевого блока (глайдера) для оснащения им межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Однако, судя по всему, Россия достигла уровня серийного (или предсерийного) изделия раньше всех. В общем-то, это было ожидаемо, учитывая не очень удачные испытания подобных систем в США и, напротив, последние удачные испытания в России.

Nationalinterest.org Гиперзвуковое оружие в действии

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В отличие от обычных боеголовок, летящих строго по баллистической траектории и поздно входящих в плотные слои атмосферы (благодаря чему есть время для их заатмосферного кинетического перехвата средствами противоракетной обороны), глайдер проводит значительно более длительное время в атмосфере, передвигаясь там на скорости около 20 чисел Маха. При этом во время полёта в плотных слоях атмосферы вокруг боевого блока образуется облако плазмы, мешающее точному наведению кинетических перехватчиков (для радиолокаторов и тепловых головок самонаведения цель становится очень большой и «размазанной», и принцип кинетического перехвата прямым попаданием «пулей в пулю» становится практически нереализуем). К тому же глайдер управляем на всём протяжении полёта, за счёт чего достигается высокая точность попадания (можно использовать неядерные боевые части) и способен к манёврам, в том числе и по высоте полёта. Учитывая низкую эффективность систем ПРО даже против обычных боеголовок МБР, перехват планирующих крылатых боевых блоков и вовсе пока практически невозможен.

Подводные беспилотные комплексы — реализация идеи 1950-х годов

Идея создания гигантской торпеды с ядерной силовой установкой и мощнейшим термоядерным зарядом появилась в СССР ещё в 1950-х годах, проект назывался Т-15 и активно продвигался А. Д.Сахаровым. Технологии тех лет не позволили создать достаточно компактный ядерный реактор, имелись проблемы и с носителями для столь большого изделия.

Однако современные технологии сделали старую концепцию реализуемой — схема беспилотного подводного аппарата с ядерной силовой установкой «Статус-6» была «случайно» продемонстрирована по телевидению в 2015 году. С тех пор официальной информации по нему практически не было, зато было достаточно много слухов о том, реален ли проект или это только некий концепт. Недавно существование проекта было признано в докладе министерства обороны США. Теперь о нём было заявлено официально.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. 01.03.2018 Беспилотный подводный аппарат с ядерной силовой установкой «Статус-6»

Носителем для беспилотных подводных аппаратов, судя по видео, продемонстрированному во время речи, является атомная подводная лодка проекта 09852 «Белгород» (слухи подтвердились). На видеозаписи эта подлодка несёт как торпеды с ядерной силовой установкой (ранее в СМИ озвучивалась дальность действия «Статуса-6» в 10 000 км, глубина погружения 1 км и скорость хода до 185 км/ч), так и автономные необитаемые подводные аппараты Клавесин-2Р-ПМ (эти аппараты способны выполнять различные поисковые и разведывательные задачи, картирование морского дна и т. п.). Что касается обнаружения и перехвата «ядерных» торпед, то, учитывая глубину и скорость их хода, эта задача крайне сложна. При этом достижение даже одной торпедой побережья противника приведёт к катастрофическим последствиям.

Слухи о первом бросковом испытании «Сармата» подтвердились

Во время Послания президента Федеральному собранию впервые были продемонстрированы кадры первых бросковых испытаний перспективной тяжёлой жидкостной МБР «Сармат», которая должна прийти на замену устаревающим Р-36М2 «Воевода».

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Эти испытания были изначально запланированы на 2016 год, но сроки откладывались три раза — в итоге они были осуществлены в конце декабря 2017 года и прошли успешно (что и подтвердили продемонстрированные Владимиром Путиным кадры).

Michael — Nuclear silo Ракета РС-28 «Сармат»

Новая ракета во многом похожа на предшественницу, однако за счёт использования современных технологий будет упрощена эксплуатация комплекса, уменьшено время от получения приказа до запуска ракеты (не более минуты). Кроме того, МБР сможет нести новые гиперзвуковые планирующие боевые блоки или же большее количество обычных боеголовок, нежели «Воевода». К тому же «Сармат» будет иметь конфигурацию для суборбитального полёта с практически неограниченной дальностью, что позволит наносить удары по противнику с любых направлений, что заставит его разворачивать дорогостоящую систему ПРО на всей территории страны. Своевременная разработка «Сармата» очень важна в свете истечения срока МБР «Воевода» и необходимости их плановой замены. В ином случае стратегический ядерный потенциал России заметно упадёт.

Новая ядерная стратегия США не учла части российских разработок

Совсем недавно в США была принята новая ядерная стратегия (Nuclear Posture Review — NPR-2018), в которой описывались новые вызовы и планирующиеся на них ответы.

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В основном в документе делался упор на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также сдерживание Москвы от применения тактического ядерного оружия в случае возникновения конфликта в Европе. Из перечисленных выше стратегических вооружений упоминались только «Статус-6», «Сармат» и гиперзвуковой глайдер, тогда как о новых крылатых ракетах речи даже не было. Выводы документа о необходимости развёртывания тактических ядерных боеголовок на баллистических ракетах подводных лодок TridentII и уменьшение порога на применение тактического ядерного оружия никаким образом не отвечает на новые российские разработки.

В целом новые разработки могут стать хорошим козырем для России на переговорах по продлению договора СНВ III, а также решению вопросов, связанных со спорными моментами в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также тематики противоракетной обороны. Будут ли все вышеперечисленные изделия производиться в большом количестве и поставляться на вооружение, является открытым вопросом.