22 февраля в Пермском театре оперы и балета состоялся показ балета «Дон Кихот». С учетом того, что в последние месяцы руководство театра методично уничтожает репертуар, в том числе и балетный, это событие не могло пройти незамеченным.

Скриншот страницы Permopera.ru Дон Кихот

Какое-то время была надежда на то, что в спектакле примет участие балерина лондонского Ковент-Гардена Наталья Осипова, которая по недоразумению числится примой пермского театра, но надежда не оправдалась. После того, что произошло 22 февраля, сложно сказать, к счастью или к сожалению.

Скриншот видео YouTube страницы Ольга O'key Наталья Осипова, «Жар-птица». Пермь. Балеты СтравинскогоПоклоны

Главные партии в балете исполнили Евгения Четверикова и Георгий Еналдиев, и это был самый настоящий фурор. Нет смысла подробно его описывать, потому что это чувствовали все. И артисты, вдохновленные поддержкой зала, и зрители, взрывающиеся овациями после каждого нового выхода артистов на сцену.

Евгения Четверикова, блистательно исполнившая роль Китри, идеально подходила под эту роль, как будто созданную специально для нее. Видимо, прав был Федор Достоевский, писавший о всемерной отзывчивости русского народа, позволяющей проникать в глубинные основания иных культур: Четверикова продемонстрировала на сцене темперамент настоящей испанской доньи.

Георгий Еналдиев, ставший для меня настоящим открытием, также показал удивительную способность к перевоплощению. Кроме того, он мастерски исполнил все сложные хореографические элементы, продемонстрировав, на что способна пермская хореографическая школа, по праву считающаяся одной из лучших в стране.

Без преувеличения можно сказать, что за последние годы такой энергетики на сцене Пермского театра оперы и балета видеть не доводилось, даже на концертах маэстро Теодора Курентзиса. Что произошло в этот день, почему он вдруг стал таким особенным? Думается, тут сыграли роль сразу несколько факторов.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя 1tv.ru Теодор Курентзис

Первый — великолепное перевоплощение актеров вкупе с их отличными профессиональными навыками — был описан выше.

Вторым фактором, как мне кажется, можно назвать голод зрителя по балету, искусственно созданный руководством театра. Много раз уже поднимался вопрос о том, что театр фактически прекратил свою работу, поэтому каждое очередное событие (именно событие, а не его имитация) пользуется огромной популярностью со стороны его поклонников.

Третьим фактором, сделавшим вечер волшебным, стал тот факт, что балет «Дон Кихот» является балетом классическим. Классическая постановка и хореография всегда пользуются большим спросом у пермского зрителя, особенно в условиях как будто бы целенаправленного уничтожения подобных спектаклей.

Не хочу показаться конспирологом, однако сложно не заметить тот факт, что руководство театра отдает предпочтение либо современным балетам, либо современным интерпретациям классики.

Когда в театре имени Чайковского в течение полугода не ставится «Лебединое озеро», а вместо него отдается предпочтение «Балетам Стравинского» (ничего не хочу сказать против), то в голову закрадываются нехорошие подозрения: нет ли у театральных начальников какого-то предубеждения по отношению, например, к Петру Чайковскому или к русскому классическому балету? Ведь об этом уже прямо говорят поклонники театра.

Петр Чайковский

Балет «Золушка», который хоть и содержит элементы классической хореографии, превращен интерпретацией автора в неклассическую постановку. При этом в театре не идет классической версии данного спектакля. То же самое можно сказать и о новом «Щелкунчике».

Важно в десятый раз подчеркнуть, что автор имеет полное право на свое видение произведения, может интерпретировать его сообразно своим представлениям, однако речь ведь идет не об этом. Речь идет о вытеснении классического из репертуара: новый «Щелкунчик» заменил собой прежний, но не остался жить с ним на равных правах. Очевидно, что, поступи руководство театра иначе, на новую постановку бы перестали ходить, но ведь это обнажает еще одну печальную тенденцию: полное пренебрежение к зрителю.

Кстати сказать, это касается в том числе и «Лебединого озера», новая постановка которого вытеснила старую, несмотря на заверения театра о том, что у нас будут два балета.

Если взглянуть на афиши последних трех лет, трусливо скрываемые дирекцией, то можно констатировать тот факт, что в Пермском театре оперы и балета не состоялось за это время ни одной премьеры классического балета. Если мне не изменяет память, последней такой премьерой было новое «Лебединое озеро», которое пришло на смену другой постановке, о которой пермяки вспоминают с печальной ностальгией, утверждая, что прежняя версия была лучше настоящей.

Цитата к/ф «Черный лебедь». режДаррен Аронофски. США Классический балет. Триумф за секунду до смерти

Таким образом, приходится констатировать, что классический балет в Пермском театре оперы и балета стагнирует, новых постановок нет, старые вытесняются новомодными интерпретациями.

Важно понимать, что искусство должно опираться на классику, классика должна составлять львиную долю репертуара. Разумеется, эксперименты должны быть, но они не должны замещать собой то, что доказало свою жизнеспособность десятилетиями, а то и столетиями.

Стремление ставить неоклассику не вступает в противоречие с классическими постановками, ценители которых с удовольствием придут посмотреть и на нечто новое, поэтому при разумном подходе можно достигнуть гармонии в этом вопросе. Но когда новое, именно новое, а отнюдь не лучшее, вступает в яростную схватку с лучшим и уничтожает его не за счет честной конкуренции, а за счет волюнтаризма руководства театра, тогда происходит беда.

Как здание не может существовать без фундамента, так и балет не может существовать без классики — это понимают все: и зрители, и артисты. Подтверждением тому стал тот волшебный вечер 22 февраля, когда в Пермском театре оперы и балета был показан классический балет «Дон Кихот».