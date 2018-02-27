Патриарх Голливуда Стивен Спилберг снял новое общественно-политическое кино. Обычно режиссер чередует такие фильмы с дорогими зрелищными проектами, так как считает создание социально значимых картин своим гражданским долгом. «Секретное досье» рассказывает про публикацию в 1971-м служебных документов Пентагона, в которых анализировался ход Вьетнамской войны и разоблачалась позиция властей по данному вопросу. За тягучей манерой киноповествования, имитирующей политические триллеры 70-х, кроется актуальное высказывание, правда, ставшее куда более злободневным, чем могли себе представить авторы ленты.

Цитата из к/ф «Секретное досье». Реж. Стивен Спилберг. 2017. Великобритания, США

Стивен Спилберг многие десятилетия держал нос по ветру политических веяний. До недавнего времени он неизменно был другом сменявших друг друга американских президентов, какие политические партии они бы ни представляли. Большой приятель Билла Клинтона, режиссер в 2002 году поддержал ввод войск на Ближний Восток. Постоянно менялся сценарий фильма Спилберга про Линкольна, чей политический гений нравился сначала Бушу-младшему, а потом Обаме. Сначала картина про одного из самых популярных президентов за всю историю США должна была рассказывать про успешные баталии в Гражданской войне, но после прихода к власти темнокожего лидера нации картина сфокусировалась вокруг отмены рабства. Тем самым Спилберг пытался представить Линкольна через действующих глав государств — сначала через действия на Ближнем Востоке, а потом как защитника бедняков — сквозь призму принятия всеобщего медицинского страхования. Усилия режиссера были оценены по достоинству: он получил Президентскую медаль свободы, одну из двух высших наград для гражданских лиц в США, — за 70 лет существования награды Спилберг стал вторым лауреатом среди представителей своей профессии, после Джона Форда.

Цитата из к/ф «Секретное досье». Реж. Стивен Спилберг. 2017. Великобритания, США

«Секретное досье» — фильм, который режиссер согласился снимать уже после избрания Трампа на пост президента США. Когда Спилберг прочитал сценарий, он захотел снять «Секретное досье» как можно быстрее, так как сюжет мог устареть. В итоге кинодеятель работал на проекте, совмещая его с потспродакшеном масштабной картины «Первому игроку приготовиться». В мае стартовали съемки «Секретного досье», а в декабре прошла премьера, так что лента успела выйти под «Оскаровский» сезон и попала в главную номинацию «Лучший фильм» премии Американской киноакадемии.

В одном из интервью Спилберг назвал свою новую ленту «противодействием fake news». Этот мем обозначал лживые новости, задачей которых являлась атака на неугодного политического деятеля. По мнению лагеря демпартии, fake news помогли избраться Трампу. Новый президент, в свою очередь, этим мемом ругал прессу, ополчившуюся против него. Основной посыл «Секретного досье» — это то, что настоящие СМИ в свободолюбивых США работают не для власти, но для народа, и это утверждение более чем спорное, если взглянуть на последние годы, когда все медиаконцерны действовали в интересах кандидата от одной партии. По сути, фильм работает в формате тех же fake news, когда при внешнем следовании общеизвестным фактам создается ложная картина действительности. Известно, что Трамп запросил копию картины для показа в Белом доме. При Обаме подобные сеансы часто проходили с участием съемочной группы, но в данном случае актеров и режиссера никто не пригласил. Даже неизвестно, увидел ли фильм Трамп и что он думает по поводу содержания ленты. Но тема связи фейковых новостей и журналистов газеты «Вашингтон пост» близка президенту — недавно он обвинил журналиста из этой газеты в лживой подаче информации. Репортер сделал фото пустых трибун до начала встречи с Трампом и написал про отсутствие интереса у людей к главе нации, правда, размещено это было в личном блоге.

Цитата из к/ф «Секретное досье». Реж. Стивен Спилберг. 2017. Великобритания, США

«Секретное досье» рисует Никсона ответственным за продолжение Вьетнамской войны, несмотря на то, что этот президент избрался под лозунгом окончания этого бедствия, в которое страну втянули демократы, и выполнил свое обещание. Вообще, публикация бумаг Пентагона в свое время гораздо сильнее ударила по репутации Линдона Джонсона, но по фильму этого не скажешь. Даже знаменитую фразу про причины продолжения войны с процентами (70% — чтобы избежать унижения от поражения) в «Секретном досье» приводят без указания первоисточника, хотя сказал ее помощник министра обороны при кабинете Джонсона.

Самой важной фигурой в деле слива государственных секретов в печать был военный аналитик Даниэль Эллсберг, здравствующий и поныне. Именно из-за его решения предать гласности секретные документы произошла потеря доверия к институту власти. Однако обнародование закрытой информации поначалу было расценено как преступление, и Эллсберг предстал перед судом, где был оправдан, в том числе из-за широкой общественной поддержки и процессуальных нарушений, допущенных стороной обвинения. Это произошло в начале семидесятых, а в 2010 году произошел аналогичный случай, когда военный аналитик Брэдли Мэннинг передал сайту WikiLeaks документы и видео о преступлениях армии США в Ираке, а также секретную информацию дипломатического и разведывательного характера. После разоблачения источника утечки Мэннинг был арестован и позднее осужден на 35 лет за разглашение секретных данных. Спустя семь лет он вышел из тюрьмы после помилования Обамой, подписавшим указ о смягчении наказания уже после избрания Трампа. И хотя Мэннинга поддержал Эллсберг, гражданское общество и либеральная пресса не были столь единодушны в отношении действий разоблачителя, которого власть считала военным преступником. Спилберг в 2011 году купил права на экранизацию двух биографий Джулиана Ассанжа, опубликовавшего документы Мэннинга, и даже поначалу собирался быть режиссером будущего проекта. Беда в том, что обе книги были, мягко говоря, пристрастны в отношении медиаанархиста, и представляли его опасным безумцем, лишенным чувства этических норм. Фильм «Пятая власть», снятый на студии Спилберга в 2013 году, в итоге получился гораздо хуже, чем жизнеописания. Такой подход кинематографистов совпадал с восприятием Ассанжа американской властью, сделавшей всё для экстрадиции основателя WikLeaks в США по сомнительным обвинениям (дело об изнасиловании в Швеции за секс без презерватива, приравненный к изнасилованию; в США — закон о шпионаже 1917 года). Когда у Спилберга спросили, в связи с появлением «Секретного досье», имели ли право Сноуден и Ассанж обнародовать секретную информацию, опираясь на Первую поправку (свобода слова), режиссер ответил, что такое возможно, если бы только не являлось преступлением. Спилберг добавил, что если бы главная героиня его фильма, хозяйка «Вашингтон пост» знала, что публикация бумаг Пентагона приведет к человеческим жертвам, то не сделала бы этого. Получается, что повторение ситуации 1971 года сегодня было бы невозможно в условиях работы нынешних печатных СМИ. Собственно, так оно и есть, и не только в отношении военных. Когда Эдвард Сноуден передал секретные данные прессе, то «Вашингтон пост» была одним из таких СМИ. Два года назад эта газета призвала к суду над своим информатором, который, по ее мнению, должен был признать определенную уголовную ответственность за свои действия. Забавно, что за свои статьи с разоблачениями о Сноудене газета получила Пулитцеровскую премию. В начале семидесятых той же наградой отметили «Нью-Йорк Таймс», в то время как Эллсбергу грозила тюрьма. Символичен выбор актера Спилбергом на роль военного аналитика, слившего секреты в прессу. Эллсберга играет Мэттью Риз, широко известный по амплуа советского шпиона в сериале «Американцы», давно живущего на территории Штатов. Такой кастинг уже сам по себе бросает тень на героя, чей поступок позднее вдохновил Эдварда Сноудена на похожие действия.

Espen Moe Джулиан Ассанж

В финале «Секретного досье» зрителю показывают момент, приведший к Уотергейту и отставке Никсона. Вообще, этот момент слабо связан с бумагами Пентагона — центральной темой картины: заслуги за публикацию секретных документов исторически приписываются «Нью-Йорк Таймс», которая сделала куда больше для дела свободы слова, чем их коллеги из Вашингтона. Но Спилберг решил провести параллель между бумагами Пентагона и Уотергейтом, видимо, чтобы логическая цепочка привела к Трампу и его неминуемому низвержению. К сожалению, за время создания кинокартины обстоятельства резко поменялись. Месяц назад был рассекречен документ, согласно которому во время избирательной кампании велась слежка за советником кандидата в президенты Трампа. В выдаче ордера на прослушку участвовали ФБР и минюст, а подозрения были основаны на т.н. «Досье Стила», профинансированном демократами. По сути, это тот же Уотергейт, только виновный не стоит у руля государства. Поэтому назидательность и патетика «Секретного досье», которое должно было предвосхитить импичмент Трампа, в итоге оборачивается разочарованием, что нынешние американские газеты уже давно перестали работать на общество, если сравнивать с прошлым.