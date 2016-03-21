Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года изрядную долю своего послания Федеральному собранию посвятил новинкам отечественного военно-промышленного комплекса.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Главное внимание было уделено модернизации ядерного щита в условиях активного строительства американской системы противоракетной обороны, которая должна аннулировать российский ядерный арсенал.

Ни для кого не секрет, что США, перечеркнувшие договор о противоракетной обороне, уже несколько лет строят глобальную систему противодействия межконтинентальным баллистическим ядерным ударам. Завершение этого проекта давало бы им возможность безнаказанного ядерного нападения или ядерного шантажа в беспроигрышной для США ситуации.

Еще раз повторюсь: американская система ПРО создается в расчете на противодействие межконтинентальным баллистическим ракетам. Часть из них должна быть уничтожена до или сразу после старта, а остальные могут быть перехвачены на подлете к целям.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Владимир Путин 1 марта доступными словами и наглядными видеороликами пояснил, что эта система в скором времени станет большим и бесполезным памятником военно-технической мысли ушедшей эпохи.

Фактически глава российского государства заявил о том, что российские средства доставки ядерных боеголовок будут перемещаться к своим целям в других средах и по иным принципам, вообще игнорируя баллистические траектории.

В частности, Владимир Путин сообщил о постановке с 1 декабря 2017 года на опытно-боевое дежурство гиперзвуковых крылатых ракет «Кинжал», способных нести ядерную боеголовку на дальность более двух тыс. км. На данный момент в мире не существует систем, способных перехватить гиперзвуковые ракеты.

Успешные испытания компактного ядерного двигателя, о которых также заявил президент России, позволяют создать маневренную крылатую межконтинентальную ракету с неограниченным радиусом действия. Это позволит попросту лавировать между районами и рубежами ПРО, прикрываясь рельефом земной поверхности.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Но наиболее интригующим стало заявление Владимира Путина о создании подводных аппаратов, с низкой шумностью движущихся на «очень большой глубине» на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость самых современных торпед. Оснащенные в том числе и ядерными боеголовками, такие ракето-торпеды гарантируют поражение как крупных надводных целей, так и прибрежных объектов вероятного противника.

Можно сколь угодно долго изощряться в сомнениях, насколько соответствуют эти слова реальному положению дел в российском военно-научном и оборонно-промышленном сегментах. Подобные разработки, вполне естественно, засекречиваются самым радикальным образом, так что простор для предположений различных экспертов просто безграничен.

Тем не менее нельзя отрицать факт того, что 1 марта 2018 года глава российского государства публично и предельно четко дал понять всем заклятым «партнерам» и «коллегам» России, что противодействие их военно-техническим мероприятиям вышло за рамки дипломатической словесности.

«Вы хоть понимаете, что вы натворили?» — риторически спросил президент России у совокупного Запада в сентябре 2015 года.

Вопрос до сих пор остаётся без ответа…