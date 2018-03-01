



Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Когда президент США Дональд Трамп и его администрация заявили, что Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) — политическое соглашение, заключенное в 2015 году между Ираном и шестью странами (США, РФ, Китай, Великобритания, Франция и Германия) — оценивается ими как «самая худшая сделка всех времен», стало ясно: Вашингтон «подвесил» своих европейских союзников. Трамп отказывается признавать, что Тегеран соблюдает договор по атомной программе. Американского президента не смущало то, что, по словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, «полное выполнение Ираном его обязательств по СВПД подтверждено МАГАТЭ в девяти отчетах», что «организация подтвердила исключительно мирный характер ядерной программы Ирана».

Трамп не только выставил дополнительные условия перезаключения сделки, которые носят скорее технический характер, но и попытался выставить на сцену так называемый «иранский вопрос», включающий оценку политики Тегерана на Ближнем Востоке. Это было очевидно после 13 октября 2017 года, когда глава Белого дома изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Ирану. Эта позиция отражена также в стратегии американской национальной безопасности, представленной в декабре прошлого года. В 68-страничном документе Тегеран упоминается 17 раз: и как «государство-изгой», и как «сторонник террористов», и как «дестабилизирующий элемент» — зачастую наряду с Северной Кореей. Такая «вилка», пишет в этой связи американская газета The Washington Post, должна была связать ядерную сделку с действиями Ирана, которые предлагалось широко трактовать как «злонамеренные в неядерных областях — разработке баллистических ракет и поддержке терроризма», чтобы таким образом изменить мотивацию санкций ради дальнейшего давления на Тегеран. Однако Вашингтон столкнулся с неприятием подобной позиции со стороны Евросоюза. И тогда США предприняли попытку расколоть консенсус участников сделки, как подчеркнул один российский эксперт, стали «работать с европейскими партнерами над неким дополнительным соглашением по Ирану, исключив из числа участников Россию и Китай».

Сейчас наступает развязка. Посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан сделал сенсационное заявление. Он объявил, что санкции, которые планируют ввести американцы против Тегерана, являются необоснованными, а Евросоюз будет их бойкотировать. По словам О'Салливана, «мы не можем с чистой совестью ввести санкции снова без уважительной причины». Ранее на Генеральной Ассамблее ООН, где встречались все участники JCPOA, посол Франции Жерар Аро говорил: «Иран, Китай и Россия совершенно определенно дали понять, что не будет никакого пересмотра соглашения, оно работает в таком виде, как есть». Могерини заявила, что ядерная сделка с Ираном работает, и что ЕС будет продолжать добиваться ее полного выполнения всеми участниками. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков квалифицировал обозначенную линию действий американцев как «ущербную и порочную». В свою очередь российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом отметил, что «если хочется обсуждать какие-то другие вопросы, касающиеся Ирана, то это нужно делать с его обязательным участием и на основе консенсуса, а не путем ультиматумов».

Friends of Europe Дэвид О'Салливан

Что дальше? Теоретически можно предполагать, что Вашингтон может самостоятельно выйти из «ядерной сделки», несмотря на возражения Евросоюза, России и КНР, будет грозить санкциями европейским компаниям, работающим с Ираном. В определенной степени этот ход устроит союзников США на Ближнем Востоке, в частности Саудовскую Аравию и Израиль, для которых американская военная интервенция против Тегерана является чуть ли не последним шансом побороться за региональное доминирование. С другой стороны, США оказываются в изоляции, поскольку на иранском направлении ЕС, Россия и Китай оказываются по одну сторону баррикад. Пока же продолжаются дипломатические битвы. Москва в Совете Безопасности ООН использовала право вето в отношении британского проекта резолюции, который предполагал возобновление эмбарго на поставку оружия в Йемен и осуждал нарушение Тегераном запрета на поставки своего оружия хуситам. В итоге резолюция была единогласно принята в том виде, где речь идет только о возобновлении эмбарго на поставку оружия и отсутствуют упоминания об Иране.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли обвинила Москву в защите иранского режима, «спонсирующего терроризм», и предупредила о дальнейших действиях против Тегерана. «Если Россия блокирует шаги, направленные на то, чтобы пресечь опасные и дестабилизирующие действия Ирана, то Соединенным Штатам и их партнерам не остается ничего иного, как принять меры в отношении Тегерана, которые Москва не сможет заблокировать», — заявила Хейли, правда, не уточнила, о каких партнерах сейчас идет речь. Однако главные решения США еще впереди.