Организация провокаций — излюбленный метод грузинских политиков, желающих любыми способами доказать несостоятельность, несправедливость, ненужность, коррумпированность и другие негативные качества и стороны оппонентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

К таким провокациям достаточно часто прибегали представители «Единого национального движения» еще в бытность свою у власти, и этот же метод продолжают культивировать «правопреемники» партии сегодня.

Не уступают им в этом деле и другие политические субъекты. Обществу, для которого устраиваются подобные инциденты, не до установления истины: главное — что-то произошло, и это что-то привлекает внимание и вызывает осуждение. То самое, на которое и рассчитывали организаторы.

Одна из последних таких провокаций была устроена 28 февраля в ходе заседания Боржомского сакребуло (местного собрания), на котором в числе других вопросов в повестке дня стоял вопрос утверждения штатного расписания и зарплат сотрудников городских служб Боржомской мэрии.

Отметим, что в органе местного самоуправления в Боржоми правящая партия «Грузинская мечта» большинства голосов не имеет, поэтому при первом обсуждении вопроса из 26 участников заседания за повышение зарплат проголосовали только 11 депутатов, а 15 высказались против.

На заседание из Тбилиси прибыла «представительная делегация» защитников «оппозиции» — лидеров «Единого национального движения» во главе с Никой Мелией, которые решили вмешаться в работу местного органа и воспрепятствовать рассмотрению и утверждению вопроса. По заявлению Мелии, его партия не позволит местным властям повышать зарплаты своих сотрудников из партии «Грузинская мечта».

Приход лидеров ЕНД был шумным и сопровождался ожидаемым словесным и физическим противостоянием. Возвышавшийся над всеми на целую голову Ника Мелия действовал уверенно и решительно, вызывающе отвечая на все выкрики оппонентов и выдвигая им встречные обвинения.

Все это снималось на мобильный телефон, и видеозапись своего присутствия и своих действий в Боржоми Мелия сразу же выложил в соцсети. Знали о визите из Тбилиси как местные, так и центральные телекомпании, которые очень детально и подробно освещали происходившее.

Заседание в Боржомском сакребуло продолжалось допоздна. И на него, кроме Мелии и его соратников по ЕНД, прибыли бывшие коллеги этой партии из «Европейской Грузии» (отпочковавшейся от ЕНД в конце 2016 года).

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Аналогичным образом протест против повестки дня заседания Боржомского сакребуло попытался выразить член «Европейской Грузии» Серго Ратиани. Но его и его спутников дальше холла здания сакребуло не пропустили. Соратница партии засняла происходящее на свой телефон и выложила в соцсети, поясняя, что даже с помощью полиции депутату парламента Грузии Серго Ратиани не удается пройти в зал заседаний Боржомского сакребуло.

По оценке самого оппозиционера, «Грузинская мечта», которая в Боржомском сакребуло состоит в меньшинстве, пытается взять ситуацию под свой контроль и провести нужное ей решение — повысить зарплаты сотрудникам мэрии, сторонникам своей партии.

Напора и агрессии, которыми отличался приход Мелии, Ратиани и соратники не проявляли, но в настойчивости не уступали и пытались доказать охранявшему здание сотруднику полиции, что он обязан пропустить гостей из Тбилиси, в данном случае депутатов парламента, в зал, где проходит заседание органа местного самоуправления.

В результате безуспешных переговоров Ратиани констатировал: ситуация в Боржомском сакребуло бесконтрольная, точнее, контроль над сакребуло установлен со стороны государства и правящей партии «Грузинская мечта», которая в Боржоми местные выборы проиграла.

Recenzent.org.ua Вид на город Боржоми

После продолжительного противостояния местное собрание провело еще одно голосование и на этот раз сумело большинством голосов утвердить вопрос штатного расписания и зарплат, но «оппозиционный» нынешним властям председатель сакребуло Заза Чачанидзе отказался подписывать протокол собрания.

Депутаты от «Грузинской мечты» расценили действия председателя как провокации и саботаж и призвали его уйти в отставку.

Осудили действия председателя собрания и сотрудники городских служб Боржомской мэрии. Они заявили, что приостанавливают работу до тех пор, пока сакребуло не утвердит штатное расписание и зарплаты.

На призывы уйти в отставку председатель сакребуло Заза Чачанидзе заявил, что через неделю может назначить повторное заседание, на котором вновь будет рассмотрен этот вопрос. Решение, вынесенное Боржомским сакребуло 28 февраля, он назвал нелегитимным, чем и объяснил свой отказ подписать его.

Но этими заявлениями инцидент в Боржоми не закончился. 1 марта Ника Мелия дал чрезвычайный брифинг и заявил, что в Боржоми «Грузинская мечта», которая проиграла здесь выборы, фактически бойкотирует деятельность местных властей.

По его словам, в течение трех месяцев, которые прошли после местных выборов, депутаты от «Грузинской мечты» не присутствовали ни на одном заседании Боржомского сакребуло, и заседание 28 февраля было единственным случаем, когда депутация «Грузинской мечты» явилась на заседание в полном составе, и то лишь потому, что рассматривался вопрос повышения «их зарплат».

По оценке Мелии, «Грузинская мечта» в очередной раз доказала, что кроме собственного «кланового» благополучия ее ничего больше не интересует.

«Оппозиционным силам в Боржоми угрожает серьезная опасность, даже физическое уничтожение», — заключил из своего вчерашнего опыта Ника Мелия и призвал народного защитника Грузии заняться этим вопросом.

Провокации, особенно локальные, обычно устраиваются в Грузии перед каждыми выборами. В этом году в стране пройдут очередные президентские выборы, и можно ожидать учащения и обострения подобных инцидентов, с дальнейшим их перерастанием в более масштабное противостояние.