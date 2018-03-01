Думаю, немногие подробно осведомлены об интенсивных переговорах между Москвой и Токио по поводу так называемого совместного хозяйственного освоения южнокурильских территорий и акваторий. Тема, можно сказать, табуирована, её не затрагивают федеральные телеканалы и СМИ. И депутаты всех фракций предпочитают не ввязываться в обсуждение, понимая её остроту. Ведь Япония с 2009 года, сталкиваясь с неопределённой позицией российской стороны, провозгласила наши южнокурильские острова своими неотъемлемыми «северными территориями». В этих условиях переговоры о «совместном освоении» — шокируют!

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Общественность пытается задавать вопросы, пишет обращения наверх, публикует заявления в интернет-медиа, ютьюбе и соцсетях, но ответов не получает. Остаются такие формы публичного «вопрошания», как митинги, пикеты и другие уличные акции, которые напрямую позволяют достучаться до верхов. Ведь, «выходя на площадь», человек демонстрирует свою волю и готовность к борьбе. Реал улицы для политика на порядок значимее виртуала дивана.

Josh Janssen Свобода слова

Естественно, верхи пытаются предотвратить уличные «вопрошания» на неудобные для них темы, и поэтому неоднократные попытки общественности добиться разрешения властей на проведение митинга или пикета в защиту российского суверенитета над южнокурильской зоной не увенчивались успехом. Последний пример — отказ на заявку провести 5 февраля пикет в сквере напротив посольства Японии в Москве. Этот пикет «За территориальную целостность РФ, в защиту русских Курил» намечено было провести за день до отмечающегося в Японии ежегодно 7 февраля т.н. дня северных территорий, когда перед посольством РФ в Токио организуется реваншистско-антироссийский шабаш.

Пикет в составе до 50 участников не разрешили под смехотворным предлогом, будто пикетчики, когда соберутся в заснеженном удаленном от жилых домов сквере в заявленные часы 12:00—15:00 , помешают прохождению жильцов в свои подъезды. Пришлось проводить акцию в формате одиночного пикета, о котором по закону не требуется предварительно уведомлять мэрию, префектуру, муниципалитет. Надо только, чтобы пикетирующий имел при себе паспорт с регистрацией и чтобы плакат или транспарант не был экстремистским по содержанию.

Актуальная направленность пикета — против реализующегося на российско-японских переговорах плана «совместного освоения», который на практике приведёт к вытеснению с островов отечественного малого и среднего предпринимательства, готового самостоятельно освоить богатейшие ресурсы южнокурильской зоны. Дело в том, что японские бизнесмены, которых в последние месяцы форсировано затаскивают на наши острова, пользуются всесторонней административной и финансовой поддержкой Токио и Хоккайдо, тогда как нашим предпринимателям вообще не достается ни копейки из десятков миллиардов рублей, предусмотренных федеральным и региональным бюджетами на развитие Курильских островов (о легендарном разворовывании этих средств региональным начальством знает вся страна). Что касается демагогии о необходимости зарубежных инвестиций и технологий для развития Курил, то по соседству есть развитые богатые корейцы, китайцы, малайзийцы, вьетнамцы, сингапурцы, которые с охотой вложатся в освоение наших островов, не предъявляя при этом к нам никаких территориальных притязаний.

Ситуация должна быть понятна каждому здравомыслящему гражданину РФ, она оскорбительна для многих, считающих богатства островов своими. Зачем сдавать их японцам ради ничего не меняющего «мирного договора» с «непотопляемым авианосцем» США. Сейчас по южнокурильской теме как бы наступило затишье, но уже в мае после президентской инаугурации намечена встреча Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ для инициирования процедуры заключения «мирного договора», предусматривающего, напомним, поэтапную передачу под японскую юрисдикцию островов Шикотан, Кунашир Итуруп и Малой Курильской гряды. И первым этапом по плану, предложенному ещё ельцинским министром иностранных дел Козыревым и его заместителем Кунадзе, как раз и является «совместное хозяйственное освоение». Давайте же приложим усилия, чтобы предать ситуацию гласности!

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова. Владимир Путин и Синдзо Абэ

Ежедневные одиночные пикеты перед посольством Японии — доступный и неопасный для пикетирующего способ донести свою позицию до властей и до народа. Ни избиения, ни задержания — лишь попросят предъявить паспорт. Инициативная группа подготовила транспаранты, которые уже прошли апробацию и не вызвали возражений властей на предшествующих пикетах. С этими плакатами и стоим на страже русских Курил.