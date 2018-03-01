Петербург начал активно себя продвигать как главного игрока в вопросах развития Арктики. В городе появился вице-губернатор, курирующий вопросы Арктики, а также будет создан целый городской Арктический комитет. В состав комитета должны войти 77 чиновников. Денег в бюджете на этот комитет в 2018 году не было предусмотрено. Видимо, будут брать из резервного фонда. В постановлении о создании комитета его функции описаны следующим образом: «…Проводить государственную политику в сфере развития промышленных, научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и других связей Санкт-Петербурга с регионами Арктической зоны Российской Федерации, а также координировать деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в этой сфере». А ещё комитет должен противостоять терроризму в Арктике.

Timur V. Voronkov Ледокол «Таймыр» ведёт танкер «Индига» во льдах

Накануне, 27 февраля, была озвучена кандидатура руководителя комитета. Им станет бывший руководитель Госнаркоконтроля по Новгородской области Герман Широков. То, что будущий руководитель комитета не имеет никакого отношения к Арктике (кроме службы в 1987 году в Отдельном Арктическом пограничном отряде КГБ СССР), руководство города, видимо, никак не обеспокоило.

Всё это очень напоминает фарс и профанацию весьма важной для страны темы. Город в советские времена действительно был столицей арктических и антарктических исследований. Но те времена давно минули. С развалом СССР городские власти ничего не сделали, чтоб удержать звание интеллектуального и кадрового центра арктических исследований.

E.asphyx Большой порт Санкт-Петербурга

Да, в городе расположен Государственный университет морского и речного флота, который в том числе готовит кадры для Севморпути. Да, в городе есть НИИ Арктики и Антарктики, который по-прежнему ведёт научную работу в Арктике и занимается организацией научных экспедиций. Есть масса военных предприятий, которые работают на арктические заказы Министерства обороны. Но в городе нет главного — интеллектуального потенциала, способного формулировать арктические приоритеты России. Хотя, наверное, и этот потенциал есть. Но власти пошли по примитивному пути, создавая пост вице-губернатора и комитет только потому, что тема Арктики «модная» и к ней приковано внимание высшего руководства страны. Претензии чиновников Петербурга на «столицу Арктики» — смешны и вычурны, начиная с того, что ни власти Петербурга, ни бизнес города не сделали ничего за последние 25 лет, чтобы сохранить за городом звание центра арктических исследований.

Непонимание городскими чиновниками задач и вызовов, которые стоят перед страной в Арктике, ничто так хорошо не иллюстрирует, как ответ вице-губернатора Михаила Кучерявого на пресс-конференции 27 февраля на вопрос: «Чем арктический вице-губернатор занимается три месяца?»

Ответ приводим полностью: «Ваши слова «чем вы занимаетесь три месяца», скептики, или зачем нужен комитет в Санкт-Петербурге, я опять же возвращаю вас в историю наших пращуров, которые выходили из нашего города, из этих мест, совершали героические поступки по изучению северных земель. Жить в тихом уютном месте, вот как это наше помещение, а для того чтобы почувствовать Арктику, — это будущая, как я уже сказал, стратегическая задача, для этого нужно работать, для этого нужно создавать, ставить перед собой высокие цели, задачи и достигать их. Говорить можно всё, тем более мойки, фонтанки и другие СМИ, они для этого, наверное, и предназначены. А мы будем доказывать своим делом для петербуржцев и для страны в том числе».