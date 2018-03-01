Внешняя политика США кардинально отличается от того, за что выступал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года. Нынешний курс больше напоминает подход бывшей администрации: нерешительное военное вмешательство, направленное на достижение минимальных интересов в области безопасности, приводящее к большим рискам и не дающее почти никаких приобретений. Если Трамп не хочет погрязнуть в войне, начатой не им, ему необходимо срочно взять внешнюю политику страны в свои руки, объявить о победе в Сирии и уйти из страны, пишет Даг Бендоу в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Жандарм

Автор подчеркивает, что сам Трамп недавно указал на то, в чем заключается курс США в Сирии. По его словам, единственная причина, по которой Вашингтон участвует в сирийском конфликте, — уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никаких других причин нет.

«Мы находимся там по одной причине: найти ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), избавиться от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вернуться домой», — указал глава Белого дома.

defense.gov Американские солдаты в Сирии

Однако официальные лица его администрации считают, что в Сирии США находятся далеко не только из-за необходимости уничтожения радикальной группировки. Так, глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон недавно заявил, что Вашингтон участвует в этом конфликте, чтобы не дать президенту страны Башару Асаду продолжить политику «жесткого обращения» с собственным народом, а также чтобы Иран не смог «укрепить свои позиции« в арабской республике.

Тем не менее, подчеркивает автор, необходимость добиться того, чтобы Асад ответил за свои преступления, не оправдывает военного вмешательства США. Более того, в стране сложилась столь запутанная ситуация, разобраться в которой не под силу ни бюрократам-карьеристам, ни гуру аналитических центров, ни постоянно думающим о выборах законодателям, ни вечно оптимистически настроенным дипломатам, ни политическим активистам.

Сирию не исправить с помощью внешней силы. Подобные попытки уже проваливались на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Кто бы что ни говорил о возможности построения нации в этих странах, администрация Трампа не должна жертвовать жизнями граждан и ресурсами США в безнадежной попытке достигнуть недостижимого — пойти вразрез с историческими, религиозными, этническими и иными обстоятельствами для создания мира на Земле. Не нужно забывать и о том, что конфликт в Сирии имеет малое значение для безопасности США.

На протяжении всей холодной войны Дамаск был союзником Советского Союза и враждебно относился к Израилю, но в значительной степени ничего сделать не мог. Отнесение же страны в категорию террористических государств носило исключительно политический характер и было связано с враждебностью арабской республики по отношению к Израилю. Но даже до сегодняшнего, по сути, распада Сирия была карликом по сравнению с военным гигантом Израилем. Даже при поддержке Москвы и Тегерана Дамаск не будет играть никакой геополитической роли на протяжении многих лет.

Не стоит также идти на военное вмешательство в Сирии из-за усиления там позиций России. Безусловно, подчеркивает автор, Москва заинтересована в том, чтобы создать неудобство Вашингтону на Ближнем Востоке. Законодатели США, конечно же, в ярости от того, что, в отличие от других стран, Сирия следует курсом за Москвой, а не Вашингтоном, но они не должны поддаваться на геополитическую жадность — игра не стоит свеч. Особенно если это приведет к столкновению двух сверхдержав, как было недавно в провинции Дейр-эз-Зор.

Необоснованной считает автор и аргументацию, согласно которой США должны продолжать нынешний курс в Сирии для противостояния Ирану, военное присутствие которого мало что меняет. Без сомнения, исламская республика и ее партнер в лице шиитской группировки «Хезболла» настроены крайне враждебно по отношению к Израилю, но они не могут позволить себе прямого столкновения, особенно после продолжительной и тяжелой борьбы в гражданской войне в Сирии.

Дамаск и Москва же больше заинтересованы в возрождении Сирии, чем в противостоянии Израилю. Представление же о том, что Иран стремится построить новую империю, является результатам больного воображения неоконсерваторов.

В еще большей степени риски втягивания в конфликт демонстрирует ситуация с номинальным союзником Вашингтона Турцией и настоящим союзником Белого дома — курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). И официальные лица США не могут сказать, что их не предупреждали: Анкара неоднократно демонстрировала свое недовольство тем, что США полагаются на курдские подразделения, которые она считала частью Рабочей партии Курдистана.

Курдские Отряды народной самообороны. Сирия

В целом Турция была в большей степени озабочена тем, что курды создают на севере Сирии свое территориальное образование, нежели борьбой с исламистами. Иными словами, Вашингтон сам ввел себя в заблуждение, считая, что в Сирии у США и Турции единые цели. Обостряет ситуацию и то, что формирования сирийских курдов, вооруженные США, пошли на соглашение с «режимом» Асада, свергнуть который по-прежнему стремится Вашингтон.

Единственным серьезным аргументом в пользу военного вмешательства США в конфликт в Сирии была группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но создаваемому ей «халифату» пришел конец. Так, по словам официальных лиц США, под ее контролем находятся лишь отдельные участки — не более 2% территории страны.

При этом, если сирийское правительство и то, что осталось от «умеренных» повстанцев, вместе с Израилем, Иорданией, Турцией, Россией, Ираном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами не смогут предотвратить ее возрождение, одному Вашингтону эту проблему не решить. Скорее всего, группировка перейдет к террористической деятельности, для борьбы с которой нет нужды во вмешательстве США.

Наконец, подчеркивает автор, политика администрации США попросту незаконна: конгресс так и не дал своей санкции на военное участие США против правительства Асада, иранских войск, поддерживаемых Ираном ополченцев, России или, если операция «Оливковая ветвь» пойдет катастрофическим курсом, Турции. Безусловно, конгресс так и не потрудился дать добро на операцию против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но продолжить курс, который уже и так носит нелегальный характер, — значит попросту подтвердить смерть американской конституции, требующей одобрения военной операции со стороны законодателей.

Американские солдаты на точке эвакуации

Таким образом, у США нет оснований для того, чтобы оставаться в Сирии, у них нет никаких интересов в этом конфликте, который уже стал носить характер многонационального. Хочет ли президент Трамп разгребать «сирийскую кашу», в которой, как написал Дэвид Игнатиус из the Washington Post, исламист сбил российский самолет с помощью ракеты китайского производства; курды сбили турецкий вертолет с использованием иранской ракеты, Иран направил свой беспилотник в Израиль, который, в свою очередь, нанес удары по целям Тегерана в Сирии?

Таким образом, заключает автор, США сделали все необходимое в Сирии — уничтожили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь зачисткой должны заниматься другие. Они, скорее всего, покажут свою полную некомпетентность, но это уже не зависит от Вашингтона. Пришло время вернуть американские войска на родину. Им же нужно приготовиться к параду.