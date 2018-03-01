National Interest: США сделали свое дело в Сирии и могут уходить
Внешняя политика США кардинально отличается от того, за что выступал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года. Нынешний курс больше напоминает подход бывшей администрации: нерешительное военное вмешательство, направленное на достижение минимальных интересов в области безопасности, приводящее к большим рискам и не дающее почти никаких приобретений. Если Трамп не хочет погрязнуть в войне, начатой не им, ему необходимо срочно взять внешнюю политику страны в свои руки, объявить о победе в Сирии и уйти из страны, пишет Даг Бендоу в статье для американского издания The National Interest.
Автор подчеркивает, что сам Трамп недавно указал на то, в чем заключается курс США в Сирии. По его словам, единственная причина, по которой Вашингтон участвует в сирийском конфликте, — уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никаких других причин нет.
«Мы находимся там по одной причине: найти ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), избавиться от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вернуться домой», — указал глава Белого дома.
Однако официальные лица его администрации считают, что в Сирии США находятся далеко не только из-за необходимости уничтожения радикальной группировки. Так, глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон недавно заявил, что Вашингтон участвует в этом конфликте, чтобы не дать президенту страны Башару Асаду продолжить политику «жесткого обращения» с собственным народом, а также чтобы Иран не смог «укрепить свои позиции« в арабской республике.
Тем не менее, подчеркивает автор, необходимость добиться того, чтобы Асад ответил за свои преступления, не оправдывает военного вмешательства США. Более того, в стране сложилась столь запутанная ситуация, разобраться в которой не под силу ни бюрократам-карьеристам, ни гуру аналитических центров, ни постоянно думающим о выборах законодателям, ни вечно оптимистически настроенным дипломатам, ни политическим активистам.
Сирию не исправить с помощью внешней силы. Подобные попытки уже проваливались на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Кто бы что ни говорил о возможности построения нации в этих странах, администрация Трампа не должна жертвовать жизнями граждан и ресурсами США в безнадежной попытке достигнуть недостижимого — пойти вразрез с историческими, религиозными, этническими и иными обстоятельствами для создания мира на Земле. Не нужно забывать и о том, что конфликт в Сирии имеет малое значение для безопасности США.
На протяжении всей холодной войны Дамаск был союзником Советского Союза и враждебно относился к Израилю, но в значительной степени ничего сделать не мог. Отнесение же страны в категорию террористических государств носило исключительно политический характер и было связано с враждебностью арабской республики по отношению к Израилю. Но даже до сегодняшнего, по сути, распада Сирия была карликом по сравнению с военным гигантом Израилем. Даже при поддержке Москвы и Тегерана Дамаск не будет играть никакой геополитической роли на протяжении многих лет.
Не стоит также идти на военное вмешательство в Сирии из-за усиления там позиций России. Безусловно, подчеркивает автор, Москва заинтересована в том, чтобы создать неудобство Вашингтону на Ближнем Востоке. Законодатели США, конечно же, в ярости от того, что, в отличие от других стран, Сирия следует курсом за Москвой, а не Вашингтоном, но они не должны поддаваться на геополитическую жадность — игра не стоит свеч. Особенно если это приведет к столкновению двух сверхдержав, как было недавно в провинции Дейр-эз-Зор.
Необоснованной считает автор и аргументацию, согласно которой США должны продолжать нынешний курс в Сирии для противостояния Ирану, военное присутствие которого мало что меняет. Без сомнения, исламская республика и ее партнер в лице шиитской группировки «Хезболла» настроены крайне враждебно по отношению к Израилю, но они не могут позволить себе прямого столкновения, особенно после продолжительной и тяжелой борьбы в гражданской войне в Сирии.
Дамаск и Москва же больше заинтересованы в возрождении Сирии, чем в противостоянии Израилю. Представление же о том, что Иран стремится построить новую империю, является результатам больного воображения неоконсерваторов.
В еще большей степени риски втягивания в конфликт демонстрирует ситуация с номинальным союзником Вашингтона Турцией и настоящим союзником Белого дома — курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). И официальные лица США не могут сказать, что их не предупреждали: Анкара неоднократно демонстрировала свое недовольство тем, что США полагаются на курдские подразделения, которые она считала частью Рабочей партии Курдистана.
В целом Турция была в большей степени озабочена тем, что курды создают на севере Сирии свое территориальное образование, нежели борьбой с исламистами. Иными словами, Вашингтон сам ввел себя в заблуждение, считая, что в Сирии у США и Турции единые цели. Обостряет ситуацию и то, что формирования сирийских курдов, вооруженные США, пошли на соглашение с «режимом» Асада, свергнуть который по-прежнему стремится Вашингтон.
Единственным серьезным аргументом в пользу военного вмешательства США в конфликт в Сирии была группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но создаваемому ей «халифату» пришел конец. Так, по словам официальных лиц США, под ее контролем находятся лишь отдельные участки — не более 2% территории страны.
При этом, если сирийское правительство и то, что осталось от «умеренных» повстанцев, вместе с Израилем, Иорданией, Турцией, Россией, Ираном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами не смогут предотвратить ее возрождение, одному Вашингтону эту проблему не решить. Скорее всего, группировка перейдет к террористической деятельности, для борьбы с которой нет нужды во вмешательстве США.
Наконец, подчеркивает автор, политика администрации США попросту незаконна: конгресс так и не дал своей санкции на военное участие США против правительства Асада, иранских войск, поддерживаемых Ираном ополченцев, России или, если операция «Оливковая ветвь» пойдет катастрофическим курсом, Турции. Безусловно, конгресс так и не потрудился дать добро на операцию против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но продолжить курс, который уже и так носит нелегальный характер, — значит попросту подтвердить смерть американской конституции, требующей одобрения военной операции со стороны законодателей.
Таким образом, у США нет оснований для того, чтобы оставаться в Сирии, у них нет никаких интересов в этом конфликте, который уже стал носить характер многонационального. Хочет ли президент Трамп разгребать «сирийскую кашу», в которой, как написал Дэвид Игнатиус из the Washington Post, исламист сбил российский самолет с помощью ракеты китайского производства; курды сбили турецкий вертолет с использованием иранской ракеты, Иран направил свой беспилотник в Израиль, который, в свою очередь, нанес удары по целям Тегерана в Сирии?
Таким образом, заключает автор, США сделали все необходимое в Сирии — уничтожили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь зачисткой должны заниматься другие. Они, скорее всего, покажут свою полную некомпетентность, но это уже не зависит от Вашингтона. Пришло время вернуть американские войска на родину. Им же нужно приготовиться к параду.