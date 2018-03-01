Их можно встретить везде — на балконе арендованного домика, за прилавком магазина сувениров, в музее, на улице и на берегу моря. О них не пишут в путеводителях и справочниках, и при этом они — неотъемлемая часть богатой природы Крыма, одно из главных его украшений и подлинные повелители полуострова. Они — крымские коты.

Марина Каширская ИА REGNUM Котенок у подножия горы Ай-Петри

О том, что развитие туризма — приоритетное направление в политике и жизни полуострова, кошки наверняка знают. В Крыму они играют роль серых (а также белых, черных, рыжих и даже трехцветных) кардиналов, привлекающих инвестиции и не требующих много за свою работу.

Симпатичный кот у дверей может стать решающим фактором выбора летнего домика для туристов, коты-промоутеры привлекают внимание приезжих к конторам с богатым выбором экскурсий, а присутствие упитанной кошки рядом с уличным торговцем красноречивее слов говорит о том, что его товар — натуральный и полезный. А жалобного вида котенок в далеком от цивилизации месте может помочь одинокой хозяйке, предлагающей путешественникам домашнюю еду, за полчаса получить дневной заработок. Довольны таким сотрудничеством остаются все: коты накормлены, продавцы — при деньгах, а туристам повезло не только насладиться видом, но и получить радость от помощи ближнему.

У каждого достопримечательного места в Крыму есть свой кот-хранитель (чаще — не один). Дворцы с колоннами, парки европейского образца и архитектурная роскошь котов не волнуют, но влияют на их характер: в их движениях появляется еще больше плавности, знаки внимания они принимают по-царски терпеливо и благосклонно. Лишних движений они не любят, поэтому чаще всего дворцовых котов можно увидеть спящими на самом видном — а значит, солнечном — месте.

Заповедные леса, морское побережье и парковые заросли крымские кошки тоже давно облюбовали. Чем глуше местность, тем более дикими кажутся обитающие в ней коты. Они не избалованы вниманием, поэтому настороженно относятся к людям.

В крымских городах дела с бездомными кошками обстоят так же, как и практически в любом городе России. С одним отличием — их гораздо больше. На улицах Севастополя и Ялты они живут целыми семьями, с радостью общаются с людьми, а после заката с усами, лапами и хвостами погружаются в исследование мира городских помоек. Забота о пропитании примирила их даже с извечными врагами — собаками. Вокруг сердобольных пенсионерок с заранее заготовленной для животных едой собираются коты и собаки, не проявляющие друг к другу агрессии.

Жители полуострова кошек любят и выражают эту любовь по-разному. Кто-то знает всех окрестных котов и регулярно обходит их владения с пакетом еды. Есть в Крыму и два памятника котам — в Гурзуфе и Балаклаве. Гурзуфский кот выглядит более скромным и не таким упитанным, как его собрат на балаклавской набережной. В Балаклаве животное увековечили с характерным атрибутом — рыбой в зубах.

Дело в том, что коты на побережье — главные помощники, а иногда даже соперники рыбаков. Такие коты обладают молниеносной реакцией и не ждут угощения — они сами добывают пропитание в воде. Характер резко отличает котов-рыболовов от «сухопутной» родни: они не привыкли к нежностям, не выпрашивают еду и не тратят время попусту. Мимо умиляющихся туристов они проходят с гордо поднятой мордой. Глаза их, скорее всего, при этом уже нацелены на новую добычу.

Бронзовый кот в Балаклаве