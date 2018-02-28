Президент РФ Владимир Путин 27 февраля встретился с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачёвым.

Iceberg.sp.ru Макет атомного ледокола «Лидер»

Из довольно объемного круга вопросов, поднятого Алексеем Лихачевым на встрече, начато обсуждение было с арктических вопросов, и в первую очередь со строительства атомных ледоколов.

Руководитель Росатома, отметив, что прогнозы на перевозку по Северному морскому пути к 2030 году составляют не менее 70 миллионов тонн в год на восточном направлении, на растущие рынки Юго-Восточной Азии, подчеркнул: «Это требует от нас добавления к трём уже строящимся универсальным ледоколам мощностью 60 мегаватт на Балтийском заводе ещё двух универсалов, строительства небольшой флотилии ледоколов средней мощности».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым

Ледокол «Лидер»

Был поднят вопрос строительства ледокола «Лидер». По мнению Лихачева, вопрос о начале строительства должен быть принят в конце этого года. «Лидер» — перспективный российский ледокол с ядерной силовой установкой мощностью 120 МВт на валу. По задумке проектировщиков, этот ледокол должен обеспечить круглогодичное сообщение в восточном направлении по Северному морскому пути.

Алексей Лихачев, обсуждая с президентом РФ ледокол «Лидер», отметил: «И самая главная, ключевая задача — обеспечение движения во льдах с коммерческой скоростью, в двухметровых льдах, со скоростью не менее 10—12 узлов в час».

Такой уникальный ледокол — в мире таких не существует на сегодняшний день — позволит нам развивать освоение северных месторождений такими темпами, которые сегодня находятся в планах у наших недропользователей, в первую очередь у компании «Новатэк».

Из преимуществ проектируемого ледокола — его увеличенная ширина корпуса, позволяющая проводить за собой крупнотоннажные транспортные суда дедвейтом более 100 000 т и шириной более 50 м.

С проектом ледокола «Лидер» не всё так просто. Данный ледокол необходим не просто для ледовой проводки судов и хождения на Северный полюс, с этим прекрасно справляются и действующие ледоколы. «Лидер» должен уметь держать скорость примерно 10 узлов в двухметровых льдах. Кроме того, корпус будущего ледокола должен быть шире корпуса танкера класса «Афромакс», чтобы суда спокойно проходили за ним. И один ледокол такого класса не решит проблему с проводкой кораблей. Нужно как минимум запускать серию из трёх ледоколов.

Вопрос по «Лидеру»: кто будет финансировать его строительство?

Технический проект готов, в ЦНИИ им. Крылова проведены моделирование и натурные испытания в специальном бассейне. Стоимость судна, по разным оценкам, составляет от 70 до 90 млрд рублей (а в случае серии из трёх кораблей соответственно в районе 200 млрд руб.). Для сравнения: головной атомный ледокол «Арктика» (который был спущен на воду в 2016 году) обходится в 37 млрд рублей.

Kremlin.ru Алексей Лихачёв

В апреле 2017 года финансирование «Лидера» было исключено из Госпрограммы развития Арктики. В декабре 2017 на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики предлагалось рассмотреть реализацию проекта на основе государственно-частного партнерства. С частной стороны пока инициатив поучаствовать в проекте нет, государство в одиночку тоже пока не хочет финансировать ледокол. «Новатэк» (один из потенциальных интересантов перевозки углеводородов в восточном направлении) в одиночку не сможет осилить финансирование, его финансовые показатели в прошлом году и так снизились из-за ввода в строй нового завода «Ямал-СПГ» и ряда других причин. Другие госкорпорации и ресурсные компании тоже отмалчиваются. Говорить об иностранных инвесторах вряд ли приходится и из-за общей ситуации во взаимоотношениях России и Запада, и в практически нулевой заинтересованности грузоперевозчиков в транзите грузов по Северному морскому пути.

Очевидно, именно о нахождении приемлемых вариантов финансирования говорил Лихачев, говоря о необходимости к концу года решить вопрос о начале строительства «Лидера». Конечно, кроме финансовой стороны, необходимо выбрать и место строительства. Если с финансированием вопрос будет решен, то начнется борьба между верфями за право получения заказа — а география возможной реализации проекта велика — от дальневосточной «Звезды» до петербургского «Балтийского завода».

В общем, вопрос строительства «Лидера» — это вопрос престижа страны, и, скорее всего, даже при до конца не очевидных экономических основаниях строительства «Лидера» политические причины одержат верх, и в конце года найдут вариант финансирования, скорее всего, при основательной поддержке государственного бюджета либо напрямую, либо госгарантиями и обязательством погашения банковских процентов государством в случае заемного финансирования проекта.