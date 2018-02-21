



Иван Шилов ИА REGNUM

Ситуация в Закарпатье продолжает ухудшаться. В ночь с 26 на 27 февраля неизвестные злоумышленники совершили второй уже в этом месяце диверсионный акт (первый был предпринят 4 февраля) против расположенного в Ужгороде на Православной набережной офиса Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС). Как сообщает местный портал Mukachevo.net, вначале в здании прозвучал взрыв, после чего начался пожар. Судя по всему, почти полностью выгорел первый этаж дома.

Реакция МИД Венгрии последовала незамедлительно. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что квалифицирует инцидент как экстремизм. Он подчеркнул, что все это неприемлемо, если Украина действительно стремится сближаться с ЕС и НАТО, а Киев должен уметь сдерживать радикалов. Свои оценки происходящему дали и посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, и другие украинские официальные лица, однако, похоже, Будапешт не слушает или даже не хочет слушать того, что говорит Киев. На фоне избирательной кампании в Венгрии положение венгерской общины в соседней стране воспринимается особенно чувствительно. И это при том, что Будапешт последовательно реализует свои интересы в Закарпатье, не оглядываясь на позицию Евросоюза.

Как заявил пресс-секретарь венгерской правящей партии Fidesz Балаш Хидвеги, комментируя вторую атаку на офис КМКС, закарпатских венгров запугивают на Украине при молчании ЕС. Партия в этой связи призвала Европейский парламент и Европейскую комиссию осудить то, что происходит в Закарпатье, и потребовала от Киева защитить венгерскую общину в этом регионе. Хидвеги также отметил, что «поощряет экстремистов» украинская политика по сужению прав меньшинств и реформа украинского законодательства в области образования. Об этом же на встрече с верховным комиссаром ОБСЕ по делам меньшинств Ламберто Заньером говорил и Сийярто, еще раз призвавший реализовать венгерскую инициативу по отправке в Закарпатье постоянной миссии наблюдателей ОБСЕ.

OSCE, Foreign and Commonwealth Office Ламберто Заньер

Будапешт постепенно интернационализирует «закарпатский вопрос», вовлекая в него различные структуры и страны. Напомним, что венгры с прошлого года грозят Киеву заблокировать его попытки интеграции с НАТО и ЕС. 12 февраля глава МИД Венгрии называл право вето в альянсе «единственным инструментом, с помощью которого (его страна — С.С.) может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами… НАТО планировало провести встречу министров обороны НАТО — Украина 14−15 февраля, на которую мы наложили вето, и, соответственно, генеральный секретарь альянса сообщил государствам-членам, что заседание не состоится».

Но сейчас появляются новые сюжеты. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) на днях задержало трех польских граждан, которых подозревают в организации и проведении первой попытки поджога офиса КМКС в Ужгороде. Как заявил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын, следователи отслеживают международные контакты подозреваемых, которые являются членами праворадикальной организации Falanga. По мнению аналитика польского портала CyberDefence24.pl Адама Лелёнека, подобные инциденты «могут быть использованы для дестабилизации не только и так очень напряженной ситуации на венгерско-украинской границе или против польско-украинских отношений, но и для очередных информационных атак на имидж Польши на международной арене».

До сих пор в рамках политики исторической памяти Варшава «сражалась» с прославлением украинских националистов в географических рамках Восточной Малопольши (польский вариант) или Западной Украины (украинский вариант), куда Закарпатье не включалось. Однако ситуация начинает меняться. Как говорит Ласло Зубанич из Демократического союза венгров Украины (UMDSZ), нападения на представительства организаций венгерский меньшинств — это еще одно звено в цепочке, часть процесса, который имеет свои корни в прошлом. Приближается 15 марта, сложная дата «нашего закарпатского совместного прошлого». Для венгров, подчеркивает Зубанич, — это 170-летие нашей национальной революции. А для Украины?

Fondsk.ru Украинские националисты в Закарпатье

Для Киева и тем более украинских националистов, которых хватает также в Закарпатье, — это один из нескольких дней 1939 года, когда 14 марта фашистская Венгрия вторглась на территорию чехословацкой автономии Карпатская Украина (Подкарпатская Русь). После кровопролитных боев с местными военизированными формированиями («Карпатская Сечь») Будапешт аннексировал автономию. И — что помнят на Украине сегодня — помощь венграм оказывали поляки. Так, когда 15 октября 2017 года на Верецком перевале в Карпатах открыли мемориал героям Карпатской Украины, на нем красовалась надпись: «Героям Карпатской Украины, расстрелянным польскими и венгерскими оккупантами в марте 1939 года». Это вызвало недовольство со стороны официальной Варшавы. МИД Польши вызвал посла Украины Андрея Дещицу для дачи пояснений.

Загадочным на фоне «искр» в треугольнике Венгрия — Польша — Украина остается пока молчание русин. А ведь для них Закарпатье является не просто колыбелью, но и единственным местом, где они вели борьбу за предоставление им как минимум автономии, признание их отдельным народом (а не украинским субэтносом) и утверждение русинского языка. В этом контексте усиление венгерского и польского влияния исторически было не в интересах русин, против чего они ранее активно выступали. Впрочем, партия только начинает разыгрываться, и еще не все фигуры сдвинулись со своих мест.