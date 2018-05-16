На коллегии Министерства обороны 26 февраля министр обороны Шойгу в своем выступлении, касаясь деятельности министерства в Арктике, заявил: «С 2013 года в условиях Крайнего Севера возведено 545 объектов общей площадью более 710 тысяч квадратных метров. Такое масштабное строительство в арктических широтах не осуществляла ни одна страна мира».

Mil.ru Российский солдат

Объекты Министерства обороны расположены на островах Котельный, Земле Александры, Врангеля и мысе Шмидта. На этих объектах размещено более одной тысячи военнослужащих, а также специальное вооружение и техника. При строительстве использовались инновационные и энергоэффективные технологии. В Арктике построено три не имеющих аналогов в мире комплексных военных объекта — «Арктический трилистник», на каждом из которых круглогодично несут службу до 150 военнослужащих, размещены современные комплексы противовоздушной обороны.

Mil.ru Российские вертолеты. Арктика

Десять военных аэродромов в Арктике, программа строительства которых началась еще в 2014 году, уже готовы к боевому применению. Подобное в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты еще никто в мире осуществить не мог — Россия смогла и обеспечила свои северные рубежи надежной защитой с суши, воздуха и воды. Согласно данным Минобороны, Спецстрой России завершил или заканчивает работы по реконструкции и строительству десяти аэродромов в арктической зоне, среди которых Североморск-1, аэродром на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), который в будущем сможет принимать самолеты Ил-78, Рогачево (Архангельская область), Тикси (Республика Саха (Якутия)), Темп (остров Котельный). Реконструируются аэродромы Североморск-3 (Мурманская область), Нарьян-Мар (Архангельская область), Воркута (Республика Коми), Алыкель (Красноярский край), Анадырь (Чукотский АО).

За счёт массового применения типовых и современных технологических проектов достигнуты оптимальные ценовые характеристики строящихся объектов. Это позволило добиться стоимости строительства одного квадратного метра объектов Министерства обороны, не превышающей 32 тысячи рублей, что ниже, чем по стране в целом.

Министр, выступая на коллегии, добавил, что за последние несколько лет удалось ускорить обновление военной инфраструктуры, сократив при этом сроки строительства и затраты на него. «Этому способствовали строгая синхронизация мероприятий, внедрение новых технологий строительства, переход на единые стандарты и типовые проекты», — сказал Шойгу

Mil.ru Служба тыла. Арктика

Министр в своем выступлении сообщил, что в 2018 году планируется построить более трех тысяч шестисот зданий и сооружений, на эти цели выделено 117,6 млрд рублей. Из них 93,9 млрд рублей — на возведение специальных и военных объектов, в том числе для размещения нового вооружения и военной техники.

«Отдельно подчеркну, что благодаря поддержке Верховного главнокомандующего впервые мероприятия капитального строительства включены в государственную программу вооружения, утвержденную в декабре 2017 года», — отметил Сергей Шойгу.

Кроме боевой учебы и создания инфраструктурных объектов, Вооружёнными силами завершается ликвидация экологического ущерба в Арктике. На архипелаге Новая Земля, аэродроме Алыкель, островах Котельный и Врангеля очищено 100 740 квадратных километров территорий, всего собрано 16 тысяч и вывезено 10 тысяч тонн металлолома. В полном объёме утилизированы все подлежащие сносу 432 здания. Осталось очистить 13 155 квадратных километров.

Развитие инфраструктуры Министерства обороны позволяет не только обеспечить надежную защиту страны со стороны Арктики и обеспечить безопасный выход сил ВМФ в Мировой океан, но и повышает безопасность мореплавания по Северному морскому пути. Ежегодно военные ученые гидрографической службы Северного флота уточняют очертания берегов и состояние проливов в акватории Северного Ледовитого океана, метеорологическая служба повышает надежность прогнозов в регионе.

Выполненное масштабное военное строительство во многом является ответом на военное усиление США и НАТО. Система ПРО США в Европе выведена на уровень начальной оперативной готовности. Её элементы также развёрнуты в Японии и Южной Корее. Интенсивность ведения воздушной разведки НАТО у наших границ увеличилась в 3,5 раза, а морской — в 1,5 раза.

Американские солдаты. Учения на Аляске

НАТО в два раза нарастило интенсивность военных учений у наших границ. В 2014 году альянсом проведено всего 282 учения, а в 2017-м — уже 548. Ежегодно у западных границ России проводится более 30 учений, сценарий которых основывается на вооружённом противоборстве с нашей страной.

Несмотря на все рассказы о том, что Арктика остается примером «мирного сотрудничества», в регионе продолжается наращивание военной активности. Выступление министра обороны России подчёркивает, что Высшее руководство страны адекватно оценивает характер внешних угроз.