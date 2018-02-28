Там всё горит и взрывается.

ВКС России в Сирии

Это один из немногих моментов в нашей внешней политике, когда я не могу упрекнуть российское руководство в нерешительности. Российские ВКС, насколько мне известно, работают, заняты круглые сутки, совершают боевые вылеты.

Ибо в Восточной Гуте собрались самые отборные враги.

Гуты, Западная давно утихомирилась, Восточная сейчас в работе.

Christiaan Triebert Война в Сирии

Вообще-то это предместья Дамаска, его дальние окраины. Своего рода «столица» Восточной Гуты — населённый пункт с русско-звучащим названием — Дума. Довоенная Дума имела скверную репутацию, была районом борделей и славилась как криминально опасный квартал.

Вооружённые силы Восточной Гуты.

Обороняет населённый пункт Думу и Восточную Гуту в целом конгломерат вооружённых организаций, недавно пять самых крупных из них объединились под одним общим командованием.

Перечислю их тут для вас, чтобы вы разбирались в теме.

«Джейш-аль Ислам», «Джебхат-ан Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Ахрар-аш Шам», «Фейлак-ар Рахман» и «Фаджр-аль Умма».

Самая крупная организация известна нам в России. Поскольку она фактически филиал «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, это «ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сразу становится понятно, с кем мы имеем дело. Это не ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но убийцы те ещё.

«Джейш-аль Ислам» ведёт боевые действия и против правительственных войск Башара Асада, и вроде бы как против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также. Поддерживается «Армия Ислама» (это если перевести на русский) — Саудовской Аравией и… Турцией, да, Турцией, в которую мы нашим туристам ездить не запрещаем. Почему-то.

В Восточной Гуте находятся и союзники джихадистов: британские SAS (спецназовцы Её Величества) и офицеры французского DGSE (французская контрразведка). Французов с Сирией связывают ещё колониальные времена, она была протекторатом Франции, под французским мандатом.

А держит Восточную Гуту семья Аллуш (Allouche), у которой множество активов в городе Лондон, ну да, Великобритания.

В июле 2012 года Захран Аллуш множество раз похвалялся, что возьмёт Дамаск и казнит там всех неверных, то есть и алавитов, и шиитов, всех-всех-всех, кто не сунниты.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Семья Аллуш получала оружие из Саудовской Аравии через Иорданию.

В 2015-м Захран ушёл в мир иной и главным в семье и в Восточной Гуте в 2016-м стал его племянник Мохамед Аллуш.

То, что там казни, людей держат в клетках и гомосексуалистов сталкивают со скалы, — этим никого не удивишь, все привыкли.

Но Мохамед Аллуш ещё и большой мрачный чудак.

Приехав в Женеву на переговоры по мирному урегулированию в Сирии, Мохамед Аллуш настоял на том, чтобы в швейцарском отеле и картины, и скульптуры были затянуты тканью.

Участвуя в мирных переговорах, «умеренный» Мохамед Аллуш из Женевы посылал своим сторонникам твиты, призывая готовиться в убийству всех солдат «свиней» противника. На конференции в Сочи присутствовали 90% сирийцев, но не семья Аллуш.

Вернёмся к Восточной Гуте. До войны там жили 400 000 жителей. Сейчас хорошо, если остались 250 000. Количество жителей — принципиальный вопрос. Ибо Запад настаивает на том, что Дамаск, выдавливая джихадистов-убийц из своего пригорода, совершает гуманитарное преступление.

Потому Запад утверждает, что в Восточной Гуте остались 367 000 населения, ибо, настаивая на этой цифре, Запад увеличивает груз морального обвинения на армию Башара Асада, стремящуюся уничтожить врага, обстреливающего Дамаск ежедневно уже шестой год. Ежедневно!

Соседние территории, откуда они обстреливали Дамаск и совершали туда набеги, отбиты у джихадистов. Дарайя, Мурдмийят-аль Шам, Аль Хамэф взяты армией Асада в августе 2016-го.

Затем Жобар, Барзэф, Тишринк отбиты в феврале 2017-го.

Теперь Сирийская Арабская Республика решила освободить Восточную Гуту. Интенсивные бомбардировки были предприняты артиллерией и авиацией. Необходимо было уничтожить джихадистов и одновременно свести к минимуму количество жертв среди гражданского населения. Во время такого военного наступления гуманитарные конвои невозможны.

Бомбардировка. Сирия

Отсюда все эти вопли с Запада о том, что гуманитарные конвои не пропускаются в Гуту и что сирийская правительственная армия безжалостно наступает, якобы уничтожая мирное население чуть ли не с помощью напалма и химического оружия. Великобритания и Франция не делают секрета из своей поддержки семейства Аллуш и своей враждебности к Сирийской Арабской Республике и в частности к её президенту — Башару Асаду.

24 февраля Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию № 2401, предусматривающую гуманитарную паузу на 30 дней на всей территории Сирии.

В МИД России однако заявили, что резолюция не распространяется на боевые действия против запрещённых террористических группировок.

Как бы там ни было, западные партнёры семейства Аллуш несколько запоздали со своей резолюцией.

Прилетели наши российские стальные суперптицы СУ-57 и устроили там огнь пламенный. Так что всё горит и взрывается. Фактически уже к утру 24 февраля российские ВКС, ещё и дополнительно разъярённые потерями 7 февраля вблизи Дэйр-аз-Зора, разбомбили к чёртовой матери «повстанцев».

Не жалейте этих отборных врагов, не надо.

25 февраля подразделения Сирийской правительственной армии перешли к наземной фазе операции по зачистке района от радикальных террористов.

26 февраля джихадисты Восточной Гуты поспешили сообщить, что готовы к переговорам с Асадом.