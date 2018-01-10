Дороги

Иван Шилов ИА REGNUM Инфраструктура Украины

50 млрд грн. выделит в этом году правительство Украины на ремонт, содержание и строительство новых дорог, сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян. Это значительно больше, чем в прошлом (30 млрд грн.). Увеличить бюджет смогли за счёт Дорожного фонда, который начал работать с 1 января 2018 года. Напомним, создан он был ещё в 2016-м, и в нём аккумулировались поступления от уплаты таможенных сборов в случае, если они превышали плановые показатели.

8% от всего бюджета предусмотрено выделить на проект GO Highway, который свяжет Балтику и Чёрное море. Что же касается ремонта, то план на год — приведение в порядок 4 тыс. км дорог общегосударственного значения, т. е. примерно 8,5% от их общей протяжённости.

В правительстве продолжают работу по привлечению у Китая крупного инфраструктурного кредита (7 млрд долл.) на строительство дорог, новой ветки метро в Киеве и починки взлётно-посадочной полосы в а/п «Борисполь». Т. е. кредит уже распланировали. Осталась самая малость: уговорить Китай его предоставить. Ранее власти намеревались попросить о нём в I квартале 2018 года.

Китайская Sinohydro Corporation стала победителем тендера на строительство объездной бетонной трассы вокруг Житомира, сообщил в ходе брифинга и.о. руководителя «Укравтодора» Славомир Новак. Это одна из трёх бетонных дорог, запланированных к строительству на Украине в этому году, стоимость проекта — 42,3 млн евро.

В правительстве Украины не оставляют идею строительства концессионных дорог. Так, Владимир Омелян во время недавнего брифинга уточнил, что тендер на строительство двух концессионных скоростных автомобильных дорог Львов — Краковец и Киев — Белая Церковь намечено провести в конце 2018 года.

Напомним, маршрут Львов — Краковец можно назвать многострадальным. Он пережил уже не одного министра, дорогу к польской границе собираются строить уже более 10 лет. В 2015 году уже даже объявили тендер, однако оказалось, что проект победителя — французской компании Bouygues — не соответствует условиям тендера.

Дорожный каток

Однако, пока не найдено финансирование (китайские кредиты или из иных источников), в Киеве пытаются определиться со способом оплаты: кто, как и сколько будет платить за проезд.

«Будут возможны три варианты оплаты за проезд концессионной дорогой. Первый, когда платит только водитель. Таких проектов будет мало. Преимущественно будет микс, когда водитель будет платить столько, сколько может заплатить — это будет определять кабинет министров. Кабмин будет устанавливать тарифную сетку. Это делается чтобы защитить людей от высоких цен. Тогда, например, водитель платит доллар, а разницу — всё, что не хватает — за счет дорожного фонда. Возможен вариант, когда не будет бесплатной, но будет оплачиваться исключительно из дорожного фонда», — поясняет председатель проектного офиса SPILNO при мининфраструктуры Тарас Бойчук для издания «Сегодня».

Однако третий вариант будет означать, что отчисления в дорожный фонд будут серьёзно расти. Скажем, стоимость проезда по платной дороге Киев — Одесса называлась ещё в прошлом году — 400 грн. Т. е. упомянутый доллар с машины — это примерно 7%.

Это проекты ещё более-менее реальные, ведь есть и совсем фантастические заявления.

На минувшей неделе мининфраструктуры превзошло само себя. «Всего три слова: Hyperloop на Украине», — такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте министерства в прошлую среду. Об остальном должен был рассказать Владимир Омелян.

Омелян рассказал, но всем стало только смешнее.

«Мы создаем центр транспортных инноваций HypeUA, в рамках которого мы хотим дать научное обоснование, разработать технологию, которая будет применяться в Украине, и соорудить первую тестовую площадку в городе Днепре для развития этого нового транспорта», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Министр не шутит, как может показаться — к проекту в оперативном режиме привлекли с десяток организаций: Национальную академию наук Украины, «Укроборонпром», «Южмаш», Каховский завод электросварочного оборудования, «Интерпайп» (производитель труб), КП «Агентство развития Днепра», Украинский институт будущего, Платформу развития инноваций.

Уже готовы и первые расчёты — «Украинский Hyperloop» Киев — Одесса будет стоить 3,6 млрд долл. Т. е. сумму, которой хватило бы на капитальный ремонт дороги, новую ж/д колею для скоростного поезда по этому маршруту, и ещё половина осталась бы.

Ну, а лучшей иллюстрацией украинскому гиперлупу стали первые технические сложности: внезапно выяснилось, что доменное имя hype.ua занято онлайн-магазином одежды.

Uz.gov.ua Пассажирский состав «Укрзализници»

Железная дорога

Самым прибыльным поездом «Укрзализници» в 2017 году ожидаемо стал состав направлением на Москву. Поезд Киев-Москва даже при 77% заполненности принёс компании 154 млн грн. прибыли. Второе место занял Одесса-Москва с 98 млн грн. прибыли, всего же в первой пятёрке 3 состава направлением в РФ. Суммарно они принесли госкомпании 272 млн грн.

Однако в целом пассажирское направление УЗ за прошлый год в убытке на 3,5 млрд грн. В основном прибыль Украине приносят межгосударственные поезда — в РФ и Польшу. Тогда как на внутриукраинских перевозках компания теряет деньги. Причём дело совсем не в том, что услугами УЗ не пользуются. Наоборот, заполненность составов наиболее убыточных направлений превышает 90%. Это подталкивает руководство УЗ к постепенной отмене наиболее убыточных поездов — всего за прошлый год отменили 7 штук.

Это не единственный способ, которым УЗ пытается сократить расходы. Вокзалы в городах Хуст, Славское, Яремча и Николаев могут стать первыми частными вокзалами на Украине: их собираются приватизировать.

«По опыту тех объектов УЗ, которые ранее передавались в аренду, можно сказать, что условия не соблюдались, так как нельзя было контролировать собственника», — предупреждает бывший замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер в комментарии для «Страна.ua».

Однако другого выхода у компании нет — она в долговой яме. Всего ей необходимо выплатить 39 млрд грн., сообщает глава УЗ Евгений Кравцов в комментарии УНИАН. Выплаты начнутся с 2019 года, но уже сейчас чиновник признаёт, что вернуть их нереально:

«На следующий год мы планируем провести реструктуризацию. Нужно поработать с внутренним портфелем, ведь у нас исторически высокие процентные ставки. Нам необходимо поработать с кредиторами и понизить их».

Решать эту проблему в УЗ собираются обычным способом: новыми кредитами. Компания собирается привлечь 0,5 млрд долл. через выпуск еврооблигаций.

При этом объём капитальных инвестиций УЗ в 2018 году не слишком отвечает имиджу компании, терпящей убытки — 26,5 млрд грн. 18,4 млрд грн. из этой суммы запланировано направить на обновление подвижного состава.

«…мы планируем в 2018 году приобрести до 30 новых тепловозов (по программе сотрудничества с General Electric), планируется приобретение и строительство на собственных мощностях новых более 7 тысяч грузовых вагонов, которые будут закуплены как за собственные средства УЗ, так и за привлеченные кредиты. Хотим приобрести 60 новых пассажирских вагонов. Это по крупным направлениям. Если говорить о модернизации, мы планируем модернизировать 50 электровозов, до 20 тепловозов, более 10 тысяч грузовых вагонов. По пассажирским вагонам это 226. С учетом этих цифр это обновление более 10% парка пассажирских вагонов. Таких цифр по обновлению парка пассажирских вагонов не было в течение последних 15 лет», — поясняет Евгений Кравцов в интервью для «112.Украина».

Ещё 4,8 млрд УЗ вложит в инфраструктуру.

Соглашение с General Electric действительно заключено: американские локомотивы обойдутся Украине в 1 млрд долл. Правда, как уточняет бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава, Украина переплатила за локомотивы почти вдвое:

«Если мы посмотрим ту сделку, которая была заключена между General Electric и Индийскими железными дорогами, то за $2,5 млрд. было куплено 1 000 тепловозов, то есть стоимость одного тепловоза составила $2,5 млн», — рассказал он в интервью блогеру Анатолию Шарию. Украина же купила локомотивы по цене 4—4,5 млн долл. за штуку.

Одной из вероятных причин переплаты может быть бестендерная процедура закупки локомотивов. Отсюда вывод: контракт с GE был таким же политическим решением, как и покупка американского угля.

Источник финансирования для инвестпрограммы, кроме кредитов — повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки. Для пассажиров цена билета вырастет на 20% в 2 приёма — с 1 апреля и 1 октября. Бизнесу повезло меньше: им повышают сразу и на 30%.

УЗ совместно с Maersk Line и «ТИС Контейнерный терминал» в конце января запустили регулярный контейнерный поезд по маршруту Киев-порт «Южный». Глава УЗ Евгений Кравцов во время запуска первого поезда отметил, что этот проект — своего рода ответ на растущую популярность контейнерных перевозок по железной дороге (+10% в 2017 году). Ожидается, что поезд ежемесячно будет перевозить до 500 контейнеров.

От киевского ж/д вокзала в а/п «Борисполь» к концу года запустят рельсовый троллейбус, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В правительстве не уточняют, отказались ли они тем самым от иных проектов пассажирского сообщения с аэропортом, в т.ч. и от тех, под строительство которых собирались привлекать иностранные кредиты. Власти обещают, что дорога от вокзала до аэропорта займёт 35 минут и позволит разгрузить городской трафик.

Kbp.aero Аэропорт «Борисполь»

Аэропорты

В ЕС советуют Украине использовать схему концессии для развития региональных аэропортов — так заявил руководитель IFC в Украине, Белоруссии и Молдавии Джейсон Пеллмар в интервью порталу ЦТС. В качестве возможных пилотных проектов он указывает на аэропорты Херсона и Запорожья — региональные, но входящие в десятку крупнейших на Украине.

Осенью 2018 года Ryanair начнёт работать на Украине — в очередной раз анонсирует приход ирландского лоукостера Владимир Омелян. По его словам, Ryanair зайдёт в а/п «Борисполь» и «Львов», как и планировалось в 2017 году. В Харькове с этим не согласны и пытаются заманить компанию ещё и к себе.

«Думаю, если не в текущем, то в следующем году есть очень хорошие шансы того, что Ryanair может полететь в Харьков», — цитирует «Сегодня» коммерческого директора аэропорта Владислава Ильина.

Аэропорт в Полтаве получил статус международного и уже готовится к приёму международных рейсов, сообщает первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Андрей Песоцкий.

Доход и прибыль главного аэропорта страны «Борисполь» за 2017 год чётко уложились в прогнозные показатели — 4 и 2,1 млрд грн. В пресс-службе «Борисполя» уточнили, что такие результаты являются рекордными за всё время существования аэропорта.

Руководство «Борисполя» в феврале представило авиакомпаниям сложную дисконтную программу, направленную на увеличение пассажиропотока. В 2018 году авиакомпании могут рассчитывать сразу на 4 категории скидок:

1. За обслуживание трансфертных пассажиров — 80%. Ставка неизменна до окончания действия программы.

2. Скидка к сбору за обслуживание пассажиров в аэровокзале — предоставляется за всех новых пассажиров на регулярных рейсах, которых удастся привлечь авиакомпаниям по сравнению с 2017 годом. 80% со снижением до 20% в течение 4 лет.

3. Скидка к сбору за взлёт-посадку (20—80%) — за прирост числа регулярных рейсов по сравнению с 2017 годом. 80% со снижением до 20% в течение 4 лет.

4. Скидка к сбору за обслуживание пассажиров в аэропорту — в зависимости от месячного пассажиропотока. Варьируется в диапазоне 5—55%.

В аэропорту также пошли навстречу авиакомпаниям и отказались от правила «100 километров» (новым считался рейс, выполняющийся в аэропорт на расстоянии не менее 100 км от точки, куда авиакомпания уже осуществляет рейсы).

Польская авиакомпания LOT расширяет количество направлений на Украине — в начале лета начинает полёты по маршруту Варшава-Запорожье.

Швартовка

Порты

Порты Украины в январе 2018 года нарастили грузооборот до 10,53 млн тонн (+8,2%). Любопытно, но отгрузка экспортных грузов при этом даже упала — 7,62 млн тонн (-3,2% к январю 2017-го), а рост был достигнут за счёт импортных (1,98 млн тонн, +57,6%) и транзитных (863 тыс тонн, +57,8%) грузов

Украина всё-таки решила судиться с Россией по поводу нарушения Конвенции международного морского права. Однако иск будет касаться не только азовских морских портов и мифического снижения их грузооборота из-за строительства Керченского моста. Видимо, в Киеве поняли, что со своими претензиями вполне могут и проиграть — и потом будет очень стыдно. Поэтому вопрос портов и Керченского моста объединили в один иск с протестами по добыче Россией углеводородов на шельфе вблизи Крыма. Представителем Украины на процессе в Международном арбитражном суде традиционно станет замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

В администрации морских портов Украины намерены всерьёз заняться дноуглублением судоходных рек, для этого в структуре АМПУ даже создали подразделение, в подчинение которого перешёл весь дноуглубительный флот. В первую очередь речь идёт конечно о Днепре, прочими водными артериями займутся уже потом. Всего на воссоздание речного судоходства АМПУ получит 4 млрд грн., сообщает её пресс-служба.

У одесских портовиков — второй крупный коррупционный скандал за последние 2 года.

«…70 работников [национального антикоррупционного бюро Украины выехали в Одесскую область — Ред], проводится большое количество обысков, 10 человек задержаны», — говорил глава НАБУ Артём Сытник в эфире «24 канала».

Однако в этот раз обыски и задержания в Одессе второстепенны. НАБУ перетрясла всю администрацию портов Украины в рамках расследования по более крупному делу о дноуглублении каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. Ущерб от действий прошлого руководства АМПУ (НАБУ расследует эпизоды, датируемые 2015—2016 гг.) превышает 700 млн грн.

Вряд ли сотрудники НАБУ случайно обнаружили эти злоупотребления. Как уже сказано, Украина готовится к судебному процессу в Арбитражном суде Гааги по иску к России. И азовские порты — один из эпизодов этого иска, хотя и второстепенный. Напомним, позиция Украины заключается в том, что из-за строительства Керченского моста в порты Азова не могут заходить суда с большой осадкой. На самом же деле они туда не могут заходить потому, что рабочие глубины подходных каналов и акваторий сегодня — 7,6—8 метров. Поэтому Украина в ускоренном темпе намерена увеличить глубины портов Азова.

В порту «Южный» начали строительство новой ж/д станции. Стоимость проекта — 5,4 млрд грн., завершение строительства — 2023 год. Планируется, что после её введения в строй грузооборот порта ж/д транспортом вырастет до 140 млн тонн в год.

В АМПУ запланировали на 2018 год значительное увеличение прибыли — свыше 3,3 млрд грн. Источниками роста станут увеличение грузооборота в портах, а также снижение отчислений дивидендов в бюджет (с 75% до 50%).

У АМПУ в этом году появился двойник — морская администрация. Смысл создания дублирующей структуры прост. Как известно, мининфраструктуры запланировал передачу в концессию нескольких портов, для чего вначале необходимо провести их корпоратизацию. В структуре АМПУ это сделать невозможно, нужна новая. Как раз в ведение МА и попадут порты, запланированные к передаче в концессию.

Одним из них станет Херсонский МТП.

«При поддержке ЕБРР и IFC с марта 2018 года планируется начать работу над технико-экономическим обоснованием концессии Херсонского МТП, в котором будут задействованы международные консультанты. Завершение ТЭО и структуры потенциальной концессионного соглашения планируется до июня 2018 г. Это, в свою очередь, даст возможность объявить тендер на концессию «Херсонского МТП» до конца 2018 г.», — говорится в пресс-релизе мининфраструктуры.

Это в том случае, если найдутся желающие: по итогам 2017 года порт показал убыток.

На терминале Cargill в порту Южный завершили монтаж первой силосной башни, сообщает latifundist.com. Напомним, это тот самый проект, на открытии которого в феврале 2016 года посол США Джеффри Пайетт предложил Украине стать «аграрной супердержавой». После того, как строительство будет завершено, терминал сможет обеспечить перевалку 10% текущего экспорта зерновых.