Скандал! Бандеровцы помешали помянуть годовщину резни в Гуте Пеняцкой, они кричали: «Бандера — наш герой». Об этом в материале wDolnymŚląsku (Вроцлав). В уже несуществующей украинской деревне Гута Пеняцкая в минувшее воскресенье, 25 февраля, состоялись траурные мероприятия в память уничтожения в 1944 году польского населения, которое осуществила украинская дивизия СС «Галичина». Люди собрались перед крестом, установленным на месте этих драматических событий. Приехали родственники семей убитых, граждане Украины польской национальности, а также представители властей Польши, в том числе заместитель министра иностранных дел Ян Джеджичак и госсекретарь канцелярии президента Польши Адам Квятковский. Уже в самом начале церемонию пытались сорвать. Оказалось, что рядом с памятником жертвам появилась мемориальная доска, которая сообщала о том, что за преступления ответственны «немецкие нацисты», а в деревне работали «польские партизаны». Как оценил присутствовавший на мероприятии вице-президент Института национальной памяти Польши (IPN) Кшиштоф Швагжик, «это еще один элемент провокации, с которым сегодня мы встретились в этом святом месте. Для тех, кто здесь сейчас и кто участвует в церемонии, такое не может быть воспринято иначе, как, к сожалению, признак со стороны определенных украинских кругов, которые хотят переписать заново историю. Однако независимо от того, сколько таких табличек появится, ничто не изменит того факта, что 28 февраля 1944 года жители Гуты Пеняцкой были убиты украинцами, состоявшими на службе у немцев». В нескольких сотнях метров дальше собрались украинские националисты с красно-черными флагами. Во время экуменической молитвы они кричали: «Бандера — наш герой!». Как говорит Михаил Халущяк из националистической партии «Свобода», они «против того, чтобы Польша навязывала нам свою версию нашей истории и указывала, кого мы можем считать нашими героями, а кого нет». Столкновений не произошло благодаря усиленному наряду полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Stako Второй мемориал уничтоженным жителям Гуты Пеняцкой. Первый был уничтожен неустановленными лицами в 1990-е годы

В наручниках и с заклеенными ртами участники протеста перед отделением Института национальной памяти в Гданьске выразили свое несогласие с поправками в закон об IPN, подписанными президентом Польши Анджеем Дудой, передает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Согласно им «тот, кто публично и вопреки фактам, приписывает польской нации и польскому государству ответственность или соучастие в совершении Третий рейхом преступлений […] наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет». По мнению протестующих, такая криминализация представляет собой необоснованное ограничение свободы выражения мнений и нарушает обязательства Польши по международному праву. Поправки могут вызвать так называемый «эффект заморозки», что делает невозможным обсуждение вопросов, представляющих общественный интерес, а также использоваться как инструмент для подавления критических голосов в Польше, считают организаторы митинга, представители Amnesty International Tricity. Они призывает власти Польши устранить в законе об Институте национальной памяти все статьи, которые криминализуют выражение мнений об исторических фактах, и убрать ограничения свободы слова.

Об «антисемитской атаке» на Ирену Сендлер (польская активистка движения Сопротивления, спасшая во время Второй мировой войны 2500 еврейских детей из Варшавского гетто) сообщает Gazeta Krakowska (Краков). В выборах покровителя школы в селе Издебник (гмина Ланцкорона) приняли участие 391 человек. Было пять кандидатов: Тадеуш Костюшко и Ян III Собеский (получили 38 голосов каждый), Корнель Макушиньский (47 голосов) и Польские легионы (10 голосов). Победителем стала Сендлер, за которую отдали 137 голосов. Однако местная школа до сих пор не носит ее имени. Всё потому, что часть жителей села протестовали против этого под воздействием ксендза Мариана Пивко. 9 февраля в своем блоге на Facebook отец Мариан заявил, что Сендлер не заслужила таких почестей, и обратился к односельчанам с призывом «снова выбрать, но на этот раз достойного покровителя, который был бы нравственным и патриотическим примером для молодого поколения». Что же не понравилось ксендзу в биографии «праведницы среди народов» и награжденной орденом Белого орла активистки? То, что она «довоенная феминистка, до войны отмечала годовщину Октябрьской революции, после Второй мировой войны вступила в коммунистическую партию, дважды вступала в брак, разведена, была нерелигиозной еврейкой. Сегодня она, вероятно, подвергнется декоммунизации». И далее отец Мариан задается вопросом, почему «мы, поляки, не выбираем кристально честных личностей для покровителей — польских?». Издание обратилось за комментарием к священнику, но он оказался неуловим. В кое-чём ксендз разошелся с правдой, например, Сендлер не была еврейкой, просто в детстве она играла со своими еврейскими сверстниками, поэтому в семь лет могла свободно говорить на идиш. Но слова отца Мариана в любом случае упали на «благодатную почву», как раз в то время, когда разгорается спор между Польшей и Израилем. Запись священника в социальном сети получила комментарии, многие из которых с явно антисемитским содержанием. Староста села Тадеуш Лопата, который, как говорят, рассчитывает на поддержку местного отделения правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), говорит, что не следил за интернет-дискуссией и хочет остаться беспристрастным. Он объясняет, что получил запрос по поводу присвоения имени, но обнаружил в процедуре голосования нарушения и потому попросил руководство школы исправить заявку. Староста нервничает и возлагает всю вину на директорат школы и учителей. Тем временем атакой на Сендлер возмущен главный раввин Польши Михаэль Шудрих. «Она человек, который помогал людям всю свою жизнь. Мне больно, когда кто-то подрывает ее авторитет», — говорить раввин и не скрывает, что действия отца Мариана его ошеломили.

Евреев из Варшавского гетто отправляют на принудительные работы. 1941 год

Куратор образования Малопольского воеводства Барбара Новак требует, чтобы в музее Аушвиц работали «только польские гиды», информирует Dziennik Polski (Краков). Она написал на Facebook: «Давайте бороться за правду среди молодых евреев! Первое: в Аушвице и других бывших немецких концлагерях туристов должны водить только польские гиды, получившие лицензию Института национальной памяти. Сегодня чужой нарратив, а не правда, царит в Аушвице! Пора с этим покончить!». Эта запись вызвала удивление у сотрудников музея Аушвиц, которые уточнили, что гидами являются в основном люди, давно живущие в непосредственной близости от мемориала и связанные с так болезненно переживаемой историей Второй мировой войны. Что касается иностранцев, которые проводят экскурсии на своих родных языках, то и они владеют соответствующими знаниями. «Слова куратора образования являются опасной и недавно использовавшейся в политических целях риторикой, которая подпитывает антагонизм между Польшей и другими народами, — говорит Адам Шидловский из фонда Рутки Ласкер из Бенджина. — Сегодня евреи. Потом это будут украинцы, может быть, японцы. И все это ради какой-то непродуманной пропагандистской попытки возбуждения сверхпатриотизма, сверхпольскости, которая может закончиться пробуждением демона национал-социализма». Сама Новак не хочет отвечать на вопросы, например, почему она думает, что только поляки должны быть гидами.

О текущей политической ситуации в Германии и будущем польско-немецких отношений Wochenblatt (Ополе) рассказала профессор Александра Тшчелиньская-Полюс, политолог из Опольского университета. Формирование большой коалиции (GroKo) из альянса ХДС\ХСС и СДПГ — это очень сложный и новый опыт как для самих партий, так и немецкого общества. Не меньшее удивление вызывает персональный состав будущего правительства. Например, выдвижение в министерство внутренних дел бывшего премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера. Критику вызывает не только он сам, но и новое название МВД как министерства внутренних дел, строительства и регионального развития, а неофициально — «министерства отечества» (Heimatsministerium). В некоторых СМИ утверждается, что Heimat — это политизированный термин среды изгнанных в 1950—1960 годах, используемый только в бывших немецких восточных землях. Другие чуть насмешливо говорят, что речь идет о «баваризации» Германии. «Мы не знаем, что скрывается под понятием Heimat», — говорит профессор. Она напоминает о большом неудачнике — Зигмаре Габриэле. По-видимому, его не будет в правительстве, а жаль, он был положительно настроен к Польше. Что касается канцлера Ангелы Меркель, то она ведет очень умеренную политику в отношении Варшавы. Поэтому, скорее всего, разворотов в польско-немецком диалоге не будет.

Вдоль польской границы с Белоруссией и Украиной будет построен забор, информирует Dziennik Wschodni (Люблин). В марте законопроект о строительстве забора должен быть доставлен в сейм. И его возведение начнется в этом году. Об этом в Брюсселе заявил министр сельского хозяйства Кшиштоф Юргель. Предполагается, что забор оградит Польшу от африканской чумы свиней. «Мы создаем барьер, который остановит наплыв кабанов в страну из Белоруссии и Украины, что устранит вспышки АЧС», — пояснил министр. Строительство ограждения будет стоить около 150 миллионов злотых. Министерство сельского хозяйства Польши хочет, чтобы Европейский союз внес свой вклад.

Граница

По данным Института туберкулеза и болезней легких в Варшаве, в Польше страдает туберкулезом менее 20 человек на 100 тысяч, пишет Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Такие показатели выше, чем в большинстве стран Евросоюза. В 2016 году заболело более 6000 поляков. Самая высокая заболеваемость туберкулезом в странах ЕС была зарегистрирована в 2015 году в Румынии, Болгарии, Латвии, Эстонии и Португалии. Однако следует отметить, что 50% больных туберкулезом в Европе были пациентами из трех стран: Польши, Румынии и Соединенного Королевства. Может ли эпидемия на Украине сделать ситуацию в Польше опасной? Там зафиксировано уже 600 тысяч случаев заболевания.

А Express Ilustrowany (Лодзь) считает в свою очередь, что Польша может быть причиной вспышки желтухи в России. Издание приводит заявление главы Роспотребнадзора по Калининградской области Елены Бабуры, которая говорит, что частые поездки за границу, включая Польшу, влияют на рост случаев заболевания желтухой в России. Бабура рассказала, что в Калининградской области увеличилось число случаев вирусного гепатита А, видя причиной выезды за границу. Как выясняется, глава калининградского Роспотребнадзора может быть права, так как в Польше наблюдается заметное увеличение заболеваний желтухой.