Пока общественность всё больше критикует мэра Новосибирска Анатолия Локтя за его «непопулярные» решения (будь то вручение медали Павлу Грудинину или различные разбирательства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»), политологи и организаторы пиар-компаний отмечают всё большую политическую подоплёку в этом общественном резонансе.

Франс Снейдерс. Травля кабана

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Новосибирская общественность — особая. Этого никто не отрицает. Умеют новосибирцы сплотиться и довести до власти — муниципальной, региональной и даже федеральной — свою принципиальную позицию. Однако, в последнее время всё чаще в активности новосибирских активистов политологи и СМИ усматривают интересы отдельных групп и лиц.

Нападки на мэра Новосибирска Локтя были с самого начала его прихода на этот пост — с 2014 года. Оно и понятно, казалось бы, вопреки системе во главе третьего города в России встал коммунист. Но, к счастью для одних и к несчастью для других, переворота в муниципалитете не произошло. Локоть вполне предсказуемо вписался в ту систему власти, которая была выстроена задолго до него, и лишь изредка, и скорее даже для вида, демонстрирует свою политическую принадлежность, пытаясь сформировать у сторонников положительный имидж.

Антон 48048 Александр Локоть

Однако его противники, в числе которых некогда бывшие некоторые его сторонники, не оставляют попыток дискредитировать хоть как-то Локтя, показав ему, что не сам он пришёл на этот пост, его привели. А сторонники, иногда теми же путями, пытаются «выдвинуть» Локтя в информационную повестку, дабы показать, что он прекрасно управляется в рамках своих полномочий и даже больше.

На прошедшей неделе (с 19 по 25 февраля) новосибирские СМИ упоминали Локтя в связи с нарушениями, которые были выявлены при подсчёте голосов жителей Дзержинского района в выборе перечня объектов по благоустройству общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках разбирательства мэр Новосибирска уволил главу администрации района Александра Полищука.

«Общественная комиссия утвердила окончательный перечень объектов для благоустройства общественных территорий, которые будут вынесены на рейтинговое голосование 18 марта. В список включено по одной территории от каждого района. Наша общая задача с общественностью обеспечить честную и прозрачную процедуру этого выбора. Это было единым требованием для всех районов. К сожалению, были выявлены нарушения при подсчёте голосов жителей в Дзержинском районе. Сегодня я принял решение об увольнении главы администрации района», — писал 22 февраля сам Локоть.

В социальных сетях новосибирцы сразу же отреагировали в духе «нашли крайнего» и даже назвали имя той кто на самом деле должен был ответить за нарушения — ей вновь оказалась руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

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До сих пор на слуху и новость о том, как мэр наградил Павла Грудинина памятным знаком «За труд на благо города».

Как пишет «Сибкрай», инициативная группа жителей Новосибирска предъявила иск к мэру города Анатолию Локтю, в котором потребовала признать незаконными действия градоначальника.

Как считает новосибирский политолог Дмитрий Пучкин, преувеличивать действие мэра с вручением медали не стоит, а вот к информационной повестке в городе в целом — всё же стоит присмотреться.

«Уже почти два месяца в Новосибирске проводится кампания по целенаправленной дискредитации деятельности мэра Новосибирска Анатолия Локтя и его подчинённых. В качестве информационных поводов за последнее время были использованы претензии к новогоднему убранству города, арест одного из сотрудников мэрии, отсутствие мэра на мероприятиях в рамках визита президента России Владимира Путина в Новосибирск, вручение Павлу Грудинину памятного знака «За труд на благо города», действия по реализации программы по городской среде, выступление Анатолия Локтя на активе города по итогам года и т. д. При этом те, кто реализуют эту кампанию, подают её под исключительно негативным углом и одновременно, в отличие от 2017 года, не высказывают вообще каких-либо претензий к другим органам власти: к областному правительству, областному Законодательному собранию, Совету депутатов Новосибирска. В ряде случаев им подыгрывают и некоторые депутаты горсовета, ранее занимавшие нейтральную позицию или выступавшие исключительно с конструктивной критикой. Ни местное отделение партии «Единая Россия», ни областное правительство, ни связанные с ним медиаресурсы никак не комментируют происходящее. Мэрия не всегда адекватно реагирует на данные медийные атаки, в ряде случаев не давая им эффективного отпора, либо совершая просчёты, которые используются оппонентами для новых атак», — высказал своё мнение Пучкин.

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Всё это, по мнению политолога, уже начинает негативно влиять и на имидж мэра, и уже вскоре может повлиять на отношение к нему со стороны местных элит.

«На данный момент непонятно, какую цель преследуют организаторы и исполнители этой кампании. Возможны несколько объяснений происходящего. Первое — они хотят себя «продать», или уже это сделали, политическому блоку областного правительства в качестве привлечённых к освоению предвыборного бюджета во время губернаторских выборов. Второе — в последнее время обострилась борьба между различными группами федеральных политтехнологов за то, кого Администрация президента РФ рекомендует врио губернатора Андрею Травникову для проведения вышеуказанной кампании. Третиье — данная деятельность проводится в инициативном порядке в качестве «разведки боем» перед прямыми выборами мэра Новосибирска, стартующими в июне 2019 года. С одной стороны, параллельно с дискредитацией фаворита этой кампании готовится кандидат от «третьей силы» (помимо кандидатов от ЕР и КПРФ), а с другой — ранний старт позволяет выиграть больше времени для политического торга с нынешней городской администрацией для получения ещё в период перед июнем 2019 года различных от неё преференций: политических, кадровых, финансовых или иных», — отметил он.

Другой новосибирский политолог Сергей Бирюков полагает, что текущая работа главы крупного муниципалитета неизбежно даёт основания для критики.

«Новосибирск и его мэр в этом ряду не исключение. Связь подобных проявлений медиаактивности с начавшимся избирательным циклом также очевидна — равно как и желание Центра укрепить позиции и.о. губернатора, уменьшив пропорционально влияние мэра как представителя региональных элитных групп. И нынешняя пиар-атака на Анатолия Локтя — очевидно не первая и не последняя в этом ряду», — считает Бирюков.

12 февраля 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил на сессии Совета депутатов города с отчётом о результатах своей деятельности и работы мэрии за 2017 год.

Здание мэрии Новосибирска

Он в очередной раз подчеркнул сложные условия, в которых приходится работать новосибирской власти.

«Подчеркну, все задачи развития города в последние четыре года мы решаем в условиях серьёзного ограничения в ресурсах», — отметил он, при этом указав, что «бюджет города, как и все последние годы, сохраняет свою социальную направленность», и «чтобы не останавливать Новосибирск в развитии, мы пошли на увеличение дефицита бюджета» — в 2017 году он составил 2,5 млрд рублей.

Что же касается тех тем, которые легли в основу критики Локтя со стороны общественности, и не только в последнюю неделю, но и повторяются уже из месяца в месяц, то им мэр Новосибирска в своём отчёте тоже уделил внимание.

«В федеральных структурах Новосибирск сегодня приводится в качестве успешного примера реализации проектов комфортной среды. Для меня важно, что в 2017-м мы перешли от «латания дыр» к созидательным задачам развития. Самым знаковым и долгожданным стало благоустройство Михайловской набережной. Сделан огромный объём работы. В этом году предстоит второй этап реконструкции. Эту площадку увидят все горожане — в июне тысячи людей соберутся на трансляцию матчей чемпионата мира. Затем набережная примет основные мероприятия празднования юбилея Новосибирска. Заметны изменения в парках и скверах. Преобразился Центральный парк, велось благоустройство и высадка деревьев в других зеленых зонах. Мы стремимся сохранить все зелёные уголки — начато благоустройство будущего сквера на площади Маркса, зарезервированы участки на площади Труда и в Советском районе на ул. Демакова, продолжаем отстаивать право на организацию сквера на Челюскинцев, 50. Решалась масштабная задача благоустройства дворовых территорий. За короткое сибирское лето отремонтировано 306 дворов на сумму 450 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем в 2016 году», — сказал он, подчеркнув, что также проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий города, оформлены паспорта благоустройства, и по результатам проведённой паспортизации сформирован адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве.

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В завершение своей речи Анатолий Локоть заверил, что мэрия сохранит базовый принцип работы — открытость к диалогу с депутатским корпусом и общественностью, привлечение активных новосибирцев к принятию решений.

Но, как ни странно, именно отстранённость от общественности и различных профессиональных сообществ ранее вменяли властям Новосибирска в вину и представители архитектурного сообщества, и регионального отделения Общероссийского народного фронта, и рядовые жители города.

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Чем обернётся информационная активность вокруг Локтя, уже понятно многим. Как и то, для чего она и кем «спровоцирована». Здесь интересно другое — Локоть, который ранее комментировал нападки на себя, пока отмалчивается, как и те, кто его должен защищать в информационном поле. И у этого есть свои причины. Тоже уже понятные.