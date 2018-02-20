На прошлой неделе состоялась примечательная дискуссия, получившая название «Рамки дозволенного в молодёжных СМИ». Вызвана она была необходимостью молодых журналистов из «Юнпресс-Пермь» объясниться в связи с пропагандой наркотиков и распутного образа жизни.

Л.Владимирский. 1955 Буратино у Карабаса

Хотя, если быть справедливым, необходимость такая появилась не у них, а у министерства образования и науки Пермского края, прикрывшегося подростками, решившими поиграть в журналистов. Но обо всем по порядку.

На странице в социальной сети «ВКонтакте» молодежное СМИ «Юнпресс-Пермь» опубликовало пост, в котором положительно оценило запись одной низкокачественной группы, которую назовем П.М.

Knutulhu Микрофон

Автор комментария, молодой человек, который, как ему кажется, в свои 17 лет постиг всю музыкальную культуру, начиная с эпохи позднего барокко, заканчивая современностью. Вот что он пишет:

«Это свежо, как альпийский ветер. Ничего подобного (даже близко) не выходило лет 300, если вообще когда-либо выходило. На фоне всего сложного (либо в плане текста, либо в плане структуры музыки), что нынче релизится каждый день, такой супертанцевальный альбом — действительно глоток воды в пустыне».

Представьте себе, ничего подобного даже близко не выходило за последние 300 лет! Согласитесь, после такого отзыва нам просто необходимо обратиться к шедевру, о котором пишет автор:

«Я (матерное слово) клеем. Занюхал дорожку, наелся таблеток. Я (матерное слово) на голову. Я самый прикольный среди малолеток». В другой песне поётся: «Я очень рад, что ты раздеваешься, потому что ты одеваешься в (матерное слово) пойми что. Мне стыдно с тобой гулять. Ты сумасшедшая, целовала асфальт. Перепутал кровать. (Матерное слово, обозначающее половое сношение) на маминой — это неправильно».

Действительно, ни один поэт ничего подобного не сочинял за последние столетия. После того как ИА REGNUM обратило внимание на то, что юнпрессовцы занимаются пропагандой подобного «искусства», молодым «журналистам» пришлось удалить данную публикацию. Что и стало причиной вышеназванного мероприятия.

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Сама дискуссия изначально была построена очень странно. Молодой человек, называющий себя журналистом и являющийся автором шедеврального комментария, встал в защитную позу, недоумевая, почему его подвергают цензуре. Непонятно, откуда взялся данный тезис, ведь «Юнпресс-Пермь» подверг себя цензуре самостоятельно, отреагировав на публикацию ИА REGNUM. Но об этом дальше.

Весь диалог с детьми свелся к тому, что они искренне удивлялись и обижались на действия «взрослого СМИ», которое стало их воспитывать. Нельзя обижать детей, даже если они «накосячили», потому что они могут замкнуться в себе, утверждали их старшие товарищи.

В общем речь шла о чем угодно, но только не о нравственной стороне вопроса. Ни у кого из присутствующих представителей молодежного СМИ даже мысли не возникло о том, что они опубликовали. Включив психологическую защиту, дети пытались отбиться от всего, что может травмировать их неокрепшую психику, видимо, чтобы не замкнуться в себе от чрезмерной критики со стороны взрослых.

Иллюстрация Л.Владимирский. 1955 Клякса

У меня нет желания (потому что в данном формате это просто невозможно) заниматься воспитанием детей, решивших поиграть в журналистов. У меня желание только одно, чтобы на страницах СМИ и социальных сетей не присутствовала всякая похабщина, которая не соответствует никаким правилам приличия.

Похабщина была удалена, однако, как заявили юнпрессовцы, они сделали это против своей воли, испугавшись возможных последствий. На мой вопрос о том, разместят ли они повторно уничтоженную ими запись, но без ссылок на треки группы П.М., чтобы не вызывать на себя огонь компетентных органов, был дан ответ:

«Мы могли бы это сделать, но не будем».

На мой взгляд, очевидно, что молодые журналисты постеснялись признаться, что удалили запись не по собственной доброй воле, а по приказу вышестоящего начальства, которое отреагировало должным образом на публикацию ИА REGNUM.

Вышестоящее начальство также поручило «Юнпресс-Пермь» организовать данную дискуссию, видимо, с целью продемонстрировать открытость и хоть как-то отвлечь внимание от того акта вопиющей некомпетенции и имморализма, пестуемого руководителями молодежного СМИ.

Винить детей в произошедшем не имеет смысла, они даже не поняли, что натворили. Ответственность всецело лежит на министерстве образования и науки Пермского края и его руководителе Раисе Кассиной, которая курирует «Юнпресс-Пермь». Хочется спросить, почему она отмалчивается, спрятавшись за спины детей?

К этому прикладывается одна очень пугающая тенденция, выражающаяся в желании ввести запрет на альтернативную точку зрения.

Скриншот стpaницы molperm.tilda.ws Министр образования и науки Пермского края Р.А. Кассина (фото в центре)

Негатив и абсурдные обвинения в цензуре полились на ИА REGNUM в ответ на то, что оно посмело высказать свое несогласие с политикой подконтрольных минобру молодых «журналистов», рассказывающих, как здорово впервые за 300 лет послушать истории про совокупления на родительской кровати в состоянии наркотического опьянения. Даже на самой дискуссии, посвященной цензуре, один из ее участников заявил, что несогласная с ней сторона (то есть ИА REGNUM) должна быть лишена права высказываться.

После обсуждения данной темы в библиотеке имени Горького дискуссия перенеслась на страницы социальных сетей, в ней уже участие принимали не дети, а представители либеральной общественности Пермского края. Их имена называть не буду, отмечу лишь то, что среди них присутствовали известные в городе политики, журналисты и общественные деятели ультралиберальной ориентации.

Удивительно, но после того, как я прочитал ряд комментариев, мне стало отрадно за подрастающее поколение, которое значительно сдержанней, тактичней и, как мне показалось, даже умней тех, кто решил, на первый взгляд, выступить в их защиту. В действительности данные персонажи просто в очередной раз продемонстрировал свое тоталитарное мышление, презирающее основные права и свободы человека и гражданина.

Вероятно, когда эти люди были столь же юны, как сегодняшние юнпрессовцы, их также с утра до вечера заставляли слушать группы, подобные М.П., что и привело к столь трагичным последствиям для их морального облика.

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Что же такое они наговорили? Эпитеты вроде «сволочь», которую нужно «убивать столько раз, сколько увидишь», лились потоком от тех, кто так яростно «борется» с наследием тоталитаризма в нашей стране. Они убеждены, что 86% нашего населения — это зомби, которым промывают мозги сторонники «путинизма и его преступлений».

Участники этих прений напрямую стесняются признаться, что этому большинству давать слово нельзя, но фактически именно об этом они и говорят. Маргинальная группа хамов, источающих ненависть в отношении народа, стремится навязать большинству свою ненависть, используя при этом те методы, которые они якобы не приемлют.

Чувствуя поддержку со стороны либеральной общественности, дети, играющие в журналистов, конечно же, никогда не поймут, в чем заключается их проступок, а глядя на манеру вести дискуссию тех, кто до сих пор почему-то считается в нашем обществе уважаемым человеком, они будут его копировать, как это и полагается детям.

Таким образом, то, что учинили журналисты из «Юнпресс-Пермь», является неким феноменом, демонстрирующим тот уже не кажущийся никому удивительным факт, что банальное хамство, имморализм и бескультурье являются непременными спутниками тех либеральных отщепенцев и их друзей из министерства культуры Пермского края, которые вносят свой вклад в разрушение государственности. Стоит констатировать, что в Перми давно созрел крупный фрондирующий гнойник, который может взорваться в любой момент. Кто-нибудь обратит на это внимание?