Особенно пагубное влияние на внешнюю политику США оказало заявление бывшего государственного секретаря США Мадлен Олбрайт о том, что Соединенные Штаты являются самой «незаменимой нацией» в мире. Все было бы хорошо, если бы данное заявление осталось бы лишь проявлением национального нарциссизма. Тем не менее, данное высокомерное предположение превратилось в руководящий принцип для внешней политики США после окончания Второй мировой войны, и особенно после завершения холодной войны. Эта вера в собственную незаменимость привела к стратегическому перенапряжению, поскольку США взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности во всем мире, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Удо Кеплер. Дядя Сэм спит после трудов. 1895

Более того, проблема стратегического перенапряжения США продолжает лишь ухудшаться. Во время холодной войны Вашингтон поддерживал военное присутствие в Западной Европе и Восточной Азии и проводил политику первенства в обоих регионах. Лидеры США также проявляли активность, хотя более низкого уровня, на Ближнем Востоке. И, конечно же, Соединенные Штаты предпринимали неоднократные шаги, чтобы предотвратить попытки проникновения Советского Союза в Западное полушарие. В Африке также проводились относительно сдержанные геополитические предприятия. Тем не менее, США не стремились участвовать в опасных, крупных миссиях.

С момента окончания холодной войны значительно расширился список обязательств и инициатив Вашингтона в сфере безопасности. В течение первого десятилетия после окончания холодной войны Соединенные Штаты стремились превратить НАТО в более обширный военный альянс, который на тот момент ограничивался странами Западной Европы и Северной Америки. Впоследствии в альянс вошли страны, ранее находившиеся в сфере влияния СССР, а границы НАТО приблизились к западной границе России. В рамках этого расширения Вашингтон обязан оказывать военную поддержку 27 странам-членам НАТО, большинство из которых представляют незначительную стратегическую ценность для США.

Читайте также: Asia Times: США должны подготовить для КНР удар с фланга

Кукрыниксы. Выступление ката в роли адвоката. 1977

С другой стороны, США также расширили собственное военное присутствие и обязательства по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке. Война в Персидском заливе, возглавляемая США, направленная на изгнание иракских войск из Кувейта, ознаменовала собой начало более активной роли Вашингтона в данном регионе. Ранее Пентагон проводил лишь краткосрочные интервенции на Ближнем Востоке, однако ситуация изменилась после войны в Персидском заливе. Еще большие изменения произошли после оккупации Ирака.

В настоящий момент кажется, что ни один регион мира не выходит из поля зрения Вашингтона, в каждом из которых он стремится к первенству. Наиболее быстро растущим военным командованием является АФРИКОМ, который несет ответственность за быстро растущее число миссий по обеспечению безопасности в странах Африки к югу от Сахары. Не менее 6 тыс. американских солдат сейчас присутствуют в более чем дюжине стран континента и принимают участие в различных операциях.

Такой обширный список обязательств стоит больших денег. Как ожидается в 2019 финансовом году военный бюджет США должен составить огромные $716 млрд. Эта сумма примерно в четыре раза больше, чем оборонные расходы Китая, который находится на втором месте в мире по объему военных расходов. Самым неприятным является то, что операции по обеспечению безопасности, в которых принимают участие американские военные, подвергает дополнительному риску не только самих военных, но и США.

Крайне важно пересмотреть принцип, согласно которому американцы являются самой незаменимой нацией, ответственной за обеспечение безопасности в каждом регионе мира. Данный принцип привел к неблагоприятным политическим последствиям. Преобладающая роль США в обеспечении безопасности имела определенный смысл сразу после окончания Второй мировой войны, когда международная система была сильно нарушена, а Соединенные Штаты были единственной державой, способной сорвать советские экспансионистские амбиции.

Однако мир давно изменился. Вместо того, чтобы переложить ответственность за обеспечение безопасности на преуспевающие крупные страны ЕС и Восточной Азии, политика США движется в противоположном направлении, прибавляя к списку все новые обязательства. Ситуацию необходимо изменить и как можно быстрее. Обозреватель Пэт Бьюкенен задал в апреле 2017 года весьма разумный вопрос: почему Ким Чен Ын является проблемой США? Действительно, соседи Северной Кореи — Япония, Южная Корея, Китай и Россия — следовало бы нести основную ответственность за разрушительное поведение Пхеньяна. Вместо этого США, нация, которая находится за тысячи километров от данного региона, ввязывается в процесс урегулирования.

Читайте также: American Conservative: курды завели США в «унизительный тупик»

Кукрыниксы. Колониальные народы при свете «факела свободы». 1957

Аналогичная ситуация сложилась и в ЕС. Если европейские страны действительно убеждены, что Россия представляет для них угрозу, тогда им следовало бы проявить инициативу в борьбе с данной угрозой, в том числе за счет значительного увеличения расходов на оборону. Вместо этого они продолжают полагаться на США, если их безопасности будет что-либо угрожать. Времена, когда европейские страны несли ответственность за безопасность своего континента остались в прошлом. Однако именно им следовало бы принять ключевую роль в борьбе с беспорядками на Ближнем Востоке. Они намного ближе, чем США и имеют возможности оказать сильное влияние на происходящие там события.

Перед тем как внести изменения во внешнюю политику США и сократить американские обязательства по обеспечению безопасности, политическому руководству и гражданам страны следовало бы согласиться на более сдержанные перспективы и более скромный национальный имидж. Олбрайт также утверждала, что США «стоят высоко» и могут дальше других заглянуть в будущее. Такая высокомерная позиция должна быть глубоко оскорбительной для других демократических стран, таких как Япония, Индия, Великобритания, Франция и Германия. Мир сильно изменился, тоже самое должно произойти и с позицией Вашингтона, согласно которой, Соединенные Штаты являются единственной страной, способной сдерживать агрессию или препятствовать неограниченному расширению тиранических режимов. Нам нужна новая внешняя политика, отвечающая реалиям многополярного мира XXI века.