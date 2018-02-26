Согласно исследованию, проведенному репортерами BBC News в конце 2017 года, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью контролируют 4% от общей численности афганских провинций и имеют «активное и открытое физическое присутствие» в 66% оставшихся провинций. Оказалось, что примерно половина афганского населения проживает «в районах, которые либо контролируются «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), либо там, где «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыто присутствует и регулярно совершает нападения», пишет Али Вайн в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Эти данные должны заставить призадуматься тех экспертов, которые полагают, что США в настоящий момент либо в будущем смогут переломить ситуацию в Афганистане. Сейчас в данной стране находятся 14 тыс. солдат США. Когда глава Белого дома Дональд Трамп только занял свой пост, в Афганистане насчитывалось 8 тыс. 500 американских солдат. В качестве сравнения можно отметить, что в 2011 году численность военнослужащих США в Афганистане достигала почти 100 тыс. человек. Конечно, это многочисленное войско позволило сократить подконтрольные боевикам территории и расширить сферу влияния афганского правительства, однако закрепить достигнутый результат и развить его так и не удалось. Непонятно, как 14 тыс. солдат смогут решить те задачи, с которыми не справилось войско, которое по численности было в семь раз больше.

The U.S. Army Афганистан

США ведут боевые действия в Афганистане уже более 16 лет, было потрачено более $1 трлн. Каких результатов удалось достигнуть? Сейчас «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует больше территорий, чем в любой другой период после американской интервенции. В ноябре 2017 года в управлении по наркотикам и преступности ООН заявили, что уровень производства опия, как и площади, используемые для выращивания опийного мака, достигли рекордных показателей в 2017 году.

Учитывая сложившуюся реальность, может возникнуть вопрос: в чём заключается обоснование дальнейшего участия США в афганской войне? Декан Высшей школы журналистики Колумбийского университета Стив Смит считает, что американские политики до сих пор не смогли ответить на ряд важных вопросов. Почему США находятся в Афганистане? Какие интересы оправдывают понесенные жертвы? Каким образом закончить войну? Похоже, что никто не пытается найти ответы на данные вопросы. Однако чем дольше военные США остаются в Афганистане, тем наиболее очевидными должны быть те жизненно важные национальные интересы, которые защищает Вашингтон.

США не могут или не хотят называть условия, при которых начнется сокращение военного присутствия в Афганистане. Это означает, что США фактически обязуются оставаться там навсегда. Некоторые эксперты считают, что вывод американских войск спровоцирует рост влияния «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но, с другой стороны, боевики показали свою живучесть и стойкость. До тех пор, пока американские войска будут находиться на территории Афганистана, у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда будет повод для вербовки новых бойцов.

После недавнего нападения террористов в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 95 человек и 158 человек получили ранения, президент США исключил какую-либо возможность начала переговоров с боевиками. Это весьма прискорбно, поскольку, по словам ряда экспертов, единственная реалистичная стратегия вывода американских войск должна опираться на урегулирование ситуации путем переговоров.

The U.S. Army ВС США

Поддержка со стороны Пакистана по-прежнему имеет важное значение для достижения такого результата. Угроза администрации США о сокращении военной помощи Пакистану на $2 млрд вряд ли возымеет свое действие. Во-первых, потому что, несмотря на ухудшение отношений между США и Пакистаном после терактов 11 сентября 2001 года, американские военные по-прежнему зависят от наземных и воздушных маршрутов, проходящих через пакистанскую территорию.

Во-вторых, из-за возросшего влияния КНР Вашингтон сейчас имеет значительно меньшее влияние на Исламабад, чем в начале 2000-х. В рамках своей инициативы «Один пояс и один путь» Китай пообещал вложить в Пакистан около $62 млрд для создания китайско-пакистанского экономического коридора.

В августе 2017 года Трамп заявил, что победа в Афганистане повлечет за собой «уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сокрушение «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предотвращение возможного захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предотвращение массовых террористических атак против граждан США». Хотя данная концепция является составной частью новой стратегии Трампа по Афганистану, она означает только одно: лучшее, что могут сделать США — это поддерживать сложившуюся тупиковую ситуацию в Афганистане.