Для Вашингтона настало самое время переосмыслить свой подход к обороне и безопасности Тайваня. Китай предпринимает слишком провокационные и агрессивные шаги в Южно-Китайском море. Пекин стремится выйти за границы установленных красных линий, пишет Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

На протяжении многих лет, независимо от того, какая именно администрация находилась у власти, поддержка Тайваня со стороны США носила в лучшем случае опосредованный характер. Поставка в основном устаревшей военной техники, длительные задержки в предоставлении необходимого оборудования, отсутствие тесных и продуктивных отношений между военными, а также нежелание США реагировать на провокации со стороны КНР ставили Тайвань перед необходимостью самостоятельного поиска решения.

С 1996 года Вашингтон практически не изменил своей политики в отношении Тайваня. В основном бездействие Белого дома проистекает из «императива», согласно которому КНР рассматривается как развивающаяся держава и огромный рынок для реализации продукции США, в то время как Тайвань воспринимается как ненужный раздражитель, способный воспрепятствовать выстраиванию отношений с КНР.

По крайней мере, КНР уже не просто большая страна, которая ранее, по мнению Пентагона, в военном отношении отставала от США на 20 лет. Уже в 2011 году оценка Пентагона относительно военной мощи КНР не соответствовала реальной действительности. В Пентагоне просто проигнорировали реальные факты, чтобы оставить в одиночестве своих региональных союзников, включая Японию и Тайвань.

Alert5 Китайский истребитель пятого поколения Чэнду J-20

Однако появление китайского самолета пятого поколения Чэнду J-20 в небе над Южно-Китайским морем и строительство искусственных островов в спорных территориях изменили правила игры. Поменялась геополитическая ситуация. Короче говоря, если США хотят в будущем сохранить свои позиции в Тихом океане, им нужно немедленно пересмотреть свою политику.

Что Вашингтон намерен предпринять в отношении Тайваня? Просто ждать, пока случится беда? Только представьте масштабы гуманитарной катастрофы на Тайване, если Китай предпримет нападение. США должны создать программу сдерживания, которая поддержала бы одновременно интересы Тайваня и интересы Вашингтона. В настоящий момент следовало бы сделать по крайней мере четыре шага.

Во-первых, США должны предоставить Тайваню военную технику, которая позволила бы бросить реальный вызов самолетам J-20 и Су-35, состоящим на вооружении КНР. Это означает, что Тайваню нужны самолеты, которые могли бы бросить этот вызов. Например, можно было бы поставить самолеты F-35 или McDonnell Douglas F-15 Eagle. Существующая программа модернизации истребителей F-16, действующая на Тайване при поддержке США, важна, но она не может стать сдерживающим фактором в отношении КНР. Китаю необходимо понять, что любое воздушное нападение может потерпеть неудачу, которая подорвет в рамках региона статус КНР как сверхдержавы.

Beverly Истребители F-16 ВВС США

Также Тайвань нуждается в современных подводных лодках. Две сломанные голландские подводные лодки 1985 года не выдержат конкуренции с растущим китайским флотом. Если оправдается информация о том, что ФРГ передала КНР технологии строительства подводной лодки U-214, то ситуации станет гораздо опаснее. На протяжении многих лет Соединенные Штаты обещали помочь Тайваню приобрести современные подводные лодки, но никаких реальных шагов так и не было сделано.

Попытки Тайваня построить собственную подводную лодку столкнутся с множеством проблем, поскольку у Тайваня нет необходимых инженерных кадров и отработанной технологии строительства. На создание первого прототипа тайваньской подводной лодки может уйти 10 лет. Это слишком долго. Конечно, Вашингтон может и должен протянуть Тайваню руку помощи.

В-третьих, Тайвань нуждается в улучшенной противоракетной системе. Существующая система PAC-3 не отвечает вызовам настоящего момента. Американская система ПРО THAAD — вот что нужно для обеспечения обороны Тайваня.

Наконец, требуется радикальное изменение отношений между США и Тайванем. Сегодня США нужно создать протоколы безопасности, предусматривающие использование тайваньских авиабаз в случае кризиса либо в рамках экстренной помощи со стороны США. Создание подобных протоколов даст понять КНР, что Вашингтон наверняка придет на помощь Тайваню, если КНР предпримет более агрессивные действия. Физическое присутствие американских военных представляет большую ценность, чем любые письменные соглашения о взаимопомощи.

В нынешних условиях, когда на региональной политической карте появился агрессивный игрок, вооруженный передовыми военными технологиями, США должны значительно изменить свою модель поведения в отношении Тайваня, переосмыслив возможные меры по защите острова. Реальная проблема для Вашингтона заключается в том, чтобы изменить прокитайскую позицию государственного департамента, которая также имеет свое влияние на Пентагон и совет по национальной безопасности. Инициатива должна исходить от президента США Дональда Трампа. Если он не сделает это, этого не сделает никто.