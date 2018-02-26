Прошедшая неделя для Кемеровской области выдалась неудачной. Началась она с восьмибалльных пробок и возгорания трамвая в региональной столице, продолжилась карантином в школах и детских садах и завершилась ДТП с участием пассажирского автобуса и гибелью людей.

ДТП

Общественному транспорту нужен контроль

19 февраля в городе Кемерово загорелся трамвай. Пожар начался в кабине водителя. Пассажиров удалось быстро эвакуировать, вагон полностью выгорел. В результате из-за происшествия было приостановлено движение двух маршрутов.

Как сообщает «ГТРК «Кузбасс», пожар в трамвае №8 возник из-за неисправного электрооборудования.

После данного происшествия внеплановой комплексной проверке подвергнется весь муниципальный транспорт области. Такое поручение дал губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Специалисты отмечают, что чаще всего ЧП в общественном транспорте происходят из-за нарушений техники безопасности.

Bert Kimura Медицинские маски

Внеплановые каникулы

Из-за роста заболеваемости гриппом в Кузбассе на карантин были закрыты десятки школ.

«На 19 февраля в Кемеровской области полностью приостановлен учебный процесс в 62 школах, четырёх дошкольных образовательных учреждениях. Частично учебный и воспитательный процессы приостановлены в семи школах (занятия приостановлены в 17 классах), в 20 группах 15 дошкольных учреждений. Эпидпорог по ОРВИ превышен в 19 территориях Кемеровской области», — сообщил кемеровский Роспотребнадзор.

Госпитализировано за неделю 524 больных ОРВИ, в том числе 475 детей, с диагнозом «грипп» — восемь человек, в том числе четыре ребенка. В городе Кемерово зарегистрировано 4,5 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 24 случая гриппа. Интенсивный показатель заболеваемости составил 81,6 на 10,0 тыс. населения.

Смертельное ДТП

В ночь на 23 февраля на 424-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Чебулинском районе Кемеровской области произошло смертельное ДТП — столкнулись фура Volvo из Самарской области и автобус Higer, который следовал из Красноярского края в Шерегеш. Погибли шесть человек, ещё 14 человек были травмированы.

Читайте также: СКР проводит проверку после ДТП с автобусом в Кемеровской области

Как было установлено, во время движения заднюю часть пассажирского автобуса занесло, он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В автобусе находилось 52 человека: два водителя и 50 пассажиров. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю из Красноярска, он выполнял частный рейс в Шерегеш. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Оттепель

А также

21 февраля на депутатских слушаниях был рассмотрен вопрос о мерах по защите населения и жилых объектов от воздействия паводковых вод. Сообщается, что на подготовку к паводку в Кузбассе направят почти 8 млн рублей. По данным кемеровского горсовета, в зону подтопления могут попасть более 150 домов. На сегодняшний день запас воды в снежном покрове составляет 92 мм, что на 49 мм меньше, чем в прошлом году. Высота снежного покрова — 51 см, толщина льда на Томи — 60 см.

Заместитель губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии Евгений Хлебунов на совещании по результатам совместной работы угольщиков, железнодорожников и операторских компаний в 2017 году сообщил, что в прошедшем году в развитие угольной отрасли Кузбасса было инвестировано 63 млрд рублей (на 4,6 млрд рублей больше, чем в 2016 году). В 2018 году инвестиции составят не менее 65 млрд рублей, объём добычи угля — около 243 млн тонн.