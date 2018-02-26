



Kurdistan.today Было время, когда Эрдоган и Асад обнимались

Сегодня сирийская политическая и военная мозаика представляет собой сложную картину. Ее выкладывают разные внутренние и внешние мастера. Археологи способны по отдельным найденным фрагментам реконструировать полную картину и провести ее историческую идентификацию. В большой политике, особенно на Ближнем Востоке в целом и в Сирии в частности, осуществить такой анализ не представляется возможным.

Часто бывает, что какой-либо фрагмент мозаики на самом деле является всего лишь «разорванным сюжетом». Действительно, где, например, сегодня в Сирии проходит главный фронт — в Африне, где Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь» против сирийских курдов, или в регионе Восточная Гута, где российские ВКС атакуют радикальных исламистов и где боевики пяти незаконных вооруженных формирований, в том числе «Джейш Аль-Ислам», «Джабхат Ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам» (организации, деятельность которых запрещена в РФ) объявили о создании единого центра? Как пишет в этой связи германское издание Die Welt, «в войну втягиваются всё новые стороны, становится уже непонятно, где проходит линия фронта, а опасность того, что конфликт перерастет в крупную войну в регионе, растет не по дням, а по часам». Такая ситуация приводит к очевидному смещению координат внутри существующих альянсов, в том числе союза России, Турции и Ирана. Москва и Тегеран поддерживают Дамаск. Анкара выступает с противоречивыми заявлениями. Будучи одновременно участником астанинского процесса, она сохраняет членство в возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Christiaan Triebert Война в Сирии

Поэтому многие западные эксперты прогнозировали, что Турция будет вести в Сирии многоходовую комбинацию. По их мнению, начав операцию «Оливковая ветвь», Анкара должна была вместе с Вашингтоном разыграть там курдскую карту таким образом, чтобы «поставить там под сомнение непреложное военное главенство России и Ирана». В то же время подобная операция была бы невозможной без получения официального согласия со стороны России и Ирана и, возможно, негласного со стороны Сирии. Не случайно Турция перед началом операции письменно уведомила посольство Сирии в Анкаре. Возникающий таким образом сценарий предусматривал выход турецких властей на Дамаск. «Здравомыслящие люди с самого начала не уставали повторять, что Анкаре любые действия в Сирии необходимо предпринимать с ведома Дамаска, — пишет в этой связи одно турецкое издание. — Это была самая рациональная политика в регионе. При такой политике курды региона не попали бы в руки американцев, обрели бы автономию, на которую Асад и так согласен, и это гарантировало бы безопасность границ, за которые Турция так боится».

Но по всем признакам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывал договориться с США по курдам, что могло бы изменить ход сирийской войны в целом. Однако не сидел сложа руки и Дамаск, который тоже вел переговоры с курдами, вплоть до договоренности о вступлении сирийских правительственных сил в Африн. Начал выстраивать структуры предполагаемого курдского государства на востоке Евфрата и Вашингтон, что вынудило Анкару заявить о намерении продвигать свои войска до Манбиджа, где находятся американцы. Турция была готова даже взять этот регион Сирии под совместное с США управление. Но итоги миссии в Анкару государственного секретаря США Рекса Тиллерсона показали, что Вашингтону контроль над частью территории Сирии необходим для иных целей: получить плацдарм для действий против Ирана. Так стал обозначаться ход событий, который ведет к тому, что Эрдоган получает возможность при посредничестве Москвы и Тегерана начать координацию действий с Дамаском в целях срыва американского проекта. Теперь, как сообщает Bloomberg, Турция заявила, что готова на фоне угрозы прямого столкновения с Сирией в Африне и с американцами в Манбидже к переговорам с Дамаском. Правда, как уточняет официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калин, речь пока идет о возможностях представителей разведок двух стран установить прямой или непрямой контакт, когда будет необходимо разрешить определенные проблемы в чрезвычайной ситуации. По его словам, это «не будет считаться официальным контактом с сирийским режимом».

Более четко по этому поводу высказался глав МИД России Сергей Лавров: «Урегулированию не помогло то, что какое-то время назад часть курдского населения на севере Сирии объявила об автономии. Не помогли и те действия, которые предпринимали США, возглавляемая ими коалиция по содействию тенденции автономизации курдов и даже по содействию созданию органов управления на местах, которые были открыто представлены как не подчиняющиеся Дамаску. Наконец, само правительство Сирии должно руководствоваться принципом суверенитета над всей территорией своей страны. Это означает необходимость разговаривать со всеми представителями тех или иных этнических, конфессиональных групп, включая курдов. Именно на такой основе Россия работает со всеми участниками сирийских событий. Мы считаем, что именно на этой основе абсолютно реально обеспечить остановку кровопролития, начало устойчивого процесса урегулирования, в ходе которого будут обеспечены не только интересы всего сирийского народа во всём его многообразии, но и законные интересы всех соседей Сирии и других внешних игроков». Турецкие СМИ считают, что Москва открыто намекнула таким образом Анкаре, что пора установить контакт с Дамаском, и полагают, что это может избавить президента Эрдогана от обвинений в «провале политики, нацеленной на свержение режима Асада».

Kurdishstruggle Курды. Сирия

Намеченный на начало апреля саммит глав Турции, России и Ирана в Стамбуле может обозначить сценарий дальнейшего развития событий, когда Анкара окажется вынужденной не только разговаривать с Дамаском, но и реформировать свои отношения с США. Как считает французское издание Le Figaro, «турецкая операция является прямым следствием решений не России и Ирана, а США, которые готовили и вооружали сирийских курдов, которые считаются их союзниками в коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Но дело не только в этом. Как отмечает саудовское издание Asharq Al-Awsat, «одержимость демонтажем курдского пояса на сирийской стороне границы — не единственный вопрос, который заботит Турцию, поскольку она понимает, что сама она вряд ли усилит свое влияние в Сирии по сравнению с Россией и Ираном». Хотя у Анкары не сожжены еще и мосты со своим партнером по НАТО — Вашингтоном. Однако впереди неизбежная реконструкция Сирии (и вот уже ЕС говорит о желании заняться сирийской проблемой), а значит, и новая борьба.