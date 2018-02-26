Власти Крыма и Севастополя успешно выполнили «майские указы» президента РФ по уровню зарплат для бюджетников — об этом заявила во время рабочего визита на полуостров 21 февраля заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Каширская Марина ИА REGNUM Крым

К 2018 году средние зарплаты, напомним, у сотрудников бюджетной сферы должны достичь 100% от средней по экономике региона, для профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников — 200% от средней по экономике. Однако простым гражданам важны не отвлечённые показатели степени исполнения «майских указов», а конкретные данные по каждому поручению президента, которых пока, к сожалению, никто не предоставил. По мнению экспертов, по формальным показателям все задачи почти выполнены, но в реальности социально-экономическая ситуация на полуострове требует серьёзной работы по привлечению инвестиций и созданию условий для реализации проектов. Чего тоже пока не наблюдается.

Kremlin.ru Совещание о ходе исполнения указов Президента

Достижения и успехи

«Крым успешно выполнил «майские указы» по зарплатам. Конечно, может быть, есть вопросы в каких-то отдельных учреждениях, но по общим показателям Крым достиг необходимого уровня, и это очень радует. Крым набрал обороты и движется уверенно в развитии социальной сферы», — отметила Ольга Голодец, подводя итоги рабочей встречи с руководством республики.

Помимо этого, она подчеркнула, что медицина в Крыму уже вышла на новый технологический уровень.

«За прошлый год смертность по Республике Крым сократилась больше, чем на 5%, это почти 1600 человеческих жизней. Мы сегодня отмечаем, что действительно в Крыму стало более доступна высокотехнологичная помощь. Сегодня больницы в Ялте и Симферополе предоставляют услуги высоких технологий. Стали доступны основные виды медицинской помощи, которые позволяют спасти жизни, определяют её продолжительность», — рассказала чиновница.

Языком статистики

В 2018 году на полуострове была установлена новая величина прожиточного минимума — 9 тыс. 126 рублей. Для трудоспособного населения она составляет 9 тыс. 765 рублей, для пенсионеров — 7 тыс. 522 рубля, для детей — 9 тыс. 614 рублей.

При этом, по данным Крымстата, среднедушевые доходы крымчан с 2015 по 2017 год выросли на 5 тыс. 763 рубля, с 9 тыс. 373 до 15 тыс.136 рублей. Средняя зарплата учителей достигла отметки в 28 тыс. 760 рублей, среднего медперсонала — 24 тыс. 679 рублей, а работников учреждений культуры — 22 тыс. 061 рубль.

Медики дефицитных специальностей смогут получать и региональную надбавку к зарплате — соответствующее постановление в феврале издал совет министров РК. Так, врачам полагается прибавка в сумме около семи тысяч рублей, фельдшерам — пять тысяч рублей, акушерам и медсёстрам — четыре тысячи рублей.

Однако, несмотря на все положительные цифры отчетов, по последним данным ВЦИОМ, среди главных социально-экономических страхов крымчан — отсутствие повышения зарплат и сокращение количества рабочих мест.

«Тут Крым не выделяется на общероссийском фоне. В частности, больше всего опрошенных в Крыму беспокоит отсутствие повышения зарплат — 13% и уменьшение количества рабочих мест — 12%. Помимо этого, участников опроса беспокоят отрицательные изменения в здравоохранении, ухудшение качества медобслуживания, очереди в поликлиниках и отсутствие бесплатных услуг», — сообщал на пресс-конференции в Симферополе директор центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.

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Нужен конкретный и детальный отчёт

По словам крымского социолога Натальи Киселёвой, сообщения о том, что Крым выполнил «майские указы» президента, касающиеся заработных плат отдельных категорий работников, подтверждает официальная статистика и соответствующие меры, принятые в организациях различных сфер деятельности, которые подпадают под действие этих указов.

«Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отмечает, что по основным направлениям «майские указы» выполнены в Крыму на 95—96%. О чём говорят эти показатели? О высокой степени исполнения. Но количество «майских указов» насчитывает более десятка, а число поручений президента по этим указам превышает 200. Поэтому было бы интересно увидеть конкретные данные по конкретным поручениям, и не только по заработной плате, размер которой следовало бы сравнивать с уровнем покупательной способности в регионе. Что особенно актуально для Крыма с его пока ещё сложной инфраструктурой», — подчеркнула эксперт.

Помимо этого, по её словам, было бы интересно узнать, как справляется Крым с поставленной задачей создания не менее пяти центров культурного развития в малых городах. Потому как не хлебом единым…

«Также можно было бы озвучить данные по Республике Крым, касающиеся показателей здравоохранения и поставленных задач, например, снижения смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случаев на 100 тыс. населения, от новообразований — до 192,8 случаев, от ДТП — до 10,6 случаев соответственно и т.д. Наверняка многих интересует вопрос стоимости жилья в Крыму. В указах президента говорится о необходимости обеспечить снижение стоимости одного квадратного метра на 20%. Справляемся ли мы с этой задачей?» — отметила Наталья Киселёва.

Каширская Марина ИА REGNUM Крым. Ай-Петри

Не менее актуален для Крыма и земельный вопрос.

«Что сделала местная власть, например, для наделения землёй многодетных семей? На законодательном уровне мы знаем, что сделано, а на уровне исполнительной власти? Пока регулярно слышны только отчёты о наделении участками бывших земельных самозахватчиков, а что с другими льготными категориями граждан? В общем, для людей важны не отвлечённые показатели степени исполнения «майских указов», а конкретные данные по каждому конкретному поручению президента», — заметила специалист.

Политический аспект

По мнению политолога Владимира Джараллы, заявление федерального вице-премьера и местных руководителей по «майским указам» позволяет выявить несколько важных особенностей политической ситуации в стране.

«Прежде всего, озвученные данные, с большой долей вероятности, соответствуют действительности. Никто не будет рисковать, обманывая подтасовкой цифр в таком вопросе. Разумеется, профессионалы-экономисты могут разобрать данные подробно и обнаружить нестыковки или несоответствия, но общая картина вряд ли существенно изменится. Об этом свидетельствуют и наблюдения о том, что люди выражают недовольство уровнем жизни, но это недовольство связано с отсутствием зримого роста и ясных перспектив развития. А это уже другая тема, тесно связанная с качеством регионального управления», — отметил эксперт.

По его словам, в первые два года после воссоединения полуострова с Россией рост уровня жизни был заметным и явным, по сравнению с украинским периодом — зримым проявлением этого является автомобильный коллапс на дорогах Крыма.

«Однако затем этот рост был остановлен ростом цен на все виды товаров и услуг. Таким образом, источником роста уровня жизни крымчан стали бюджетные расходы, что вполне понятно, учитывая ситуацию. Затем, именно в нынешний период, должны были начать проявлять себя иные факторы экономики, связанные, прежде всего, с предпринимательством. Но структура бизнеса в крымской экономике осталась прежней — украинской, большинство занято в сфере услуг и торговли, а производство носит незначительный характер», — пояснил специалист.

Каширская Марина ИА REGNUM Крым с высоты птичьего полета

Он также напомнил о том, что структура готовых товаров в региональном экспорте ничтожна, а ведь для Крыма из-за географических условий — это единственный способ развития.

«Местные власти, руководство республики сосредоточенно на работе по освоению средств ФЦП, но это в основном инфраструктурные проекты, строительство. Причём значительная доля занятых в их реализации — приезжие с материка, при весьма высоком уровне местной безработицы. Таким образом, по формальным показателям всё достигнуто, но в реальности социально-экономическая ситуация требует серьёзной работы по привлечению инвестиций и создании условий для реализации проектов, чего не наблюдается», — пояснил Владимир Джаралла.

Бюджетные расходы как источник роста благосостояния крымчан, уверен эксперт, уже достигли предела и выполнили свою задачу, однако роста иных факторов не наблюдается.

«Это свидетельствует о необходимости толчка, перезагрузки сложившейся ситуации, её смены. Но источник перемен совершенно неясен: кто и как должен это осуществить? Достигнутые результаты являются всего лишь определённой отметкой на пути к дальнейшему развитию. Разумеется, всё познаётся в сравнении, и жителям соседней страны эти проблемы кажутся капризами на фоне упадка, в котором находится Украина, однако крымчане думают не о выживании, а о дальнейшей жизни, и ориентируются на уровень жизни материковых регионов. Интеграция Крыма в состав России завершена, теперь речь идёт о поиске путей развития региона в её составе», — подчеркнул Владимир Джаралла.