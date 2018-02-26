Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM

МВФ торопит Украину с приватизацией, этот вопрос затрагивал руководитель миссии фонда на Украине Рон Ван Роден на встрече с председателем верховной рады Андреем Парубием. Однако тезис устарел. Парубий к моменту встречи (16 февраля) уже подписал новый закон о приватизации, однако он (закон) всё ещё пылится в администрации президента. Забавно, но в конце января Порошенко сам требовал от парламента перестать блокировать подписание этого закона.

Вслед за Ван Роденом о необходимости проведения на Украине скорейшей и масштабной приватизации в интервью Deutsche Welle заявила также экс-представитель госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

В киевском правительстве в ответ жалуются, мол, всё сложно:

«У нас не осталось «лёгких» предприятий, которые можно быстро и просто продать. Все эти предприятия, как правило, являются убыточными, имеют долги и некачественный менеджмент. Каждое из них — это уникальная ситуация, но те, которые могут пойти первыми, — это Одесский припортовый завод, ведь он только теряет в стоимости», — заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефёдов в эфире «5 канала».

Замминистра, надо сказать, выбрал не слишком удачный пример. Ещё в 2015 году, т. е. уже после евромайдана, прибыль ОПЗ составляла 220 млн грн. — т. е. примерно столько, за сколько спустя год завод не удалось продать. И ещё в 2016 году первый заместитель директора химического гиганта Николай Щуриков назвал причину, по которой долги завода превышают его стартовую стоимость: вмешательство в работу предприятия на тот момент главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. И тот факт, что теперь его лишили гражданства и вышвырнули из страны, отнюдь не снимает вины с действующего руководства. ОПЗ «трудным» предприятием сделала послемайданная власть. До майдана ОПЗ были готовы покупать даже при том, что в 2012—2013 годах он показывал убыток. Если же сравнивать с 2009 годом (ОПЗ тогда был продан структурам, аффилированым с Игорем Коломойским, за 400 млн долл., однако затем продажа была опротестована, и предприятие вернули в госсобственность), стоимость одного из крупнейших предприятий Украины упала примерно в 40 раз.

«Ни о каких западных инвесторах и речи быть не может, пока в стране идет война. Максимум — это наши олигархи достанут деньги из оффшоров и приватизируют лакомые объекты государственной собственности. Далеко не все предприятия, которые готовятся на приватизацию, являются убыточными. Не секрет, что в Украине существует миллион схем для проведения приватизации», — заявил по этому поводу во время пресс-конференции политолог Руслан Бортник.

С ним согласен и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, который указывает, что само по себе госпредприятие может быть привлекательно и даже прибыльно. Однако сама Украина находится на 5 ступеней ниже инвестиционного уровня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Впрочем, есть сомнения даже насчёт того, что и украинские бизнесмены будут участвовать в приватизации. Хороший пример — генерирующая компания «Центрэнерго». Если контролировать поставку угля для ТЭС компании — а пост президента вполне даёт такую возможность — можно зарабатывать, даже не покупая компанию.

К слову, о «Центрэнерго». Советником в процессе её продажи выбрали польский филиал британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young. Об этом сообщил и.о. председателя фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

«У советника, согласно договору, есть 4 месяца на выполнение всех необходимых действий. После того, как Ernst & Young завершит работу, фонд сформирует условия продажи, которые должен утвердить КМУ. После этого мы объявляем о продаже и начинаем прием заявок от инвесторов. Последний шаг — аукцион», — комментирует чиновник план действий.

Иными словами, ФГИ и кабмин займутся условиями продажи не раньше июля. Кроме того, «Центрэнерго» относится к категории крупных объектов, а значит, по закону у правительства есть 9 месяцев на его продажу. Однако совсем не в его интересах затягивать продажу на 2019 год — во время выборов компанию точно никто не купит.

А вот с приватизацией банков будут сложности. Их хотят продавать частями. И, к примеру, ЕБРР не согласен участвовать в приватизации до тех пор, пока не будет принят закон «О государственных банках». Правда, и думать об этих сложностях, наверное, будет уже совсем другое правительство Украины.

«Укргазбанк и Приватбанк должны быть полностью проданы в 2020 и 2022 годах соответственно. Также до конца 2019 года мы планируем создать условия для привлечения миноритарных акционеров, это международные финансовые учреждения, такие как Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития, в соответственно Ощадбанк и Укрэксимбанк», — рассказал министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства.

Валюта

К концу февраля укрепление гривны окончилось, спрос снова немного разогнал курс. По состоянию на 26 февраля доллар стоил 26,98 грн. (+0,33 грн. с 15 февраля), евро — 33,19 грн. (+0,28 грн.), российский рубль откатился до 0,475 грн. (+0,013).

Межбанковский курс почти соответствует официальному, что свидетельствует о стабильности рынка: 26,96—26,99 грн./долл. (+0,17 грн.). Даже курс «чёрного рынка» почти не отличается от официального и межбанковского курсов: 27,02—27,07 грн. (-0,05 грн.).

Доллар снова начал расти ещё в середине февраля. И, как пишут обозреватели, причин для этого было несколько. Во-первых, праздники в США. Да, теперь они тоже влияют на валютный рынок Украины: 19 февраля из-за американского Дня президента на счета экспортёров не поступила валютная выручка, из-за чего спрос превысил предложение. Экспортёры, в свою очередь, торговали согласованно, не позволяя курсу упасть. Их можно понять: после январского подорожания бизнес скорректировал ценники под ожидания курса 30 грн./долл. и опускать их уже не станет.

Eli Christman Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

Однако первым позволил расти доллару нацбанк. Как это было — описала обозреватель UBR.ua Елена Лысенко:

«Забавно вел себя национальный банк: не меньше пяти раз [15 февраля он] появлялся на торгах с запросом лучшего курса на продажу доллара двадцатке уполномоченных банков (RFQ), однако так ни разу и не поделился своим валютным запасом. Вероятно, нацбанковцы считали, что проводят остроумную комбинацию или психологическую интервенцию, однако лишь повеселили казначеев. После многочисленных выныриваний на межбанке НБУ прозвали «ежиком в тумане» и уже не обращали на него внимания. Казначеи понимали, что регулятору приказано хранить золотовалютные резервы под замком, и он будет с ними расставаться лишь в критической ситуации».

Более того: 21 февраля НБУ вышел на рынок и начал скупать доллар. Что же касается текущей недели, то на ней ожидаются выплаты госказначейства по НДС, а они, как правило, тут же оказываются на валютном рынке: импортёрам всё равно покупать валюту, а экспортёры таким остроумным образом могут избежать выполнения нормы об обязательной продаже 50% валютной выручки (можно продать и тут же купить обратно, потеряв лишь маржу, а то и вовсе продать самим себе).

«Когда экспортер узнает, что к нему завтра поступит крупная сумма возмещения или НДС-гривна просто появляется у него на счете, он сразу сокращает продажу свободной части долларовой выручки. Когда так поступает несколько крупных корпораций — это сказывается на рынке и курсе», — подтверждает это начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко в комментарии изданию «Обозреватель».

В беседе с корреспондентом этого же издания управляющий партнер Capital Times Эрик Найман спрогнозировал курс гривны к доллару на весну. По его мнению, не стоит ожидать резких скачков в любую из сторон, ситуация на рынке будет примерно такой же, как и сегодня:

«Возможно, будет незначительная ревальвация. Но курс не опустится ниже 26,5 грн. за доллар».

По рынку ходят слухи о том, что летом нацбанк планирует в тестовом режиме снизить норму обязательной продажи валютной выручки экспортёрами до 25%, а то и отменить её вовсе. И. о. председателя НБУ Яков Смолий косвенно подтверждает эту информацию:

«Планируем отменить эту норму, так как это — ограничивающий фактор для экспортеров», — заявлял он на встрече с парламентской фракцией Радикальной партии Олега Ляшко.

Сегодня экспортёры обязаны продавать 50% выручки, в декабре прошлого года НБУ продлил действие соответствующего распоряжения. Конечный срок его действия — 13 июня текущего года. Т. е. , если верить слухам, в июне его действие просто не продлят.

Решение любопытное: в августе Украине предстоит вернуть МВФ очередные 450 млн долл., т. е. гарантированный приток валюты и укрепление гривны должны быть на руку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

МВФ

Окончательное решение по повышению тарифа на газ для населения могут отложить до сентября, заявил в эфире «5 канала» вице-премьер-министр Павел Розенко. В частности, это связано с тем, что даже Розенко за последнее время видел уже 3 варианта формулы, однако тут же он упомянул, что есть 4-й вариант, последний, которого он пока не видел. Иными словами, февральский визит миссии МВФ не внёс ясность в этот остроактуальный для населения Украины вопрос.

Украинские чиновники, ответственные за финансовую сферу, в 2017 году заняли бодрую позицию: «МВФ не даёт кредиты? Не беда, выпустим евробонды!». Собственно говоря, осенью 2017-го и выпустили (3 млрд долл., втрое больше транша МВФ в том же году). Всё вместе это породило достаточно шапкозакидательский настрой, мол, всегда можно занять на обычном рынке долгового капитала, пускай и чуть дороже. Однако это не так.

«Если минфин будет выпускать бумаги до прояснения ситуации с МВФ [по вопросу тарифа на газ — Ред.], то это будет очень плохой сигнал. В такой ситуации, купонная ставка может быть значительно выше прошлогодней», — предупреждает корреспондента «Страна.ua» директор аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Как мы знаем, ситуация не прояснилась и, если верить Розенко, будет проясняться ещё полгода. Между тем именно сегодня лучшее время для размещения валютных облигаций. Ожидается, что в конце марта ФРС США повысит учётную ставку на 0,25% годовых. Соответственно, на столько же увеличится купонный доход по облигациям, которые будут размещаться после повышения учётной ставки.

Впрочем, эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд прогнозирует, что Украина получит в этом году транш МВФ. Однако тут же он указывает, что дело совсем не в транше, и количество заёмных денег, необходимых Украине, значительно превышает то, что ей могут дать МВФ и еврооблигации вместе взятые.

«Украина пока имеет около 18 млрд долларов международных резервов, и считаю, ей нужно минимум 15 млрд долларов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить 2—3 миллиарда долларов евробондов, возможно, на рынке в этом году, и, вероятно, получить еще 1 млрд долларов. Однако этого не достаточно. Украину ожидают выплаты в 7 млрд долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, чуть больше. И если в Украине не будет достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию», — такое мнение эксперт высказал в интервью «Голос Америки».

Топливо

Топливо

Как и предполагалось, укрепление гривны к середине февраля наконец-то докатилось до топливного рынка. По состоянию на 23 февраля за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,32 грн. (-0,85 грн. в сравнении с 15 февраля, +0,91 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,6 грн. (-0,83 грн., +0,93 грн. с начала года), за дизтопливо — 27,12 грн./л (-0,87 грн., +0,91 грн. с начала года). Снижение цен добралось даже до автогаза — пропан-бутановая смесь с прошлой недели подешевела на 0,1 грн., до 13,25 грн./л.

Тем временем в верховной раде в очередной раз хотят законодательно закрепить норму использования биоэтанола при производстве топлива — соответствующий законопроект зарегистрирован в украинском парламенте. Приём не новый и нам уже известный: в 2016 году мы уже наблюдали нечто подобное. Таким нехитрым способом законодатель пытается достичь сразу двух целей: снизить себестоимость производства, а также загрузить простаивающие спиртзаводы, входящие в корпорацию «Укрспирт», для увеличения их инвестиционной привлекательности.

Впрочем, не факт, что топливо подешевеет. По крайней мере, средняя стоимость может остаться на прежних значениях, поскольку действующая редакция предусматривает добавление биоэтанола не только в украинский бензин, но и его подмешивание в импортное топливо. А это дополнительные расходы для импортёров или сетей АЗС.

«Для этого необходимо сделать на нефтебазах специальные установки. Перед тем, как полученный бензин паспортизировать, нужно добиться соответствия качеству, а для этого нефтебазы необходимо оборудовать лабораторными комплексами. То есть процесс выпуска бензина с биоэтанолом не так прост, как кажется функционерам спиртовой отрасли», — перечисляет директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в комментарии для «Голос.UA».

На Украине разразился громкий скандал — в государственной фискальной службе обвинили сети АЗС в недоплате налогов на сумму 3 млрд грн.

«За 2016 год в сводный бюджет плательщики офиса, которые специализируются на розничной торговле, заплатили 2,8 млрд гривен налогов, а в 2017 — всего 1,2 млрд гривен. И это в то время, как цена на бензин выросла более чем на 70%, а объемы реализации увеличились на 1,9 млрд гривен: с 60,9 млрд гривен в 2016 году до 62,8 млрд гривен в 2017», — такие расчёты первого заместителя начальника офиса крупных налогоплательщиков Ларисы Бондарь приводит информагентство «Украинские новости».

В ГФС грозят доначислить игрокам топливного рынка неуплаченные налоги в судебном порядке, главные разбирательства еще впереди.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность Украины

Разное

Госстат Украины обнародовал расширенную статистику по зарплате. Средняя по Украине уже известна (8777 грн. на декабрь 2017 года). 70% украинцев зарабатывают менее 10 тыс. грн. в месяц, а почти 44% — 6 тыс. или даже менее.

finclub.net сообщает о том, что «Укрэксимбанк» запланировал выпуск 5-летних облигаций, номинированных в гривне, однако с выплатой купонного дохода с привязкой к доллару. При этом в банке отказались уточнить доходность, объём привлечения средств, а также целевое назначение («Укрэксимбанк» — государственный банк).

Промпроизводство на Украине в январе 2018 года выросло на 3,6%, причём активнее всего росла переработка (+9,7% к январю 2017 года), сообщает госстат Украины. В совете НБУ, вдохновившись этими цифрами, уже заговорили о том, что украинская экономика может и должна расти на 4—6% в год.

Средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в январе 2018 года снизился до 1164 грн. (-23,5% к январю прошлого года), сообщает информагентство УНН. Одна из причин — общий рост количества домохозяйств, оформивших субсидию (6,5 млн семей в 2017 году и 7,4 млн в 2018-м).

Задолженность по выплате заработной платы в январе 2018 года выросла до 2,37 млрд грн. (+37% к январю 2017 года), говорится в пресс-релизе госслужбы по вопросам труда. Разумеется, речь идёт только о видимой части зарплаты.

Согласно информации нацбанка, наибольшие объемы трансграничных денежных переводов на Украину в 2017 году были осуществлены из России и США — 21,7% и 15,6% объема всех переводов соответственно (516,8 млн долл. и 370,31 млн долл.), далее в рейтинге Израиль и Италия. Всего же, подсчитали в ведомстве, в прошлом году на Украину было переведено 2,378 миллиарда долларов, с Украины же были осуществлены переводы на сумму 286,04 млн долларов, из которых 41,3%, или 118,02 миллиона долларов, в РФ, 9,1%, или 25,96 миллиона долларов, в Грузию. Внутри Украины в 2017 году было осуществлено переводов на 4,456 млн долларов США.