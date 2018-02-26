Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 19 — 25 февраля 2018 года стали: папу Франциска застал врасплох вопрос ребенка; выборы в Ираке негативно отражаются на христианах, езидах и шабаках; в Мосул возвращаются книги; «Альтернатива для Германии» хочет дружить с католиками; униаты просят украинцев не покидать свою страну; кто такие православные в Дагестане и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа Римский Франциск ответил на вопросы румынских детей и подростков, рассказывает Radio Vaticana (Ватикан). Двадцатилетний парень спросил понтифика: «Почему моя мать не принимает меня? Она оставила меня в детском доме, и я ее нашел, будучи взрослым; но она плохо ко мне относилась, и мне пришлось уйти». Папа сказал, что этот вопрос застал его врасплох. По его словам, дело не в вине взрослых, а в их трагических слабостях, которые в данном случае усугубляются многими бедствиями и социальной несправедливостью, а также духовной нищетой. По этой причине сердца людей превращаются в камень, и тогда становится возможным немыслимое: мать отказывается от своего собственного ребенка. Франциск сказал: «Твоя мать любит тебя, но не умеет этого выразить. Она не в силах этого сделать, потому что жизнь нелегка и несправедлива. Я обещаю тебе молиться о том, чтобы однажды ты смог увидеть эту любовь. Но не будь скептиком, не теряй надежды!». Понтифик говорил и о «слабых взрослых» также тем ребятам, которые спрашивали о родителях, любящих только здоровых детей, а не тех, кто болен или имеет проблемы. Эти взрослые не получили помощи, отметил папа, они не нашли друга, который помог бы им повзрослеть и укрепиться, победить в себе эти слабости: «Не надо возмущаться, что ваши родители слабее вас, нужно благодарить Бога за то, что вы можете помочь в слабостях ваших родителей». В разговоре с Франциском были вопросы без ответа. Например: «Почему у нас такая судьба?». Папа сказал: «Нам остается лишь смотреть, чувствовать, страдать и плакать, потому что только Бог может дать ответ». В похожей ситуации оказались также ученики Иисуса, которые спрашивали, кто виноват в том, что человек родился слепым. «Это для того, чтобы на нём явились дела Божии», — отвечал им Христос. Существует немало скверных ситуаций, в которых мы можем оказаться с самого раннего возраста, но Господь хочет исцелить их, подчеркнул Святейший Отец. Вы сами испытали это, потому что ваш вопрос — «почему» — это уже встреча, которая утоляет боль, исцеляет болезнь, уменьшает страдания, она приносит облечение. Однако вначале мы не можем увидеть ответа на свой вопрос: объяснение приходит со временем».

Впервые за свою долгую историю Храм Гроба Господня закрывает свои двери, пишет Vatican insider (Турин, Италия). В знак протеста. Перед входом висит плакат с изображением мэра Иерусалима Нира Барката, который недавно в одностороннем порядке отменил налоговые льготы, которыми исторически пользовались христианские Церкви в святом городе, а также потребовал от них погасить «задолженности». Закрытые двери Храма Гроба Господня сопровождает разъяснение греческого православного патриарха Феофила III, кустода (хранителя) Святой земли отца Франческо Паттона и армянского иерусалимского патриарха Нурхана Манукяна. Они, главы трех общин, управляющих этой великой церковью, обвиняют мэрию в попытках «ослабить христианское присутствие в Иерусалиме». Решение Барката стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Еще в сентябре прошлого года лидеры всех христианских Церквей в Иерусалиме выступили с резким меморандумом, описав серию событий, в том числе законопроект, представленный в израильский парламент, который серьезно ограничил бы права Церквей в части владения землями. По их мнению, налицо «систематическое и беспрецедентное нападение на христиан на Святой Земле», целью которого является разрушение «тонкой системы отношений, созданных на протяжении десятилетий между христианской общиной и властями». Закрытие дверей Храма Гроба Господня — это явное намерение привлечь внимание всего мира к спору об Иерусалиме и вокруг него.

Вид на Храм Гроба Господня. Иерусалим

Политическая борьба и маневрирование в связи с предстоящими выборами в Ираке, запланированными на 12 мая, оказывают сильное влияние на возвращение беженцев, покинувших Мосул и провинцию Ниневия после вторжения туда боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Agenzia Fides (Ватикан). Так, ополченцы Патриотического союза Курдистана (UPK) обвиняют своих конкурентов из Демократической партии Курдистана (PDK) в том, что те препятствуют возвращению домой перемещенных лиц, которые до сих пор находятся в лагерях в Эрбиле, требуя от беженцев проголосовать за кандидатов PDK на всеобщих выборах. Вооруженные отряды Демократической партии, поддерживающие противников Патриотического союза, установили контрольно-пропускные пункты на дорогах, соединяющих мухафазу Эрбиль с Мосулом и несколькими районами провинции Ниневия, включая Синджар, где проживает главным образом езидское меньшинство, активисты которого в последнее время открыто говорят о давлении на них со стороны PDK. В свою очередь, представители UPK настоятельно требуют от федерального правительства, избирательной комиссии и парламента Ирака не отказываться от возвращения беженцев домой, чтобы те могли проголосовать по месту своего происхождения. Помимо Патриотического союза и езидов, тревогу бьет Ханин Махмуд аль-Каддо, парламентарий от меньшинства шабаков.

Тоталитаризм уменьшает пространство идей, культуры, книг, сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). Так себя вело и самозваное ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но сейчас книги и идеи возвращаются в Мосул. «Пока мы жили под игом джихадистов, я говорил себе, что абсолютно необходимо открыть это место, нужно информировать людей, просвещать умы, приносить новые идеи», — говорит инженер Фахд Сабах, открывший после освобождение города в июле 2017 года литературное кафе. Иракцы славятся в арабском мире своей книжной культурой. Мосул, столица провинции Ниневия, расположенный на перекрестке древних торговых путей, долгое время мог хвалиться своей знаменитой большой сетью книжных магазинов и организацией многих культурных мероприятий. Но оккупация города джихадистами, продлившаяся три года, обернулась трагедией для книжных магазинов и книг — их сжигали публично. После изгнания бандитов в Мосуле начался бум спонтанных культурных инициатив, которые, по мнению людей, очень нужны, так как «восстановление духа куда важнее восстановления домов и города». Оставшиеся здесь литераторы хотят создать Союз писателей Ниневии. Как говорит Абдельмоним аль-Амир, глава писательского объединения, «теперь, когда наша земля освобождена, мы должны освободить наши умы и идеи».

Халдейский архиепископ Эрбиля Башар Варда призвал мусульманские страны прийти и помочь восстановить в Ираке поселения христиан и езидов, чтобы продемонстрировать свою солидарность, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Как пример он привело работу Объединенных Арабских Эмиратов, которые «после нападения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помогали всем — католикам, езидам, мусульманам». Варда занимается программами устойчивого восстановления халдейской общины в Северном Ираке. Он видит надежду в новом католическом университете Эрбиля, который недавно открыл свои двери благодаря финансовой поддержке Конференции католического епископата Италии. В католическом университете вместе учатся христиане и мусульмане. В перспективе он будет принимать до 700 студентов. Но пока в нём 82 учащихся изучают экономику, международное право, английскую литературу, бухгалтерский учет и другие предметы. Доктор Мэриэнн Кусимано Лав в прошлом году посетила католический университет Эрбиля. Она рассказала агентству, что воочию видела в Ираке «мужественную работу, которую делает Церковь», и призвала христианские организации оказать непосредственную помощь архиепископу Варде.

Bestoun94 Езиды

Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Михаэль Фриш призывает не прерывать диалог между AfD и Церковью, пишет KATHPRESS (Вена, Австрия). Так он отреагировал на призыв президента Центрального комитета немецких католиков (ZdK) Томаса Штернберга дистанцироваться от политиков «Альтернативы для Германии», назвав его «нечестным». По словам Фриша, среди членов и избирателей AfD есть много убежденных христиан. Однако глава ZdK называет их близкими к правым экстремистам или даже национал-социалистам. Штернберг, имеющий отношение к ХДС, заявил газете Neue Westfälische, что уровень расизма в Германии зашкаливает. Он упомянул оскорбления в адрес темнокожего сына теннисиста Бориса Беккера, обзывание канцлера Ангелы Меркель «проституткой» и расистские высказывания председателя отделения «Альтернативы для Германии» в федеральной земле Саксония-Анхальт Андре Поггенбурга. Фриш возражает против осуждения его партии, «которая была поддержана на последних всеобщих выборах почти шестью миллионами избирателей». Кроме того, ему непонятно, почему Штернберг в то же время не требует дистанцироваться от тех партий, которые хотели бы либерализации закона об абортах, исследований эмбрионов, суррогатного материнства и легализации эвтаназии. С 9 по 13 мая в Мюнстере пройдет Немецкий католический день (Katholikentag), организатором которого выступает ZdK. Многие подвергли критике президента Центрального комитета немецких католиков за то, что он пригласил представителей AfD принять участие в мероприятии. В 2016 году ZdK не стал звать экс-председателя «Альтернативы для Германии» Фрауку Петри на Немецкий католический день в Лейпциге. А вот Евангелическая церковь в Германии (EKD) пригласила членов AfD на свой Евангелический день в 2017 году.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук призвал украинцев не покидать свою страну, передает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Об этом он говорил в эфире программы «Открытая Церковь». По словам Шевчука, когда человек чувствует, что не до конца оценены его таланты, он испытывает большой соблазн покинуть свой страну. «Очевидно, что и низкая заработная плата является одной из причин эмиграции. Хотя не единственной», — заметил предстоятель УГКЦ, добавив, что сегодня даже среди тех, кто поддался искушению и поехал за границу, много есть таких, которые и там не всегда находят справедливую зарплату. «Почему? Потому что многие страны закрывают глаза на труд эмигрантов, чтобы их эксплуатировать, платят заниженную зарплату, за которую, например, итальянец в Италии или немец в Германии никогда бы не стал работать», — сказал Шевчук.

La Croix (Париж, Франция) задается вопросом: кто такие православные в Дагестане? 18 февраля 2018 года в дагестанском городе Кизляр было совершено нападение на православных верующих, выходящих после службы из церкви. Расположенная в горах Северного Кавказа республика Дагестан вдвое превосходит по территории Великобританию и простирается вдоль берегов Каспийского моря. Особенно важно ее этническое и языковое разнообразие. Хотя с точки зрения религии здесь доминирует суннитский ислам с его 90%. В дагестанской мозаике присутствуют «этнические русские» и выходцы из Грузии и Осетии православного вероисповедания. Их около 3% населения, и они находятся под омофором Московского патриархата. После террористического акта соболезнования выразил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Он назвал этот инцидент «чудовищным», провокацией, целью которой является разжигание конфронтации между православными и мусульманами, которые на протяжении веков жили на Кавказе. Русские составляют половину жителей Кизляра. Прибывшие на протяжении XVIII и XIX веков, а затем времени существования СССР, «этнические русские» всегда были в состоянии исповедовать свою веру без проблем. После развала Советского Союза повторная исламизация этой республики под влиянием ваххабитов официально не повлияла на религиозное сосуществование. Несмотря на исламистский мятеж и уход многих молодых людей в Сирию, нынешняя атака в Кизляре является первой, совершенной против христиан как таковых в Дагестане. На самом деле, отмечает издание, религиозный вопрос остается вторичным в этой республике. Две основные этнические группы, аварцы и даргинцы, из которых формируются элита, уже много лет занимаются распределением финансов, которые поступают из Москвы, на фоне организованной преступности и клановой системы. В преддверии президентских выборов, назначенных на 18 марта, федеральный центр пытается здесь установить порядок. Так, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин заменил главу Дагестана Рамазана Абдулатипова на Владимира Васильева. Возможно, по мнению наблюдателей, это стало причиной исламистского нападения.

Католический приход Барнаула подал иск к городской и краевой администрации, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Алтайские католики добиваются возвращения здания костела в Барнауле уже много лет. Вопрос этот поднимался в 2010 году в ходе визита в Барнаул ординария Преображенской епархии Иосифа Верта. Строительство костела было завершено в 1913 году. Его возвели на средства католической общины Барнаула, пожертвования местных прихожан и барнаульских купцов. В проектировании участвовал известный российский архитектор Иван Носович. Здание являлось единственным в городе образцом неоготического стиля. В 1931 году община подверглась репрессиям с последующей ликвидацией. В 1936-м здание костела было перестроено и переоборудовано под аптеку. В феврале 2011 года община обратилась к губернатору Александру Карлину с просьбой вернуть здание, находящееся в собственности Алтайского края, на основании закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». В 2013 году краевая администрация утвердила план передачи здания католической общине, по которому переход объекта к новому владельцу должен был завершиться в период с ноября 2017 по февраль 2018 года. Весной 2017 года проект восстановления архитектурного памятника был одобрен на градостроительном совете. Согласно проекту, приход планирует восстановить фасад с помощью специального красного кирпича, заказанного за границей, снести перекрытия между этажами, восстановить утраченные башни. Дневной свет будет освещать алтарь через витражные окна. На территории перед костелом есть захоронения, поэтому застраивать площадку возле храма не будут, на этом месте хотят разбить сквер, который будет доступен всем желающим.

AsiaNews (Рим, Италия) опубликовала серию статей профессора истории и русской культуры Папского восточного института Стефано Каприо о восточной политике (Ostpolitik) Ватикана. В заключительной публикации автор указывает, что распад коммунистической системы и «религиозный ренессанс» Восточной Европы в эпоху папы Иоанна Павла II, по-видимому, оправдали расчеты Святого престола. Однако победа не привела к примирению народов и повторной евангелизации секуляризованного мира. Конфликты между Востоком и Западом более масштабны и страшны, чем когда-либо. И не только из-за угроз ближневосточного терроризма или северокорейского ядерного оружия, но прежде всего из-за глобальной экономической войны новых народов против старых, Китая и Индии против Америки и Европы, бесконечного кризиса финансовых рынков и непреодолимой миграции. В современной версии Ostpolitik, похоже, Церковь больше не caput mundi («центр вселенной»). Не потому, что заменена Москвой или Пекином, а потому, что считает: мир должен восстановиться без «единой головы или центра», возможно, путем проявления новых контрольных точек. Каждый может взять на себя ответственность за всех. Если русское православие считает, что мир нуждается в спасении от моральной деградации, Ватикан поддерживает его, противореча своей более либеральной открытости; если неоклассический Китай делает вид, что управляет законами рынка, как материальными, так и идеологическими, папа поддерживает его, даже жертвуя подпольными структурами, которые едва пережили десятилетия преследований. Всё это характерно для аргентинского папы Франциска, который сегодня возглавляет по-настоящему революционное движение отстранения в католицизме от итальянского и европейского контекста, к которому Ватикан всегда тяготел. И дело не только в «третьем мире». Католическая церковь становится ацентричной Церковью.

AlexTref871 Военные альянсы в Холодной войне

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.