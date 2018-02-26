На всю Тюмень гремит новость о предложении депутата городской думы и руководителя местного отделения общества исторического просвещения «Двуглавый орёл» Игоря Ракши переименовать две улицы с советскими названиями: улица Хохрякова должна стать Успенской, а Коммунистическая — Большой Монастырской. Предложение было направлено в администрацию города Тюмени и сейчас находится на рассмотрении.

Н. С. Самокиш. Бой за знамя. Атака (центральный фрагмент картины). 1922

«Улица Успенская ведь лучше звучит, чем кровавого шизофреника Хохрякова, чьи руки по плечи в крови? Ведь сегодня дети наши ходят по этим улицам, восхваляющим до сих пор имена террористов, а значит, воспитываются на почитании и пропаганде кровавых убийц?» — писал на своей страничке в социальной сети Facebook Игорь Ракша.

Вопрос, что лучше звучит, спорный. Успение — это смерть. Так что улица Успенская звучит как улица смерти, а улица Хохрякова как улица в честь героя Гражданской войны, в которой нашу страну разрывали на части интервенты и их пособники. Героя, спасавшего свою родину от смуты и разрухи, героически погибшего, поднимая бойцов в атаку на противника, терроризировавшего всю Сибирь. Хохряков заслужил право быть частью нашей истории, великой и трагичной одновременно. Итогом его борьбы и борьбы многих его соратников стало великое государство, победившее фашизм и отправившее человека в космос, самое мощное государство в российской истории. Хула на Павла Хохрякова — это хула на нашу историю.

Павел Данилович Хохряков

Переименование улицы Коммунистической Ракша обосновывает тем, что на ней стоит Свято-Троицкий монастырь. Но ведь именно то, что православный монастырь стоит на улице Коммунистической, и стоял там все годы советской власти, и приносит особый смысл такому сосуществованию. Это и есть настоящий символ примирения, не говоря уже о сходстве коммунистической идеологии и христианства, о чем не так давно было сказано президентом:

«Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству на самом деле — свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Священном Писании, это все там есть».

Но Ракше мало переименований в Тюмени улиц Хохрякова и Коммунистической. Он предлагает изменить названия 43 улиц, например, улица Луначарского (это наверняка самый «кровавый шизофреник») должна стать Никольской, а улица Республики (видимо, Республика — это вообще самое кровавое, что есть на земле) будет Царской (самое светлое и безобидное, что только может быть). Что уж говорить про такие «кровавые» улицы, как Челюскинцев, Достоевского, Ломоносова, Радищева, которые тоже попали под раздачу.

Не спросив ни мнения общественности, ни хотя бы мнения самих жителей улиц, Ракша решил, что их «совковое» сознание надо менять.

«Годы прошли, режим сменился, а сознание у нас у многих как было совковым, так и осталось — из нас сделали Иванов, родства не помнящих», — заявил самый памятливый «Иван».

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Для продавливания этой идеи в Тюмени был тут же высажен политический десант «Двуглавого орла» в лице основателя и руководителя организации Леонида Решетникова, историка и биографа Николая II Петра Мультатули и небезызвестного блогера и публициста националистического толка Егора Холмогорова.

Общество «Двуглавый орёл» известно не только своими экзотическими толкованиями истории и перлами вроде отмывания пособника нацистов — атамана Науменко, что не может не вызывать вполне закономерной ассоциации с деятельностью бандеровской клики на Украине, занимающейся тем же самым. Однако, как показало дальнейшее, это ни капли не напрягает наш тюменский истеблишмент.

Сахаров Александр Панорама Тюмени

Так, 15 февраля Решетников, Холмогоров, Мультатули и Ракша посетили Тюменскую областную думу, вручив членские удостоверения общества и награды, посвященные Николаю II, почетным гражданам города и области. Среди награждённых оказался и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. Бывший партийный работник КПСС, Сергей Корепанов, видимо, не слышал о сожалениях руководителя ростовского отделения «Двуглавого орла» по поводу несостоявшейся люстрации коммунистов в России.

Помимо награждений и подписания соглашений о сотрудничестве с Тюменской областной думой, региональной Общественной палатой, казачьим обществом и молодежной администрацией города Тюмени, Решетников негодовал по поводу улиц и поселков, названных «в память людей, которые сами себя называли террористами».

«Они говорили перед ссылкой или казнью, что вся их жизнь — террор тех, кто не хочет народного счастья», — заявлял он.

Правда, осталось неясным, кого же именно Решетников имел в виду, ибо Хохряков никогда себя террористом не называл и тем более им не был. Может быть, Достоевского, Ломоносова или Радищева?

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Затем компания отправилась в музей имени Словцова, где попыталась под видом лекции о Николае II поагитировать тюменцев за переименование советских улиц. В итоге бесконечное обилие антисоветских штампов и заявления вроде «если мы видим только эти названия, нам не выпутаться из ситуации и нам не вернуть Россию на место ведущего государства в мире» вместо лекции на заявленную тему вызвали справедливую реакцию зала в виде стремительно покидающих его людей.

Тем не менее миссия группы поддержки Ракши с его переименованиями состоялась. Администрация приняла обращение и назначила заседание топонимической комиссии. Тюменские депутаты хоть и высказались против, но весьма вяло и в духе «есть проблемы и поважнее».

Между тем стоит сказать, что нет ничего важнее этой проблемы. Под разговоры о примирении нам подсовывают подобные инициативы не впервые. В Новочеркасске тот же «Двуглавый орёл» выступал с инициативой переименования улицы Каляева, но городские власти, узнав мнение жителей, отказались от скандальной инициативы. То же самое сейчас происходит в Перми с улицей Окулова, абсолютное большинство жителей которой тоже высказалось против переименования.

Остаётся один вопрос: на чьей стороне тюменские власти? Они на стороне тех, кто во имя своих неуёмных и очень двусмысленных монархических фантазий готов вносить раскол в общество, вновь поделить его на красных и белых? Да ещё и накануне выборов? Они готовы поддержать обострение напряженности? Они готовы на войну со своей историей, такую же тупую и беспощадную, как на Украине? Они готовы противопоставить себя абсолютному большинству населения, которое признаёт величие советского периода, его ценности и идеи?

Празднование годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Пролетарская дивизия на Красной площади в Москве. 1930 г

При этом президент России Владимир Путин неоднократно призывал к примирению по историческим вопросам, а не к разрыву и нагнетанию страстей.

«Недопустимо тащить раскол, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь в собственных политических и иных интересах, спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались наши предки», — заявлял Владимир Путин.

Об этом же говорит церковь, которая уже сама призывает к прекращению оголтелого восхваления досоветского и умалению советского. Также решительно настроены против десоветизации и положительно относятся к советскому периоду истории большинство граждан России, и это видно по опросам АКСИО-1, АКСИО-2 и многим другим.

Коллега и однопартиец Сергея Корепанова, депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов как-то заявил:

«Надо всегда исходить из того, что история состоялась, воспринимать ее как таковую. Можно искать причины и ошибки, но нельзя хулить и плевать на свою историю».

Матросы Балтийского флота во время гражданской войны в России

Полностью разделяю и поддерживаю эти слова. Тюмень всегда взвешенно и аккуратно относилась к своим улицам и памятникам. Давайте сохраним эту традицию и впредь, а тех, кто хочет вновь расковырять раны Гражданской войны и стравить людей между собой на этой почве, оставим наедине с их безумными фантазиями.

Будем надеяться, что и тюменские чиновники и депутаты, несмотря на попытки членов «Двуглавого орла» продавить свои неоднозначные инициативы, проявят мудрость в столь непростой период нашей истории, когда России нужна политическая стабильность. Тем более что на предварительном обсуждении вопроса о переименовании улиц городская администрация представила итог опроса мнения тюменцев — поддерживают ли они инициативу Ракши по переименованиям: 186 человек «за», 1513 человек «против».

СПРАВКА.

Хохряков Павел Данилович (1893−1918) — революционер, большевистский деятель, матрос Балтийского флота, участник борьбы за Советскую власть на Урале. Родился в крестьянской семье, в деревне Хохряковская Вятской губернии (ныне Кировской области). Был призван на Балтийский флот. В РСДРП с 1916 года.

После Февральской революции — агитатор Кронштадтского Совета и председатель судового комитета РСДРП (б) линкора «Заря свободы». В августе 1917-го с группой моряков был направлен ВЦИК на Урал; член исполкома Екатеринбургского Совета. С октября 1917-го — начальник штаба Красной гвардии Екатеринбурга.

В марте 1918 года был послан в Тобольск для ликвидации белогвардейского заговора и эвакуации бывшего императора Николая Романова и его семьи, был первым председателем Тобольского Совета рабочих и солдатских депутатов. Отправив семью Николая в Екатеринбург, через некоторое время возвращается туда сам и возглавляет штаб резерва местных частей Красной армии.

Матросы Балтийского флота на Марсовом поле. Петроград. 1 мая 1918

Летом 1918-го, после захвата белыми Омска и Тобольска, Уральский совет ставит Хохрякова во главе особого отряда и отправляет в Тюмень для организации защиты. В Тюмени Хохряков возглавляет флотилию из 11 пароходов и 26 июня проводит бой у деревни Бачелино, а 1 июля, в ответ на развернувшееся наступление белых по Тобольскому тракту и Тоболу, успешное сражение у села Покровское, где флотилия Хохрякова сыграла решающую роль. После оставления частями Красной армии Ялуторовска Хохряков уходит в Тюмень и, взяв 45 пароходов, отправляется к Туринску, почти ежедневно вступая в бой. В Туринске попадает в окружение и после тяжелых двухдневных боёв вырывается из него и отходит к Ирбиту.

Пройдя с боями Егоршино, Реж и ряд других населенных пунктов, отряд Хохрякова вступает в бой с белогвардейцами под станцией Крутиха. Павел Хохряков погиб, поднимая бойцов в атаку. После смерти Хохрякова его отряд вырвался из окружения, пронеся тело командира через кольцо. Похоронен в городском сквере Перми.