Последние недели отметились серьёзным повышением градуса в гражданской войне в Сирии. Это и начало турецкой операции «Оливковая ветвь» против сирийских курдов, и американский удар по сирийским правительственным войскам, и серьёзная интенсификация боёв в Восточной Гуте. На этом фоне 21 февраля, по данным различных источников, на российскую авиабазу Хмеймим прибыли четыре многофункциональных истребителя Су-35С, четыре штурмовика Су-25 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50У. Чуть позже появилась информация о переброске также двух прототипов истребителя пятого поколения Су-57, а утром 23 февраля появились данные о прибытии ещё одной пары Су-57. Разберёмся, почему Россия усиливает авиагруппу в Хмеймиме и какие задачи в Сирии будут решать перспективные истребители Су-57.

ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» (Сирийская Арабская Республика)

Mil.ru Сухой Су-57

Удержание перемирия и сдерживание Турции

Усиление интенсивности боёв в Восточной Гуте, расположенной рядом с Дамаском, привело к активизации работы в Совете Безопасности ООН. В итоге 24 февраля была принята резолюция, предполагающая полное прекращение огня для всех сторон конфликта сроком минимум на 30 дней, при этом резолюция не касается «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Остаётся один интересный вопрос — насколько резолюция Совбеза ООН распространяется на турецкую интервенцию в Сирию, направленную против курдов Африна. Если следовать букве договора, то курдские силы самообороны YPG и PYD не включены в список террористических, а значит, против них боевых действий вестись не должно. Правда, Анкара, судя по всему, пока так не считает, продолжая вести боевые действия. На этом фоне ввод в Африн сирийских и шиитских ополченцев (подконтрольных правительству Башара Асада) делает ситуацию очень взрывоопасной. Особенно, учитывая тот факт, что в сирийской прессе постоянно муссируются слухи о скором введении в Африн и регулярных частей сирийской армии. Прямое столкновение Турции и Сирии станет серьёзным вызовом и для России, для которой Дамаск является сейчас ближайшим союзником. Именно поэтому усиление российской группировки войск в Сирии (пусть даже временное) станет важным фактором по сдерживанию Анкары от прямой агрессии против правительственных войск Сирии. С другой стороны, дополнительные штурмовики Су-25 и истребители Су-35С помогут ускорить разгром террористических группировок в Восточной Гуте, где чуть ли не впервые у сил Башара Асада есть серьёзные успехи. Ещё одной задачей станет укрепление достигнутого перемирия с «умеренными» оппозиционными группировками (как в Восточной Гуте, так и в целом на территории Сирии).

Истребитель Су-35С

Су-57 будут применяться с большой осторожностью

Вполне очевидно, что прототипы истребителя пятого поколения Су-57 (ранее он назывался Т-50 ПАК ФА) отправили в Сирию не для решения сколь-либо важных боевых задач. К сегодняшнему дню документально подтверждено (в сеть выложены спутниковые снимки) наличие на авиабазе Хмеймим трёх самолётов этого типа (вполне возможно, что там находятся четыре машины). Су-57 пока не принят на вооружение и проходит финальные испытания перед началом поставок первой партии из двенадцати серийных машин в 2019 году. Очевидно, что эти машины пока являются «сырыми» и руководством принято решение испытать их в боевых условиях. Как минимум машины пройдут обкатку в условиях другого климата и песчаных бурь, как максимум — их могут использовать для нанесения ударов по некоторым наземным целям. Также будет интересно получить информацию о том, насколько в реальности реализована радиолокационная малозаметность самолёта (её нередко критикуют, в том числе и заказчики из Индии) и с какого расстояния его смогут обнаруживать радиолокаторы самолётов США и их союзников.

Авиабаха Хмеймим. Сирия

Подробнее: Новый двигатель истребителя пятого поколения Су-57 в небе — что это значит?

Интересно будет протестировать в реальных условиях и работу новейшей радиолокационной станции самого Су-57 (первая в России РЛС с активной фазированной антенной решёткой для истребителя). Одно вполне очевидно — ни в каких рискованных боевых заданиях новые истребители задействовать пока не стоит. Слишком велик риск потери самолёта вследствие каких-либо неполадок, при этом ущерб для имиджа будет достаточно велик. С другой стороны, успешное завершение обкатки самолёта в Сирии станет прекрасной рекламой для Су-57 на мировом рынке вооружения, в том числе и в свете сложных переговоров с Индией по разработке экспортной двухместной модификации истребителя, имеющего название FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft).