Александр Горбаруков ИА REGNUM Всё на продажу

Трудно сказать с убеждением, что представляет собой проект «Неединая Россия» (kartaistorii.ru), но если это обращение к истории, то даже начало этого обращения выглядит как жестко выстроенная пропаганда.

Начнем с того, что Октябрьская революция названа просто и незатейливо — большевики берут власть в стране. Строго говоря, власть в стране, во всяком случае, центральная, к этому времени лежала в грязи, куда ее втоптали самовлюбленные властолюбивые демагоги и интриганы, сумевшие в кратчайший исторический период, всего за несколько месяцев, пройти расстояние от всеобщего обожания до всеобщего презрения, в котором они и оставались вплоть до конца своих дней. М. С. Горбачеву потребовалось для этого несколько лет.

И если эту самую власть большевики действительно подобрали из того состояния, в котором она пребывала в конце 1917 года, то передача этой власти была санкционирована съездом Советов. Об этом с самого начала проекта — ни слова. Преодоление наследия Гражданской войны невозможно на пути демонизации одной из сторон, принимавших в ней участие.

Октябрьская революция 1917 года

Итак, большевики приходят к власти. Они действительно предложили участникам Первой мировой войны мир, но реальным ответом на это предложение был отнюдь не мир, а интервенция Германии, Австро-Венгрии и Османской империи, которые обрушились на ослабевшую страну, как голодные хищники на ослабевшего зверя. Бывшие союзники России пошли по тому же пути после победы над Четверным блоком. Создатели же проекта ограничиваются лапидарным: «Однако мир не наступает. Начинается война всех со всеми».

Далее следует переход к теме Гражданской войны. Можно как угодно оценивать реальность положений ленинского «Декрета о мире», но в этой войне, развязанной в ответ на обращение Совета народных комиссаров, виноваты явно не большевики.

Не будем забывать и тот довольно очевидный факт, что начавшаяся затем Гражданская война, основные события которой более или менее верно изображены на карте, была развязана и стала возможной именно благодаря интервентам. Но очевидные факты, такие, как, например, принадлежность чехословацкого корпуса французской армии, да и роль чехословаков в организации «белого» движения в Сибири и на Дальнем Востоке, попросту остаются за границами лозунгов, звучащих на фоне усыпанной фигурками и паровозиками карты.

Представляется, что «белые», названные сторонниками сохранения республики или монархистами, в немалой степени удивились бы такому определению. Республика, провозглашенная А. Ф. Керенским 1(14) сентября 1917 года после победы над Л. Г. Корниловым, без каких-либо совещаний и санкций какого-либо представительного органа, была столь эфемерным явлением, что её уж точно никто не собирался защищать. Что до монархистов, то их влияние в «белом» движении было минимальным. Созидательная составная антибольшевистского лагеря практически на каждом уровне его существования — любопытная проблема, которая не сводится к примитивным формулам.

Американские интервенты во Владивостоке. Август 1918 года

Не менее удивительны и другие оценки, которые звучат при этом. Нет сомнения, что bellum civile, домашняя или гражданская война всегда является самым кровопролитным из всех возможных для любого общества конфликтов. Известно, что США потеряли в Гражданской войне 1861−1865 годов больше людей, чем в Первой или Второй мировых войнах.

Гражданская война на пространствах бывшей Российской империи названа не иначе как самой кровопролитной гражданской войной в мировой истории. Откуда берутся такие утверждения — тайна сия велика есть. Естественно, что такого рода конфликт в многонациональной стране с высоким абсолютным уровнем населения не мог быть исключением. Но вспомним, что в XX веке имели место и гражданская война в Китае, длившаяся с 1920-х по конец 1940-х годов, и огромные потери в ходе внутреннего конфликта в бывшей Британской Индии, которые были прямым следствием национальной революции.

Наверное, даже при пропаганде, столь востребованной в столетие событий 1917 и 1918 годов, стоило бы помнить об очевидных фактах.