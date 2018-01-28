В России пытаются легализовать устройства для анонимного оставления детей, так называемые «беби-боксы», что в переводе на русский означает — ящики для детей. Для этого в Государственную думу России в очередной раз внесён законопроект о легализации подобных устройств на региональном уровне.

Ксения крылова ИА Красная Весна Бэби-бокс

«Спасти жизнь хоть одного ребёнка», или Опять двадцать пять

Речь идёт о проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статью 19 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (в части создания специализированных мест для анонимного оставления ребенка). Авторы законопроекта утверждают, что он направлен на защиту права на жизнь и здоровье новорожденного ребенка.

При этом в пояснительной записке к законопроекту не указано, как именно подобное устройство может спасти жизнь новорождённому. Авторы указывают на то, что «механизм добровольного отказа от родительских прав законодательно урегулирован (в том числе сразу после рождения ребенка путем подписания матерью добровольного отказа)». При этом не указывают, что это можно сделать не представляя документов, то есть анонимно.

Далее в пояснительной записке утверждается, что некоторые матери, не желающие по каким-либо причинам проходить через процедуру официального отказа, оставляют своих новорожденных детей в опасных для их жизни и здоровья местах, а нередко и убивают их.

Шарли Бинн Птенцы

То, что матери-кукушки и матери-убийцы — это разные категории женщин, неоднократно доказано специалистами-психологами. Женщина, задумавшая убийство своего новорождённого ребёнка, осуществит задуманное, даже если «беби-бокс» будет стоять возле подъезда. Так, в 2014 году в Тюмени был установлен такой ящик для детей, однако уже в апреле 2015 года в мусорном баке на улице Западносибирской был найден мёртвый новорождённый мальчик.

Да и сами лоббисты «беби-боксов» никогда не представляли информацию о снижении случаев убийств новорождённых детей матерями (инфантицид) в городах и регионах, где уже установлены такие устройства. О том, что наличие таких устройств не связано с инфантицидом, указывает и снижение случаев убийств новорождённых матерями в регионах, где «беби-боксов» нет. Несмотря на то, что утверждение «спасти хоть одну жизнь» неоднократно развенчано, оно вновь безосновательно вписано в пояснительную записку к проекту закона.

Читайте также: Спасает ли беби-бокс новорожденных? Анализ статистики

Зато известны случаи, когда в анонимных устройствах находили мёртвых детей. Уже два.

Читайте также: «Окно смерти»: что происходит внутри «беби-боксов»

Скопина Ольга ИА Красная Весна Бэби-бокс

Первый произошёл на территории Украины. Новорождённая девочка была подброшена 23 января 2014 года в «беби-бокс», функционировавший при одной из больниц Львова. В устройстве не сработала сигнализация, и ребёнок попросту замёрз. Было возбуждено уголовное дело. Целый год руководство больницы и врачей вызывали на допросы, и в итоге этот злополучный ящик ликвидировали сами сотрудники больницы.

Второй раз ребёнок умер после попадания в «беби-бокс» уже в России. В Краснодарском крае 21 февраля 2017 года был подкинут ребёнок. По официальной информации, врачи два часа боролись за его жизнь, но безуспешно. Странно в этом деле то, что информация об этом появилась только 24 февраля, при этом Следственный комитет начал разыскивать мать подброшенного ребёнка, которой как бы «гарантирована анонимность»!

Читайте также: Мертвые младенцы, похищенные дети и угроза терактов — зачем России всё это?

Ни чужой, ни свой опыт не учит. В России продолжают работать более 20 таких устройств в 16 регионах. При этом никак не доказано, что они «спасают» жизнь детей, а вот факты гибели в них новорождённых, увы, уже есть. То есть «беби-бокс» — это место, оставление новорождённых в котором опасно для их жизни и здоровья. То есть те, кто устанавливают подобные ящики, провоцируют граждан на преступление, предусмотренное ст. 125 УК РФ — «Оставление в опасности» (Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нём заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние). При этом сами ничего не гарантируют.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бэби-бокс. Екатеринбург.

Регионы против!

Смысл данного проекта закона в том, что предлагается закрепить на уровне федерального законодательства право субъектов Российской Федерации определять необходимость создания специализированных мест для анонимного оставления новорожденного ребенка, а также источники и объем финансирования.

То есть регион решает, нужно ли ставить, и сам находит средства для финансирования. При этом, с учётом обеспечения равных прав, «беби-боксы» придётся ставить в каждой больнице региона, имеющей в своей структуре отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Предлагаю губернаторам подсчитать, на сколько придётся опустошить казну с учётом, что стоимость одного ящика (который может сломаться в самый неподходящий момент) порядка 450 тыс. рублей.

И в некоторых регионах уже просчитали последствия, причём не только финансовые.

Читайте также: Беби-боксы: формирование «рынка сбыта» детей

Так, в феврале законопроект, разрешающий российским регионам устанавливать бэби-боксы, не был поддержан депутатами Алтайского краевого законодательного собрания и советом министров Крыма. Также против проекта закона выступили уполномоченные по правам ребёнка в ряде регионов России. Аргументы противников установления «беби-боксов» в шаговой доступности вполне весомые. Порой детей подкладывают уже мертвыми, найти виновника преступления в таких случаях оказывается крайне проблематичным. Встречаются случаи, когда детей подбрасывают посторонние люди без ведома родителей, а родители затем не могут вернуть детей. Имеется масса других проблем криминального характера, которые порождают данные устройства. При этом надо иметь ввиду морально-нравственный аспект — установление ящиков провоцирует и легализует «безболезненный» отказ от ребёнка.

Скопина Ольга ИА Красная Весна Бэби-бокс. Пожить для себя...

Подобный проект закона вносится на рассмотрение Госдумы не первый раз. Его вносили в 2015 и в 2016 году. Всякий раз он получал отрицательные отзывы профильных комитетов и отклонялся депутатами уже в первом чтении. Да и этот законопроект ранее отправлялся на доработку. В изначальном варианте, который был внесён в марте 2017 года, решение об установке ящиков для подкидывания детей должны принимать регионы, а требования к местам для анонимного оставления ребенка и порядок их эксплуатации будут устанавливаться Минздравом РФ. Однако Минздрав, официально не поддерживающий внедрение «беби-боксов», и на этот раз выступил против инициативы. В итоге «доработанный» проект закона, который был внесён в декабре 2017 года, отдаёт все процедуры по легализации и установке ящиков для детей на уровень регионов. То есть и ответственность за всё то, что будет происходить с этими ящиками, также будут нести региональные власти. А происходить в этих ящиках может всё что угодно, кроме обеспечения прав ребёнка на жизнь и здоровье.

Читайте также: Средневековая практика в России? «Беби-бокс» — путь к катастрофе

И до сих пор непонятно, почему наличие опасных и самовольно установленных устройств, куда «призывают подбрасывать новорождённых», не вызывает вопросов у надзорных органов? А там, где прокуратура нашла нарушение в установке и работе «беби-боксов», они продолжают функционировать.