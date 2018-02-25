Не так давно, сидя в кафе, я решил попробовать можжевеловый кофе. Это, конечно, была рискованная затея, хотя это оказался просто кофе с примесью можжевельника. Но суть не в этом, а в том, что чуть позже, блуждая в интернете, в попытке понять, как можжевельник этот хоть выглядит, я вдруг обнаружил, что куст можжевельника может жить (среди жужжащих шмелей этой фразы) иногда шестьсот лет. То есть если предположить, что веточка можжевельника была сорвана аккуратно, то куст, с которого она сорвана, вполне может пережить вашего покорного слугу. И всех работников кафе заодно. Есть о чём задуматься в мире дубов, секвой и прочих ясеней. Когда человек кажется нам откровенно скучным, то мы часто говорим про него «ботаник». Мол, ботаника наука скучная, всё больше названия на латыни, да хрупкие, пусть и прекрасные в своей почти вечной смерти гербарии за прозрачными музейными стеклами. Оказывается, что это не всегда так. Книга Петера Вольлебена стала международным бестселлером, хотя рассказывает о такой, казалось бы, простой и знакомой почти всем вещи, как обычный лес.

Цуканов М.В Книга «Тайная жизнь деревьев»

Интересно, что лес для вас лично. Можете подумать три минуты прежде, чем продолжить чтение.

(сс) Antranias Сосновый лес

Для кого-то это рыбалки или даже охоты с водкой и без, или сбор грибов и опушки, для кого-то туристические костры с гитарами и мошкарой, для кого-то джунгли или даже война… Для большинства «горожан» лес — это что-то «дикое», во всяком случае, для меньшинства вроде деревенских родное, как лесной родник. Но, как правило, лес не рассматривается столь пристально, как живое существо. Хотя иногда бывали даже попытки написать о лесе «заумный» философский трактат, который так и называется «Лес» (В.В. Бибихин). Тогда можно вспомнить и «чёрный лес» Хайдеггера, и «разговоры на просёлочных дорогах», раз уж перед нами книжка немецкого лесника… Впрочем о политике, фашизме и культуре Вольлебен почти не пишет, но пишет очень подробного об устройстве леса глазами современного просвещённого лесничего. Оказывается, что деревья живут крайне бурную жизнь, просто довольно медленно на фоне нас, которые, в свою очередь, почти насекомые-однодневки в сравнении с лесом. То есть «биогеоценоз» — это не только скучное слово, но и почти мексиканский сериал: свои отношения, любови, драки, смерти и рождения, семьи, обманы и предательства. Где дерево отвечает горечью на вредителей, корни одного дерева могут помогать другому, умирающему, глюкозой, весёлые зайцы грызут питательную кору, ну и так далее… Книжка читается просто как приключенческий роман. Иногда текст оборачивается «курьёзными фактами», который мы так часто любим выхватывать из науки, как грибы, забывая, что за ними грибница. Вот, кстати, и о грибах один такой факт.

Так, в Швейцарии растёт один опенок, размер которого — почти половина квадратного километра, а возраст — 1000 лет.

Что-то в этом есть чеховское… Не случайно один из героев одной из самых известных пьес Антона Павловича тоже грезил планировкой лесов. Конечно, в нашем случае перед нами не художественная книжка, а научно-популярная (кстати, критикуемая научным редактором за недостаточную научность), но иногда и она написана вполне писательским языком. Приведём одну «художественную» цитату. О смерти и юности.

Но однажды их время приходит. Материнское дерево состарилось или заболело. Возможно, его час пробьёт в одну из летних гроз. Под жестоким ливнем ветхий ствол не выдерживает многотонной тяжести кроны и с треском разламывается. Падая на землю, он увлекает за собой несколько ожидающих своего часа подростков. Но всем остальным детсадовцам возникающее световое пятно служит сигналом к старту, поэтому что теперь они могут фотосинтезировать сколько душе угодно.

Pxhere.com Кладбище в лесу

Интересно, что книжка начинается с того, что на первой странице автор описывает, как становится модным для немцев заказывать себе «похороны в лесу», а не на кладбище. Урна должна быть захоронена под деревом с небольшой табличкой. Леса успокоения. Экологично и уютно. Это поветрие последних десятилетий. До этого в лесах в основном оставались против своей воли… Понятно, в чём интрига подобных книг в пределе. Во-первых, мы совсем не знаем мир, в котором живём, скажем, в ходе научных изысканий оказалось, что ветви деревьев «пощёлкивают» чуть слышно, хотя зачем, пока не очень понятно немецким учёным. С другой стороны, понятно, что мы часть чего-то большего, биосферы, и отношение к ней оказывается совсем разным. Достаточно вспомнить, как в России обходятся с недрами и вообще природными ресурсами, чтобы понять, что этом есть не только «экологическое», но и «экономическое» и «политическое» измерения… Стоит ли напоминать о «лесном кодексе»? Для тех, кто следит за всем этим — это более чем грустная история. Конечно, это и вопрос о том, что значит «быть живым». Но вряд ли всё население Земли откажется от «убийства растений» для своих пищевых нужд… Камень. Дерево. Червячок. Птица. Человек. Червячок. Камень. Ну и так далее…

И всё же в книжке главное — про любопытство вечных юннатов даже на пенсии. Про счастливый дух первооткрывателя новых миров в, казалось бы, прекрасно знакомых местах. Из недостатков — нет ни иллюстраций особых, ни рисунков, но книжка, безусловно, станет прекрасным подарком для всех, кто живёт в лесу или рядом с лесом, и уж тем более для детей, который будут ходить на ботанику с интересом. Жаль, что в России, где до сих пор лесов больше, чем в какой бы то ни было стране на нашем (всё менее зелёном) шарике, не нашлось никого, кто бы написал и издал что-то подобное.