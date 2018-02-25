Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц отправляется в Россию. Он уже бывал в Москве — в январе 2017 года в статусе министра иностранных дел, когда Австрия возглавляла ОБСЕ. Сейчас его ждут 27−28 февраля. Как сообщают российские издания, он встретится с президентом России Владимиром Путиным, с которым, по словам пресс-секретаря российского главы государства Дмитрия Пескова, обсудит «двусторонние отношения, отношения между Россией и ЕС, урегулирование украинского и сирийского конфликтов, затронут тему санкций ЕС против России и реализацию минских соглашений».

Австрийский флаг

Интерес вызывает то, что, во-первых, Курц посетит Москву спустя 2,5 месяца после назначения на пост федерального канцлера, что говорит кое-что о приоритетах Вены. Во-вторых, он будет разговаривать не просто с президентом Путиным, а еще и с кандидатом в президенты. Иначе говоря, Курц тем самым дает понять, кого он поддерживает в этой избирательной кампании, и показывает это не столько другим российским претендентам, сколько определенным силам на Западе. И дело, конечно, не во внезапно вспыхнувшей «любви» к Москве. Европа меняется, начиная осознавать, что американцы уходят со Старого континента. Это инициирует дискуссии о том, какой курс на ближайшие годы и десятилетия следует выбрать европейцам. Вашингтон, в свою очередь, меняет характер антироссийских санкций. Если при администрации Барака Обамы акцент ставился на «участии» Москвы в гражданском конфликте на Украине, «аннексии» Крыма, то сегодня американские конгрессмены бьют по площадям — угрожают российскому политическому классу в целом, больно задевая при этом европейцев, препятствуя им вести бизнес с Россией.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Себастьян Курц и Сергей Лавров

Но Австрию «крымская история», как можно судить, мало задевала еще с начала украинского кризиса. Так, уже в конце июня 2014 года, когда отношения по линии Москва — ЕС были накалены, в Вене президент Австрийской Республики Хайнц Фишер принимал с официальным визитом Путина, тогда же российский лидер встретился и с представителями австрийских деловых кругов. Сегодня, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Курц говорил о принципиальной готовности Вены участвовать в миротворческой миссии на востоке Украины, в то время как, скажем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, комментируя перспективы возможной миротворческой миссии, выражал «пессимизм». При этом Австрия для себя решила вопрос, чей Крым. В минувшую субботу, 24 февраля, в Вене состоялась презентация инвестиционного потенциала республики Крым и экономических возможностей предстоящего Ялтинского международного экономического форума, который пройдет на полуострове 19—21 апреля, а организаторами его выступают правительство Крыма и фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России.

Как считают австрийские эксперты, федеральный канцлер убежден в необходимости «оставаться в диалоге с Кремлем» и «хочет использовать встречу с Путиным, чтобы добиться разворота тренда в отношениях с Москвой, потому что «мир в Европе возможен только с Россией, а не против России». При этом Вена, замечает либеральная австрийская газета Die Presse, по крайней мере, может рассчитывать на двусторонние дивиденды, так как «для Австрии хорошие дипломатические отношения окупаются экономически — обе стороны годами ведут бизнес в финансовой, строительной, туристической и энергетической сферах». Российского президента ждут в Австрии в июне этого года, когда будет отмечаться 50-летие подписания газовых контрактов между Веной и Москвой. 1 июня 1968 года австрийская энергетическая компания OMV заключила соглашение о поставках природного газа с Советским Союзом. Это сделало Австрию первой страной Западной Европы, оформившей контракт о закупках энергоносителей из СССР. Поскольку с 1 июля Вена возглавит Совет Европейского союза, в июне будет повод поговорить и о том, что дальше делать с санкциями, решить, как можно их постепенно смягчить, за что выступает правящая австрийская коалиция из консервативной Австрийской народной партии (ÖVP) во главе с Курцем и националистической Партии свободы (FPÖ).

Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres Себастьян Курц

Правда, учитывая, что FPÖ в декабре 2016 года официально подписала пятилетнее «соглашение о взаимодействии и сотрудничестве» с партией «Единая России», некоторые аналитики расценивают визит канцлера в Москву как желание не дать партнеру по коалиции монополизировать отношения с Россией. Однако не исключено, что в раскручивании этой темы, создании конфликтной ситуации в австрийском правительстве, заинтересованы не только внутренние, но и внешние силы, старающиеся торпедировать улучшение австрийско-российских отношений. Так, на днях с нападками на Партию свободы выступила германская газета Süddeutsche Zeitung, заявив: «Плохая новость для Австрии заключается в том, что канцлер Себастьян Курц из Народной партии пока не сделал никаких шагов, чтобы призвать партнера по коалиции к разуму». И вот этот «правительственный хаос» уже якобы высвободит «разрушительные силы». Но, скорее всего, здесь Берлин, который уже который месяц не может создать правительство, чьи партии зачастую радикально расходятся друг с другом в оценке России, пробует попридержать своего конкурента, Вену, идущую на налаживание отношений с Москвой.

Тем временем после Курца собирается в апреле посетить российскую столицу и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (FPÖ). Такая интенсивность переговорного процесса говорит о том, что в будущем можно ожидать определенных прорывных решений.