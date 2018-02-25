



Иван Шилов ИА REGNUM Иранские лидеры

Президент Ирана Хасан Рухани предложил провести в ближайшем будущем референдум по ключевым вопросам государственной политики страны. Британская газета The Guardian следующим образом цитирует его заявление: «Когда произошла революция, мы все были вместе, на поезде революции было много пассажиров; кто-то сошел с поезда сам, кого-то мы столкнули, хотя и не должны были этого делать. Сегодня нам нужны все, включая реформистов, консерваторов и всех тех, кто признает конституцию, чтобы добиться развития страны и прогресса. Мы должны ориентироваться на конституцию… Если мы не согласны по каким-то вопросам, мы должны обратиться к статье 59 [конституционной статье о проведении референдумов]».

Теоретически такой ход со стороны президента Ирана давно ожидали, особенно на Западе, где Рухани имеет репутацию реформатора и либерала. Но то, что президент сделал свой ход сейчас, выглядит неожиданным. Потому, что предпринимается он после недавних протестов, природа которых вызвала противоречивые оценки среди многих экспертов. Одни говорят, что манифестации были вызваны существующими в стране сложными социально-экономическими проблемами. Другие уверены в том, что протестные движения в Иране были инициированы внешними силами — США, Израилем или Саудовской Аравией, что вписывается в контекст заявленного американцами сценария по борьбе на Ближнем Востоке с Тегераном. Наконец, третьи уверены в том, что волнения носили управляемый характер и были вызваны обостряющейся борьбой внутри иранского правящего класса между так называемыми консерваторами и либералами.

Kremlin.ru Хасан Рухани

Положение усугубляется еще и следующими обстоятельствами. Во-первых, заявление Рухани стало находить поддержку со стороны группы иранских правозащитников и ученых, которые считают, что референдум должен определить политическую судьбу исламского революционного режима, хотя сам президент от подобной идеи всячески открещивается. Во-вторых, необходимо иметь в виду и возрастной фактор. Верховный лидер Ирана аятоллы Али Хаменеи далеко не молод. Претенденты на «наследство» рахбара перестают скрывать свои намерения. В этой связи в иранском информационно-политическом пространстве обозначено две позиции. Одни уверены в том, что Рухани находит поддержку со стороны Хаменеи, который якобы «наносит удар по экономической модели Корпуса стражей исламской революции (КСИР), что сформировалась за годы санкций». Другие, наоборот, считают сомнительным то, что рахбар даст согласие на референдум, особенно если речь будет идти о переменах в фундаментальных принципах иранской государственной системы, где власть духовенства выше власти президента и парламента.

akkasemosalman Али Хаменеи

Тем не менее Рухани решил вынести сор из избы, что, по логике, должно вести к осложнению, а не упрощению происходящего в Иране сложного политического процесса. Отметим, что президент делает акцент на необходимости провести через референдум, а не через парламент, вопросы реформирования экономической, социальной и культурной жизни. Он заявляет, что нужно уменьшить вмешательство государства в экономику, призывает к большей прозрачности. Турецкая газета Milli Gazete прогнозирует в этой связи огромные сложности, связанные с трансформацией существующей экономической модели в Иране, что неизбежно создаст для Тегерана перспективу кризиса экономической системы на фоне картины, в которой «будут переплетаться сразу несколько измерений плюс опасный геополитический коктейль». А американское издание The Atlantic высказывает предположение, что возникающей непростой ситуацией в стране могут воспользоваться иранские силовые структуры, которые имеют все ресурсы для того, чтобы устранить нежелательные или опасные для себя внутренние факторы.

Напомним, в свое время экс-президент Ирана Мохаммад Хаттами, который тоже пытался проводить реформы, был быстро отправлен в отставку консерваторами. Среди иранских силовиков существует убежденность в том, что заявленная внешняя угроза, исходящая со стороны трио США — Израиль — Саудовская Аравия, вряд ли будет снята в обозримое историческое время. И опасения Тегерана постоянно подпитывают. Так, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, выступая перед Европейским парламентом в Брюсселе, заявил, что «условий текущей ядерной сделки с Ираном недостаточно, чтобы повлиять на его деятельность». По его словам, «мы должны вместе работать, чтобы заставить Тегеран воздержаться от участия во внутренних делах государств региона. Достаточно, революция давно закончилась».

World Economic Forum Мохаммад Хаттами

Но вместе с тем в Иране на политической сцене могут более активно проявить себя силы, которые условно можно отнести к умеренно-консервативного лагерю. Если им удастся обозначить новый курс, который мог бы сплотить и воодушевить нацию, это позволит стабилизировать внутриполитическую ситуацию. Сейчас, как считают многие эксперты, сохранение клерикального режима во многом зависит от его способности трансформироваться. По их мнению, существенно важным является не только наличие лидеров типа президента Рухани и плана реформ, но и ощущение исторического времени для того, чтобы не упустить момент. Однако надо понимать, что те же США будут пытаться мобилизовать для реализации своих интересов многочисленную и достаточно влиятельную иранскую диаспору. А это внешняя угроза.

Что же касается Москвы, то недавно спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, отвечая на вопрос «Интерфакса», не сыграет ли на руку консервативным кругам внутри Ирана беспрецедентное давление, которое США, Саудовская Аравия, Израиль оказывают на Иран, не приведет ли возможная победа в этой стране консервативных кругов к радикализации внешней политики Тегерана, ответил так:

«Иран — добрый сосед, давний и близкий партнер России, с которым у нас довольно близкие позиции по многим вопросам мировой политики. Хотел бы подчеркнуть, что именно исходя из широкого поля совпадающих интересов на внешнеполитической арене Российская Федерация выстраивает свои отношения с Исламской Республикой Иран, и для нас в этом случае не имеет принципиального значения, представители какой политической силы Ирана составляют большинство в высших руководящих органах этого государства, будь то консерваторы или реформаторы. Готовы работать с любыми представителями из Ирана, получившими широкую поддержку местного населения. Однако пытаться изолировать Тегеран и отлучить от участия в делах региона, на чем сегодня настаивают США, попросту нереалистичное занятие. Без активного вовлечения иранской стороны найти решение многих кризисов в регионе будет крайне сложно».

Но пока всё идет к тому, что в силу геополитического и стратегического значения Ирана борьба за влияние на эту страну будет становиться всё более ожесточенной.