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Столица Константинопольского патриархата навсегда останется в древнем Константинополе, свидетеле героической веры целых поколений христиан. Как передает Radio Vaticana, об этом заявил патриарх Варфоломей в проповеди на литургии, открывающей начало Великого поста. Предстоятель Константинопольского патриархата заметил, что «на протяжении многих веков мы жили на этих землях, и в частности в этом городе, называемом Царьградом, в нашей измученной Константинопольской церкви, которая несмотря на страдания сопротивлялась, выжила и продолжает принимать верующих». Несмотря на серьезные трудности и радикальные перемены на этих землях, вызванные также политическими условиями, добавил он, месторасположение Константинопольского патриархата в Стамбуле останется неизменным, постоянным и незыблемым. Но почему Варфоломею понадобилось вслух подтверждать то, что и так есть по факту, и почему его заявление привлекло внимание католической прессы?

Следует напомнить, что после неудачного путча в Турции, состоявшегося в июле 2016 года, положение константинопольского патриарха резко ухудшилось. Многие турецкие националистические издания обрушились с нападками на него, обвинив в симпатиях к путчистам, знании о подготовке переворота или даже участии в его проведении. Складывалось впечатление, что Варфоломея «выдавливали» из Турции, принуждали во время какой-либо зарубежной поездки попросить в той или иной стране политическое убежище. Но патриарх не сдавался и терпел. Ситуация стала меняться после того, как 20 января сего года Анкара дала старт военной операции «Оливковая ветвь», вторгнувшись в сирийский регион Африн под предлогом «борьбы с террористами», но в реальности начав войну с сирийскими курдами. Под раздачу попали и местные христиане, о чем они не замедлили оповестить весь мир. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану угрожало оказаться не только «душителем курдов», но и преследователем христиан, чем на Ближнем Востоке печально прославилось ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Doron Сиро-яковитская православная церковь, Мардин, Турция

В этой ситуации Анкара начала делать жесты в адрес христиан. Так, было объявлено, что Сиро-яковитская православная церковь получит обратно свои церковные активы в регионе Мардин, которые в 2017 году были переданы под контроль турецких госучреждений. А в конце января Варфоломей направил письмо Эрдогану, где от имени патриархата пожелал успешного проведения операции «Оливковая ветвь». В послании выражалась надежда на то, что она поспособствует восстановлению мира в Сирии и спокойствия в Турции, и говорилось: «От всего сердца молимся Всемогущему Богу, чтобы операция «Оливковая ветвь» дала возможность обеспечить мир в Сирии и снять с повестки дня проблему терроризма, которая десятилетиями не теряет своей актуальности для мирового сообщества и стоила жизни тысячам невинных людей». Это было настолько неожиданно, что некоторые церковные публицисты даже усомнились в его подлинности, пока не получили копию оригинального письма. Но и тогда остались вопросы, чем было вызвано его появление. Наблюдатели говорили, что на константинопольского патриарха оказывают давление турецкие власти, в частности в преддверии встречи Эрдогана с папой Римским Франциском (переговоры состоялись 5 февраля).

Но 21 февраля турецкая газета Daily Sabah вышла с публикацией, где утверждалось: армянская и греческая общины приветствуют улучшение связей с турецким государством. Издание сообщало, что местоблюститель патриарха Константинопольской патриархии Армянской апостольской церкви архиепископ Арам Атешян и патриарх Варфоломей побеседовали с уполномоченным по правам человека в Турции Серефом Малкочем. По итогам переговоров «религиозные лидеры греческих и армянских общин в Стамбуле приветствовали значительный сдвиг в отношениях общин с государством под началом правящей Партии справедливости и развития (ПСР) после десятилетий угнетений». Как заявил предстоятель Константинопольского патриархата, «в отличие от прошлого мы можем легко связаться с представителями государства, правительства и рассказать им о наших проблемах. Этого не было раньше, когда меньшинства боялись открыто выражать свои нужды». Он также сообщил, что патриархат ожидает разрешения вновь открыть семинарию на острове Халки, которая когда-то обучала православных священников, а также возможности проводить свободные выборы в правление фондов, из сред которых финансируются религиозные меньшинства.

Randam Партия Справедливости и Развития

Однако, судя по всему, все эти послабления со стороны ПСР и государственных чиновников носят временный характер и связаны с особенностями негативного международного фона, который сопровождает деятельность Анкары, включая религиозные проблемы. Не стоит забывать, что Эрдоган уже неоднократно отпускал критические замечания в адрес не только Сервского, но и Лозаннского договора, называя последний очень невыгодным для Турции. Перед тем, как достичь в Лозанне в 1923 году соглашения, турецкие переговорщики требовали удалить Константинопольский патриархат из Турции. Одновременно в стране появилась так называемая Турецкая православная церковь, получившая часть церквей и имущества Константинопольского патриархата. Статус патриархата был окончательно урегулирован Лозаннским договором и подтвержден Лигой Наций в 1930 году. Но если в Анкаре дойдет дело до реального пересмотра соглашения 1923 года, кто знает, не решат ли турецкие власти вывести из страны структуру, ассоциируемую с греческим православным меньшинством. Вполне возможно, что в предупреждение подобной ситуации и выступил с проповедью Варфоломей, говоря своим недоброжелателям: я здесь, патриархат здесь, и хоть город называется Стамбул, мы его помним как Константинополь.