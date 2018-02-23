К четвертой годовщине государственного переворота на Украине антипорошенковская кампания ведущих западных СМИ и общественных организаций достигла своего апогея. В последние дни список «прозревших» пополнили New York Times,Figaro и Amnesty International. Оказывается, президент Украины — никакой не реформатор, а самый обыкновенный коррупционер, и деньги воруются всех видов, включая военные, и нацисты по улицам ходят, и пытки применяются, и так далее и тому подобное. Кто бы мог подумать.

Иероним Босх. Фокусник

Сеанс коллективного бичевания майдана имеет цель показать Порошенко, что ему не надо надеяться на второй срок, и одновременно дистанцироваться от собственного протеже. Мы, мол, даже и не подозревали, до чего там все запущенно. После чего они сделают ставку либо на вероятного победителя выборов-2019, то есть Юлию Тимошенко, либо на молодого «прозападного технократа» с девственно чистым разумом, вроде певца Вакарчука. Чтобы тем самым получить возможность продолжать свое дело: создавать для России постоянно действующий раздражитель, проводить атомные и земельные эксперименты, укреплять кредитную кабалу Украины и так далее.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Политтехнологическая модель, примененная на Украине, не сложнее, чем в игре в три наперстка. Сначала — повесить все зло на «кровавого» «пророссийского» «диктатора». Потом — слепить «прозападного реформатора» из кого угодно, ведь кто угодно лучше диктатора, и обеспечить его победу. Далее — оправдывать все происходящее борьбой с кремлевским «диктатором». За год до выборов внезапно прозреть, присоединиться к ненавидящему действующую власть большинству и предложить новый рецепт: этот прозападный реформатор сломался, несите следующего, кредитную кабалу в нацистском антураже нужно продолжать ради евроатлоантического будущего, а иначе Путин нападет.

Но у вашингтонско-брюссельских наперсточников — достойные конкуренты в Киеве. Прекрасно понимая, что их используют, они не без оснований рассчитывают в свою очередь использовать использующих. Ну да, через пять лет тебя лично спишут в утиль, а твоя страна сделает еще один широкий евроатлантический шаг в пропасть. Но на страну наплевать, а за пять лет можно и хорошо заработать, и вовремя выйти в кэш, и нагреть себе место в Испании.

Самые отвратительные ингредиенты этого коктейля — заведомая ложь и отношение к гражданам Украины как к людям второго сорта. Ни коррупционная сущность Порошенко, ни нацистская сущность силового крыла майдана не были для западных политиков секретом и четыре года назад. Они тогда обсуждали в частных телефонных разговорах, что майдан, вероятно, расстрелял сам себя. Обсудили и забыли. Жители Украины в их представлении — быдло, люди второго сорта, на их интересы можно наплевать ради собственных геополитических и финансовых профитов.

Они прекрасно все видят: и вороватость власти, и гражданскую войну ради заработков и рейтинга, и атмосферу ненависти и охоты на ведьм, и ограничение прав граждан на родной язык, родную историю и родную культуру. Не следует думать, что они слепые, просто им все равно. Они и в своих-то странах давно утратили всякую связь с землей, реальностью и электоратом, а уж в чужих — и подавно. Их политика не прорастает снизу как внешнее оформление народных надобностей — она падает сверху как удачное сочетание привычных риторических моделей и хороших возможностей для заработка.

Если им и бывает стыдно, то это лишь стыд «голубого воришки» из известного произведения. Они уничтожают одно государство за другим и ничего не могут с собой поделать. Мол, не мы же виноваты в том, что для этих дикарей слово «Запад» — сакрально. Не мы же, мол, виноваты в том, что они нам предложили такой лакомый геополитический кусок. Кто бы, мол, на нашем месте смог противостоять такому искушению.

Одна из ключевых составляющих фантомной, бесплотной политики «прозападной Украины» — это непрерывный поиск политического абсолюта. Экономическая ассоциация с ЕС, «безвиз», иллюзия будущего вступления в ЕС и НАТО — каждая из этих целей подается как абсолютная ценность, универсальный рецепт спасения, ради которого можно бросить все остальное.

Иван Шилов REGNUM Майдан

Вместо того чтобы заниматься реальностью, ремонтировать дороги и водопроводы, охранять порядок на улицах и обеспечивать права граждан, политики устремляются от одних воображаемых мегацелей к другим. Подчас это воплощается самым буквальным образом. Министр инфраструктуры страны, где более 90% дорог не соответствует никаким нормам, всерьез рассуждает о скором пришествии сюда Hyperloop. На самом деле в самом лучшем случае будет украдено еще немного денег, а дороги за это время станут еще немного дырявее. Точно таким же образом эта модель работает и в политике.

Для того чтобы оба наперсточника, и местный, и иностранный, добивались на Украине столь оглушительного успеха, требуется еще один важнейший компонент: бесконечное терпение и безразличие граждан. И этот компонент, несомненно, присутствует. 95% недоверия к Порошенко никак не трансформируются в политическое прозрение и уж тем более в намерение защищать это прозрение.

Политика, СМИ и парламент принадлежат олигархам, улица принадлежит нацистам, а рядовые граждане в своем подавляющем большинстве всего лишь минимизируют свои контакты с этим государством — через эмиграцию, гастарбайтерство, зарплаты в конвертах. Они не борются с наперсточниками, а всего лишь стараются поменьше с ними пересекаться. Неизбежность проигрыша и обворовывания воспринимается как неизбежный налог на украинское гражданство. В итоге наперсточникам никто не мешает, и мы досмотрим этот спектакль до конца: до дефолта, кровавых майданных усобиц и до распада искусственного государства по его естественным границам.