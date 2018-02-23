В век цифровой экономики и глобальных изменений еще возможны географические открытия. И не всегда для этого необходимо собирать экспедицию. Исследуя арктические ледники, школьники из Подмосковья Артем Макаренко и Валерия Саенко при помощи фотографий, сделанных российским космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Канопус-В» и европейскими Landsat и Sentinel, обнаружили новый остров у архипелага Новая Земля.

AWeith Арктика

Остров образовался в декабре 2017 года после отступления ледника Вилькицкого и разрушения ледяной перемычки, соединявшей новообразование с ледником.

Гидрографическая служба Северного флота ВМФ, рассмотрев материалы, подтвердила наличие нового географического объекта.

Территория площадью 0,19 км² (410 м x 780 м) с координатами центра 75°34'06.67″ северной широты и 58°17'52.2″ восточной долготы пока не имеет имени. Роскосмос неофициально называет его островом Школьников.

Школьники, открывшие остров, являются участниками молодежной межрегиональной группы, которая организована при поддержке Роскосмоса и компании «Рисксат». Группа дистанционно наблюдает за поверхностью Земли, также участников учат анализировать спутниковые снимки. Целью является подготовка по нескольким направлениям: экологии, истории, географии, а также работе в Арктике.

К слову, острова находят в Арктике не только по снимкам. В 2015 году военные ученые гидрографической службы Северного флота открыли в российской части Арктики девять островов, в 2016-м — два, в 2017-м — еще один.

Исследование Новой Земли

Да и к Новой Земле сейчас более пристально присматриваются не только из космоса и с моря — в этом году будет проведено три комплексных экспедиции, организованных военными специалистами и учеными из российских научных центров под эгидой Российского географического общества. Новая Земля до сих пор является одним из малоизученных мест на планете, не в последнюю очередь из-за наличия там военных объектов Министерства обороны и существования с 1954 года во времена СССР на архипелаге полигона по испытанию ядерного оружия.

В настоящее время быстрое развитие Северного морского пути и Арктического региона в целом делает архипелаг Новая Земля объектом, важным в экономическом и географическом плане.

NASA Новая Земля. Вид из космоса

Одной из главных целей командования Северного флота и Российского географического общества является исследование малоизвестных страниц истории архипелага. В частности, офицеры и учёные намерены восстановить маршруты первопроходцев, изучить заброшенные военные объекты и места боёв периода Великой Отечественной войны.

Первый поход повторит маршрут врача полярной станции Леонида Гриневецкого, который на собачьих упряжках пересёк Южный остров, и пройдет в мае — июне.

Второй маршрут пройдет по пути известного учёного-геолога Феодосия Николаевича Чернышёва, который он проложил ещё 1895 году, и проследует к проливу Маточкин Шар.

Заключительный этап экспедиции пройдет по Северному острову от губы Крестовой до залива Незнаемого и обратно. В августе учёные и военнослужащие отправятся в поход по Карскому побережью Новой Земли до мыса Желания — самой северной точки острова, где расположен национальный парк «Русская Арктика». По пути они обследуют место зимовки голландского первооткрывателя Виллема Баренца (1596 г.) и пункт дислокации полярного советского аэродрома 1950-х годов у реки Гришина Шара.

Кроме того, в планах экспедиции и командования Северного флота — поиск и эвакуация в музеи Северного флота вооружения и военной техники времён Великой Отечественной войны из районов Малые Кармакулы, губа Белушья, губа Чёрная.

Исследование Арктики было очень популярным в советскую эпоху — в Арктику ехали не только за «длинным рублем», но и по зову сердца, образ полярника был популярен не менее воздухоплавателя или летчика. Шмидт, Папанин и Челюскин, Чкалов, Беляков, Байдуков — эти имена знала вся страна и гордилась ими.

P J Hansen Арктика

Проведение экспедиций по местам известных путешественников и интерес молодежи к Арктике, пускай и через снимки из космоса, дают надежду на развитие героического региона, исследование арктических земель и возвращение российских граждан в Арктику не только на вахту, но и на более длительный срок, может быть, и на всю жизнь.