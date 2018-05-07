«Литва участвует в международных операциях, если это не противоречит интересам государства и его независимости». 136 статья Конституции Литовской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«На территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств». 137 статья Конституции Литовской Республики.

«Самые важные вопросы обороны государства рассматривает и координирует государственный совет по вопросам обороны, в состав которого входят президент, премьер, спикер сейма, министр обороны и командующий армией. Государственным советом по вопросам обороны руководит президент. Порядок его формирования, деятельности и полномочия устанавливаются законом. Главнокомандующим вооруженными силами страны является президент. За формирование вооруженных сил страны и командование ими перед сеймом отчитывается правительство, министр обороны, командующий армией. Министром обороны не может быть не ушедший в запас военный». 140 статья Конституции Литовской Республики.

Это статьи Конституции Литвы. Основного закона страны. Настолько сурового, что уже 15 лет разные власти никак не могут изменить статью о правилах гражданства, которые после получения паспорта иной страны, автоматически лишают литовского. А на фоне эмиграции литовцев за рубеж, такая мера — как медленно действующий яд, убивающий страну. Это к тому, что Конституция Литвы — весьма серьёзный и, казалось, непоколебимый свод законов, об который разбиваются действительно жизненно важные для государства инициативы. Хотя бы та же тема сохранения литовского паспорта у эмигранта, который в Великобритании давно получил английский, а его дети — истинные этнические литовцы — между собой всегда говорили по-английски.

7th Army Training Command Литовские военные в ходе штатных учений

Но, как показывает практика, на некоторые области не распространяется даже Конституция. Вот в 137 статье говорится, что никакой иностранной армии на территории Литвы быть попросту не должно. В Литве — целый батальон передовых сил НАТО под командованием Германии. Ну, хорошо, это НАТО, в который Литва вступила ещё в 2004 году. А как же про участие в иностранных блоках или операциях? Есть же статья, в которой сохраняется такая возможность, если нет противоречия интересам государства. Литва в НАТО им противоречит или нет? Ответ может быть разным, но если уж литовским властям и подкладывать солому, то этот вопрос надо было задать населению на референдуме ещё в 2003 году. Такого референдума, как известно, не было. Да и в Афганистане литовские солдаты прямо сейчас без всяких оглядок на 136 статью Конституции. Про 140 статью и пассаж, что «министром обороны не может быть не ушедший в запас военный» и вовсе лучше молчать. Действующий министр обороны Литвы Раймундас Кароблис — дипломат, юрист, коммерческий консультант, — кто угодно, но даже близко не относится к военной тематике и армии.

Но это всё лирика. Самое показательное событие, как демонстрация добровольного отказа от суверенитета, произошла в этом феврале.

В Брюсселе 14—15 февраля прошла встреча министров обороны стран НАТО, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен подписали протокол о намерениях присоединить механизированную пехотную бригаду литовской армии «Железный волк» к дивизии немецкой армии.

Что бы было понятно: «Железный волк» — это основная военная единица литовской армии. Хребет. Фундамент. Это шесть батальонов и одна рота. В итоге всё это решили официально и юридически закрепить за Германией.

7thArmyJMTC Литовские солдаты переворачивают шину в ходе учений в Баварии (Германия), 20 октября 2015 года

«Выбрана гибкая модель аффилирования, позволяющая бригаде «Железный волк» участвовать в учениях обеих немецких дивизий, но приоритет будет предоставляться дивизии, генерирующей силы боевой группы передовых сил НАТО. Это соглашение позволит гарантировать готовность «Железного волка» действовать в составе другой единицы и лучшее взаимодействие бригады с возглавляемым Германией батальоном НАТО в Литве. Бригады литовской армии должны быть способны действовать в составе более высокого воинского формирования, но возможности их подготовки могут гарантировать только армии других стран, у которых есть дивизии», — объясняет Минобороны Литвы.

«Для эффективности действий союзников необходимо гарантировать организованную и слаженную способность действовать сообща, поэтому аффилирование позволит бригаде «Железный волк» приобрести ценные знания и опыт, это также повысит взаимодействие с сухопутными войсками Германии, в том числе с возглавляемым ею батальоном НАТО в Литве, — сказал Кароблис. — Это важный пример военного сотрудничества Литвы и Германии, который говорит о долговременном партнерстве и взаимной поддержке».

Выводов не будет. Мы просто хотели зафиксировать, что литовской армии больше не существует, а призывники, которые в этом году пополнят казармы, на самом деле идут служить в армию Германии. Не прошло и века.