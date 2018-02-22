Американская пресса продолжает пениться обсуждениями докладов, которые представили главы спецслужб США перед сенатским разведывательным комитетом 13 февраля. Действительно, сделанные директорами ЦРУ, ФБР, национальной разведки, АНБ и разведывательного управления министерства обороны США заявления дают американцам повод вытаращить глаза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх

Выступления были посвящены наиболее тревожной теме — особенностям информационных атак России на США. Первый поразительный вывод: никаких русских хакеров нет! То есть вмешательства в выборы, конечно, были, но теперь нет тех очкастых ботаников, которые влияют на внутренние дела Штатов, взламывая пароли и переписывая файлы. Вместо них на Америку набросились отряды «интернет-партизан»: Россия перешла к использованию приемов, представляющих значительно большую угрозу. По словам директора ЦРУ Майкла Помпео, Россия сейчас фокусируется не на хакерстве, а на том, что известно как операция влияния — то есть на использовании соцсетей и других площадок для распространения нужных посланий:

«Мы увидели, что на сегодняшний день Россия в основном сосредоточена на информационных видах войны», — сказал Помпео.

Сам он и его коллеги указывали и на другие угрозы, с которыми сталкиваются США, включая ядерную программу КНДР, радикальный исламизм и незаконный оборот наркотиков, но всё-таки кибератаки конкурирующих государств остаются важнейшей угрозой, причем считается, что риски только растут. Спецслужбы буквально заявили о том, что теперь вместо того, чтобы забираться в тщательно охраняемые базы данных, находящиеся под непрерывным мониторингом, агенты антиамериканской деятельности воздействуют непосредственно на ум и душу американских граждан, даже самых высокопоставленных. Не стесняясь откровенно конспирологического характера своих умозаключений, не приводя ни единого вразумительного примера, руководители американских спецслужб жалуются на то, что американское общество беззащитно перед русскими ботами, пропагандистами и дезинформаторами. То есть американский гражданин идет на поводу у заокеанских агитаторов, не веря официальным источникам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бомба

Невероятность этой картины просто поражает: до чего надо было довести собственные СМИ, чтобы население отвернулось от них окончательно и отправилось искать правду где-то на стороне? Ведь в этом контексте совершенно не важно, действуют ли российские пропагандисты в американских соцсетях или нет: главы разведок (!) буквально признаются в том, что умами их сограждан начинают управлять извне.

«Мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные сети, подставных лиц, доверительных ораторов и другие средства влияния, чтобы попытаться обострить социальные и политические разногласия в США», — предостерег директор Национальной разведки Дэн Коатс.

Такие «интернет-партизаны» всепроникающи и воздействуют на умы американцев на всех уровнях:

«Другие угрозы нашим институтам исходят прямо отсюда, из дома. Были некоторые, которые, при содействии и подстрекательстве российских интернет-ботов и троллей, напали на базовую целостность ФБР и министерства юстиции. Это опасная тенденция», — сказал сенатор Марк Уорнер, главный демократ в разведывательном комитете.

Заявления об успешности России в информационной борьбе против США на их же территории обходят стороной неудобный вопрос о методе действия пропагандиста, которому даже не требуется хакерская поддержка. Вероятно, такой пропагандист должен использовать разумные или как минимум выглядящие разумными аргументы в глазах читателя. Иначе возможности для переформатирования убеждений собеседника у него просто не будет. А значит, питательным субстратом для его успешных, как говорят спецслужбы, действий могут быть только засилье лживой информации, затопившее Штаты, та информационная взрывчатка, которую они сами, без всякой помощи со стороны России, Китая, Ирана или КНДР накопили в собственном подвале. Очевидно, забыв завет отца-основателя Авраама Линкольна, который предупреждал:

«Можно долго обманывать немногих, можно недолго обманывать многих, но нельзя бесконечно обманывать всех».

И как с этим бороться? Что в такой коллизии требуется к замене — раздобыть где-нибудь более устойчивых к внешней пропаганде американцев или менее проникновенных «кремлеботов»? Но глушение информации в XXI веке — такое же безнадежное занятие, как попытка затушить костер бензином. А американское общество, судя по растерянности собственных внешних и внутренних разведчиков, созрело для того, чтобы покинуть зашатавшийся фальшивый мирок, выстроенный для них СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

Вступая на эту зыбкую почву, не стоит забывать, что охота на ведьм — средство кратковременного и нестойкого действия. Не зря при обсуждении того же доклада в американских СМИ проехались по Трампу, который посмеялся над пресловутым «российским следом». А ведь он прав, говоря, что если бы Москва и хотела хаоса в Штатах, то сейчас может радоваться, потому что план выполнен и перевыполнен, расследования и взаимообвинения достигли масштаба цунами средних размеров и не собираются останавливаться.

Несмотря на то, что один из докладчиков отмечал отсутствие перемен в «русском вмешательстве», можно предположить, что в некотором роде Штатам может пойти на пользу деятельность «роботов-пропагандистов», послужить толчком, пробуждающим от дремоты и заставляющим американское общество оценить то болото, в котором оно увязло по вине своей же пропаганды. То, что спецслужбы «сели в воронку» сами и пытаются утащить за собой сограждан, очевидно. Конечно, это дело американцев — разбираться с навешанной на их уши лапшой. Самое важное, чтобы как они, так и весь мир выиграли от этого процесса: потому что от нагнетания лжи, которую официальные США продавливают под видом борьбы за демократию, десятилетиями страдает весь мир. И если бы Штаты занялись своими внутренними проблемами, отвлекшись от нагнетания хаоса в других странах, право слово, было бы лучше всем. А вдруг и «интернет-партизан» тоже нет, а есть только возмущение американцев теми, кто пытается затуманить их выбор? И где тогда будут искать врага находчивые американские разведчики?