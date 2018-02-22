Трагедию, произошедшую на прошлой неделе в одной из школ штата Флорида, где погибло 17 человек, с другими такими же инцидентами роднит не только то, что во всех этих случаях применялось огнестрельное оружие, но и то, что везде нападавшими были мальчики. Это говорит о том, что молодые люди США сломаны и им срочно необходимо помочь, пишет Майкл Айан Блэк в статье для американского издания The New York Times.

Squarespace.com Девочка и мальчик

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Автор подчеркивает, что по своему крайне плачевному состоянию мальчики в США отчетливо контрастируют с девочками, которые хотя и сталкиваются с большим числом препятствий, но все же выходят в мир более подготовленными для их преодоления. Так, за последние 50 лет понятие о том, что значит быть женщиной в США, изменилось: сегодня девочкам говорят, что они могут все что угодно.

И они воспринимают этот посыл, превосходя своих одноклассников-мальчиков по всем показателям. Но дело не только в показателях: быть девочкой сегодня в США — значит пользоваться всеми преимуществами многих десятилетий споров о сложностях того, чтобы быть женщиной, и норм и выражений, связанных с этим.

Мальчики же, по сути, остались не у дел: так и не появилось какого-либо единого движения, которое бы помогало им полностью выразить собственный гендер. Больше недостаточно «просто быть мужчиной», в США, подчеркивает автор, больше никто не знает, что это значит. Слишком многие мальчики оказывают в ловушке «удушающей, устаревшей модели мужественности», в рамках которой то, в какой мере кто-то является мужчиной, измеряется силой, где нет возможности показать свои чувства без того, чтобы не быть морально оскопленным, где важно иметь контроль над другими.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Подросток с оружием

Мальчики в ловушке, они не обладают даже языком, чтобы говорить о том, как они чувствуют себя в этой ловушке. И причина этого в том, что язык, существующий для описания всего спектра человеческих эмоций, по-прежнему считается чувственными и женственным.

Мужчины, отмечает автор, чувствуют себя в изоляции, в конфликте со своей природой. Многие чувствуют, что те самые качества, которые раньше определяли их, — сила, агрессия и соперничество, — больше не нужны и нежелательны. Многие никогда не чувствуют себя сильными или агрессивными или настроенными на соперничество. Нет понимания, как быть, и поэтому мужчины в ужасе. Но даже признать свой страх — уже значит преуменьшить себя, поскольку не существует модели мужественности, которая бы допускала страх, горе, нежность и ежедневную грусть.

Так, автор — известный комик и актер — недавно опубликовал свои мысли на своей странице в Twitter, получив волну оскорбительных сообщений. Самым мягким из них было обвинение в том, что он «соевый мальчик» — частое оскорбление, используемое теми правыми США, которые связывают повышение употребления эстрогена с соей.

Поэтому у мужчины, который чувствует себя потерянным, но хочет сохранить свою мужественность полностью, остается два выбора: замкнутость или ярость. К чему они могут привести, всем хорошо известно, и стрельба в школе — лишь самая явная из трагедий общества, но другая, менее явная, ежедневно происходит в меньших масштабах по всей стране. Еще одной общей чертой нападавших в школах было то, что они в прошлом проявляли жестокость к женщинам.

Несомненно, большинство мужчин, подчеркивает автор, никогда не станет вести себя жестоко. С большей их частью все будет хорошо, они научатся справляться со своими чувствами, не прибегая к деструктивности. Большая их часть вырастет чуткими людьми, но не все.

Питер Пауль Рубенс. Суд Париса. 1638-1639

Безусловно, невозможно понять, что толкает людей пойти на убийство, но можно проследить закономерность — чаще всего это мальчики и мужчины. Должен быть способ расширить понятие того, что значит быть мужчиной, без потери мужественности. И хотя непонятно, как нужно открыть в себе богатую сложность нашей мужественности, по мнению автора, мужчинам и мальчикам США стоит обратить внимание на подобные дискуссии, которые проводились последние 50 лет по женскому вопросу.

В заключение автор указывает на то, что он хотел бы, что мужчины использовали феминизм в качестве вдохновения так же, как феминистки использовали движение за гражданские права. Быстрого решения быть не может, однако начать эту дискуссию необходимо.