Турция, 27 ноября, 2023, 02:36 — ИА Регнум. В Турции после мощных ураганов и ливней море вышло из берегов и подтопило несколько городов, подтвердили местные власти.

Cyberspaceandtime.com Шторм

«В результате проливных дождей уровень моря в Искендеруне повысился на 75-100 сантиметров. Государство задействовало всех сотрудников и транспортные средства и предпринимает необходимые меры», — заявило руководство провинции в соцсети X.

Из-за наводнений 27 ноября в городских школах отменили все занятия. Мэрия призвала граждан избегать посещения улиц вблизи моря и не оставаться в подвальных помещениях.

В ночь на воскресенье, 27 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий предпоследний «оранжевый» уровень угрозы турецкие власти объявили в 47 провинциях из 81, «жёлтый» уровень опасности — ещё в 29 провинциях.

Как сообщало ИА Регнум, из-за урагана в Измире на западе Турции море подтопило несколько районов, в том числе центральные Алсанджак и Кордон. Помощь спасателей потребовалась посетителям развлекательного заведения, людей вывезли на резиновой лодке.

Больше всего стихия обрушилась на Куршунлу в районе Гемлик, подтопило несколько домов. Правоохранители перекрыли для движения прибрежную дорогу Куршунлу.