Брошенные Вашингтоном и осаждаемые турецкой армией курдские силы, расположенные в северном сирийском регионе Африн, запросили помощь у России и получили ее. Официальные представители курдских отрядов народной самообороны YPG объявили, что правительственные силы Сирии направили подкрепление в Африн, чтобы поддержать курдские силы. Французский телеканал France24 сообщил, что войска президента Сирии Башара Асада, прибывающие в Африн, попали под огонь турецкой артиллерии. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что правительственные войска Сирии были вынуждены отступить, пишет Дэвид Голдман в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Ситуация на севере Сирии остается неясной. Однако курдам стало предельно ясно, что США их бросили менее чем через месяц после того, как Пентагон объявил о создании на севере Сирии «Пограничных сил безопасности» численностью 30 тыс. человек, состоящих преимущественно из курдов. Турция ответила на американскую инициативу, вторгнувшись в северную Сирию и напав на курдские отряды. США ничего не предприняли и курды обратились за помощью к России.

По словам эксперта Альфреда Хакенбергера, опубликовавшего 19 февраля статью в газете Die Welt: «Россия окажется в победителях, если ей удастся создать сирийско-курдский военный союз. Это значительно расширило бы военный контроль России над страной. Турция должна была бы прекратить свое вторжение в Африн, потому что конфронтация с сирийскими солдатами приведет к прямому вступлению в конфликт с Россией».

Kurdishstruggle Бойцы курдского отряда народной самообороны YPG

Несомненно, ситуация в Африне представляется как второстепенный эпизод в затянувшейся сирийской гражданской войне, однако последние события показывают, что американское влияние в регионе рухнуло раз и навсегда. Курдские группировки, подготовленные военными инструкторами из США и Германии, представляют собой эффективную силу, независимую от Асада. Курдские силы смогли разбить суннитских боевиков, поддерживаемых США, Турцией и Саудовской Аравией.

Расширение курдского влияния в Сирии повлекло за собой яростную реакцию со стороны Турции, которая опасается того, что сирийские и иракские курды могут соединиться с курдами, проживающими на территории Турции. К середине 2040-х годов более половины населения Турции младше 30 лет будут составлять этнические курды.

Курды являлись вспомогательным отрядом НАТО, сражавшимся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Курды не выдвигали никаких требований, кроме альянса с США. Турция является членом НАТО формально, а на практике Анкара занимает враждебную позицию относительно ключевых интересов США. Анкара, кроме всего прочего, помогает России поставлять газ в ЕС, минуя Украину. Турция яростно торгуется с Россией, однако в конечном итоге все же будет поддерживать сотрудничество с Москвой.

Тем не менее Вашингтон парализовал страх из-за того, что Турция может покинуть НАТО, если Белый дом продолжит поддержку курдов. «Никто не хочет взять на себя ответственность за потерю Турции», — заявил представитель администрации США.

США бросили курдов, и у них не осталось иного выбора, кроме как обратиться за помощью к правительству Сирии и его ключевому союзнику. В результате Россия в настоящее время является ключевым союзником как правительства Асада, так и курдских группировок, которые США рассматривают как основную подконтрольную им силу в стране.

Kurdishstruggle Бойцы курдского отряда народной самообороны YPG

Пока США играют в монополию, Россия играет в шахматы. Все активы США в регионе рассматриваются американской администрацией отдельно, они не существуют в рамках единой стратегии, поэтому непонятно, как оценивать отдельные активы и чем можно пожертвовать для достижения крупного выигрыша. Россия рассматривает свои активы как фигуры на шахматной доске, единственная функция которых заключается в том, чтобы внести свой вклад в достижение единственной цели — выиграть игру.

Фигурами можно безжалостно жертвовать, когда этого требуют обстоятельства. У Вашингтона нет единой стратегии, он не знает, чего именно нужно добиться в отношении Сирии и Турции и с помощью каких средств.

Предполагаемые курдские «Пограничные силы безопасности» были последней американской фигурой на сирийской шахматной доске, и Вашингтон отказался от этой фигуры. Непонятно, какими рычагами влияния США намерены воспользоваться сейчас.