Поразительным образом 21 февраля совпали по времени две новости — обещание Курта Волкера дать Киеву не только пресловутые «Джавелины», но и «много чего еще» и сообщение СМИ, близких к украинскому военно-промышленному комплексу, о том, что Вашингтон зарубил на корню все планы военно-технологического сотрудничества Украины и Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

С одной стороны, официальный Киев получил от США новые «зеркала и бусы», наделенные волшебной силой для сокрушения «агрессора», и может этому радоваться.

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В то же время представители украинского ВПК фактически рассказывают об удушении остатков украинских более-менее высоких технологий военного направления.

Ни для кого не секрет, что Украина возлагала большие надежды на выгодную торговлю остатками советских военных технологий, к которым много кто в мире продолжает проявлять нешуточный интерес. В частности, многие помнят скандал с обвинениями украинского ВПК в участии в ракетной программе КНДР. Скандал медленно затух, однако желания продать и купить военные технологии никуда не исчезли.

Турция решила пойти другим путем и предложила Украине совместные проекты в ракетной, авиационной и радиоэлектронной сферах. Киев должен был вложиться остатками конструкторских «мозгов» и наработанными ранее технологиями, а взамен получал от Турции некоторое количество денег.

Фактически украинские КБ должны были бы поработать по заданию турецких военных. Это позволило бы Турции получить желанные технологии, а Киеву были бы даны некоторые финансовые средства для реанимации умирающих военных производств. Дошли бы эти средства до украинских оружейников или «растворились» бы по пути — другой вопрос.

Но вдруг выяснилось, что США не желают ни технологического усиления Турции, ни сохранения украинского ВПК. И переговоры эти были пресечены на корню самым решительным образом.

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ПТРК Javelin

Под этим углом зрения даже обещания Курта Волкера о предоставлении Киеву американских вооружений выглядят несколько по-другому. Во-первых, ВСУ вовсе не страдают от нехватки комплексов ПТУР. Украинский ВПК производит эти системы на неплохом техническом уровне и в достаточном количестве.

Но ведь в том-то и непорядок, что производит. Ведь в идеале война на востоке Украины должна приносить прибыль вовсе не украинскому ВПК. И вообще этот ВПК должен умереть как можно скорее, чтобы не успел поделиться технологиями с державами, претендующими на какую-нибудь самостоятельность.

Эти державы, как и Украина, должны долго и счастливо воевать тем оружием, которое им продаст добрый англосаксонский друг.

Только вот опыт общения с ним говорит о том, что опаснее вражды с англосаксом может быть только дружба с ним. Но Украине чужой опыт не указ…