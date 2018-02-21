Несмотря на то что расследование специального прокурора США Роберта Мюллера, выдвинувшего недавно обвинения против 13 граждан и трех компании России, и не вскрыло пока сговор Москвы и предвыборного штаба Дональда Трампа во время выборов в США 2016 года, оно пролило свет на крайне тревожный факт: президент России Владимир Путин обвел американских избирателей совершенно различных политических взглядов вокруг пальца, как детей. По сути, российский лидер превратил сторонников Трампа в полезных идиотов современности, пишет Дана Милбанк в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

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Автор отмечает, что обвинения, выдвинутые Мюллером, полны тошнотворных подробностей содеянного Кремлем. Так, с помощью таких групп в Facebook, как «За патриотизм» (Being Patriotic), были организованы митинги под лозунгами «Марш в поддержку Трампа», «Долой Хиллари», «Флорида вместе с Трампом», «Шахтеры за Трампа» и многие другие. Кремль также устроил так, чтобы на страницу в Twitter, якобы принадлежащую отделению Республиканской партии в штате Теннесси, подписалось более 100 тыс. человек. Более того, в созданные Москвой группы, такие как «Армия Иисуса» (Army of Jesus) и «Единый юг» (South United), добавились сотни тысяч человек.

Роберт Мюллер

Русские, подчеркнул автор, заплатили американцам за то, чтобы те поставили клетку на грузовик, в которой должен был сидеть доброволец в оранжевом тюремном костюме и символизировать бывшую первую леди США Хиллари Клинтон. Для разжигания антиисламских настроений в пользу Трампа российские оперативники создали группу в Facebook «Объединенные мусульмане Америки», которая стала продвигать идею проведения митинга «в поддержку Хиллари» «ради спасения американских мусульман». Туда вербовались реальные американцы, которые должны были держать плакат с надписью: «Я считаю, что закон шариата будет мощным направлением свободы».

Они также продвигали такие пометки в поддержку Трампа, как #MAGA, #Hillary4Prison («Сделаем Америку снова великой» и «Хиллари в тюрьму»), создавали страницы в Twitter в поддержку кандидата-республиканца (например, «Объединение сторонников Трампа»), оплачивая рекламу и распространяя такие лозунги, как «голосуй за республиканцев, голосуй за Трампа, поддержи вторую поправку!», а также «Хиллари — сатана, она своими преступлениями и ложью доказала то, насколько она порочна».

Вмешательство Путина, теперь разоблаченное, должно, по мнению автора, устыдить и объединить граждан США для единого ответа, однако этого не произойдет, поскольку самым полезным идиотом оказывается президент США, поглощенный только собой. В припадке стремления обелить себя он за последние несколько дней показывал в любую сторону, кроме Москвы. Он обвинил своего предшественника Барака Обаму, члена палаты представителей Адама Шиффа, Клинтон и многих других. Он прибегал к грязному языку, выдумывал факты и распространял оскорбительные материалы.

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Вместо того чтобы осудить или дать отпор тому, что сами русские называют «информационной войной против США», Трамп решил начать собственную информационную войну в свою поддержку. Узнав о российской «ферме троллей», сеющей свои семена в США, он заявил, что является «Каргиллем» «ферм троллей», имея в виду американскую компанию Cargill, поглотившую в 2011 году нидерландскую Provimi.

Быть может, указывает автор Трамп с его уровнем интеллектуального любопытства подумал, что речь идет о троллях из недавно вышедшего мультфильма компании DreamWorks, однако нападение России не имеет ничего общего с представленными там милыми созданиями. Они платили реальным американцам, чтобы те посещали митинги, они платили за рекламу, утверждающую, что Клинтон «совершала махинации с голосами».

Blacklivesmatter.com Black Lives Matter

Они манипулировали движением Black Lives Matter («Черные жизни важны»), создавая такие группы, как«Blacktivis» («Черный активист») и«Woke Black» («Осознавшие черные»), в попытке убедить афроамериканцев поддержать Джилл Стайн из Партии зеленых и не голосовать за Killary (убийцу-Хиллари). У русских, подчеркивает автор, даже хватило наглости поручить реальным гражданам США продвигать пропагандистские материалы через подставные страницы.

Русские также использовали поддельные личности «для общения с ничего не подозревающими членами, добровольцами и сторонниками предвыборного штаба Трампа, участвующими в работе на местах, а также с общественными группами, которые поддерживали тогдашнего кандидата Трампа». Трамп и его апологеты цепляются за формулировку «ничего не подозревающие» как за свое оправдание, не понимая, что иными словами они полезные идиоты.

Благодаря расследованию Мюллера граждане США теперь все понимают. Трамп же, по-прежнему не желающий ответить на нападение России, продолжает строить из себя полезного идиота, поскольку это соответствует его эгоистичным целям. Пока не ясно, будут ли его последователи по-прежнему позволять Путину обводить их вокруг пальца.