Успехи США в борьбе против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали ситуацию, при которой США срочно необходимо решить вопрос о дальнейшей судьбе попавших в плен боевиков, пишет Сет Дж. Джонс в статье для американского издания The Hill.

Surian Soosay Террорист

Во время освобождения таких сирийских городов, как Ракка, местные группировки, такие как Сирийские демократические силы (SDF), захватили большое количество иностранных боевиков, которые сейчас находятся в изоляторах временного содержания в Сирии. Хотя некоторые представители власти США утверждают, что этих задержанных следует отправить в Гуантанамо, лучший вариант заключается в том, чтобы их родные страны взяли на себя обязательство по их содержанию под стражей.

Ракка

Эта проблема назревала в течение последних четырех лет. В 2014 году территория, подконтрольная ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), быстро расширялась, она вышла за границы Сирии и приближалась к Багдаду. На пике своего успеха в конце 2014 года ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировало более 100 тыс. квадратных километров. На данной территории находилось почти 12 млн человек.

Территориальные успехи террористов в Ираке и Сирии, призывы главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади и информационная кампания в социальных сетях позволили привлечь на сторону боевиков около 40 тыс. суннитских радикалов. Согласно оценкам правительства США, большинство этих радикалов прибыло из Саудовской Аравии, Туниса, Франции, Бельгии, Германии, Турции и Великобритании.

К концу 2017 года почти три четверти (примерно 30 тыс. террористов) все еще сражались в Ираке и Сирии, 17% (примерно 7 тыс. боевиков) покинули регион, и более 10% (примерно 5 тыс. террористов) были ликвидированы. Крах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привел к следующей ситуации: сотни, если не тысячи иностранных боевиков содержатся в тюрьмах. Чтобы справиться с этой ситуацией, администрация президента США Дональда Трампа должна применить разумный подход. Вашингтон должен начать переговоры с Сирийскими демократическими силами и другими союзниками, чтобы установить точное число задержанных боевиков, а также собрать их биометрические данные и определить страны происхождения.

На следующем этапе возникнет более сложный вопрос: что делать с боевиками? Как недавно заметил министр обороны США Джеймс Мэттис, далеко не все задержанные являются закоренелыми радикалами:

«У нас есть сотни заключенных, у которых уже нет такого же рвения, которое у них было, когда они выигрывали. Похоже, что сотни из них не совсем преданы делу».

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Существует несколько вариантов. Во-первых, США могут ничего не делать и позволить SDF и другим местным силам самостоятельно с ними разобраться. Но это неприемлемый вариант. Большинство задержанных террористов, вероятно, будут расстреляны или освобождены.

«Мы хотим убедиться, что иностранные боевики выведены с поля битвы, и они не появятся где-нибудь еще», — заявил глава Пентагона.

Другой вариант заключается в том, чтобы отправить задержанных террористов в американскую тюрьму Гуантанамо. В январе 2018 года президент Трамп подписал распоряжение, в соответствии с которым тюрьма Гуантанамо продолжит функционировать. Но содержание боевиков в Гуантанамо практически не имеет смысла. Почему США должны содержать, кормить и оплачивать расходы, связанные с привлечением к ответственности лиц, являющихся гражданами других стран? Кроме того, с 2008 года в Гуантанамо не было направлено новых заключенных. Они либо были переданы другим странам, либо их дела были переданы в гражданские суды США.

Третий вариант является наиболее разумным. Необходимо депортировать заключенных боевиков в их родные страны. Более половины задержанных в Сирии иностранных боевиков являются выходцами из России, европейских и арабских стран. Эти страны обязаны позаботиться о возвращении своих граждан на родину.

Однако воплотить третий вариант в жизнь будет непросто. Многие правительства не желают возвращать задержанных, поскольку у этих правительств нет доказательной базы для начала судебного преследования. Тем не менее Соединенные Штаты со своей стороны могут поделиться разведывательными данными и обеспечить упорядоченную передачу. США необходимо обеспечить разумный подход в рамках определения дальнейшей судьбы задержанных террористов.