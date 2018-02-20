В то время как США сосредоточили свое внимание на северокорейском кризисе, в Восточной Азии возникли предпосылки для еще одной взрывоопасной конфронтации. Китай принимает все большее число мер по запугиванию Тайваня, подчеркивая, что любые надежды на независимость являются нереалистичными и неприемлемыми. Пекин пытается уговорить или подкупить небольшое число стран, которые по-прежнему поддерживают дипломатические связи с Тайванем. Звучат предупреждения о том, что Китай использует силу, если это необходимо, для противодействия любым сепаратистским шагам со стороны Тайваня. Также возможно резкое увеличение количества и масштабов военный учений в Тайваньском проливе и других близлежащих районах, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative.

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Военные маневры вызывают особые опасения. По данным тайваньских СМИ, в 2017 году Китай провел 16 военных учений в районе Тайваня, хотя в 2016 году прошло всего восемь военных учений. Военно-морские учения и учения ВВС КНР завершились в январе 2018 года, когда через Тайваньский пролив прошла флотилия, включая авианосец КНР.

Высокопоставленный китайский чиновник Лю Чжунчунь заявил, что «контраст в военной мощи» между двумя сторонами будет увеличиваться и Китай получит «полное, подавляющее стратегическое преимущество перед Тайванем». Должностные лица в Тайбэйе утверждают, что растущая военная деятельность представляет собой «огромную угрозу» для безопасности Тайваня. В китайском правительстве заявили, что правительству Тайваня нужно привыкнуть к военным учениям с участием ВМС и ВВС КНР, поскольку подобные учения не прекратятся.

Авианосец КНР

Растущая напряженность между Тайбэйем и Пекином должна привлечь большее внимание со стороны США. Закон об отношениях с Тайванем (TRA), принятый конгрессом в 1979 году при администрации 39-го президента США Джимми Картера, предусматривал два пункта в сфере безопасности. Стоит отметить, что в этот период США официально признали КНР и понизили отношения с Тайванем до уровня неформальных экономических и культурных связей. Итак, TRA гласит, что США будут внимательно следить за любыми попытками КНР оказать давления на Тайвань, поскольку это представляет угрозу для безопасности в Восточной Азии. В рамках закона также предусмотрены поставки «оборонных изделий и предоставление оборонных услуг в таком количестве, которое может потребоваться Тайваню для обеспечения достаточного потенциала самообороны». КНР в 2005 году приняла анти-сецессионный закон, подчеркнув, что Китай при необходимости будет использовать силу, чтобы предотвратить любое движение Тайваня к официальной независимости. Хотя обязательства США по TRA не подразумевают использование военной силы для защиты острова, данные обязательства весьма не тривиальны. Если между КНР и Тайванем разразится вооруженный конфликт, то почти наверняка Соединенные Штаты будут втянуты в борьбу.

Выборы, проходившие в Тайване в январе 2016 года, привели к громкой победе Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость острова. Впервые в истории Демократической прогрессивной партии удалось не только поставить своего кандидата на пост президента, но и взять под контроль национальный законодательный орган. Руководство КНР было в ярости. С тех пор, по обе стороны пролива, отношения неуклонно ухудшались.

RattleMan Тайваньские демонстрации за единство КНР

Новый президент Тайваня Цай Инвэнь предприняла ряд действий, которые подрывали интересы Пекина. Она начала диалог по вопросам взаимной безопасности с региональным противником Китая — Японией. В начале июня 2016 года парламент Тайваня впервые провел торжественную церемонию, посвященную жертвам столкновений на китайской площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Эта церемония стала показательной пощечиной властям Пекина. Затем последовал знаменитый телефонный звонок Инвэнь Трампу. Для китайских лидеров ее действия означали явную попытку побудить нового лидера США рассматривать Тайвань как полностью независимую страну.

Руководству США следует определить, отвечает ли поддержка Тайваня национальным интересам Соединенных Штатов или представляет собой неприемлемый риск. Одно дело защищать остров, когда Пекин не имел возможности отразить американскую военную интервенцию, а осторожные китайские лидеры, зная об этом, не решались начать нападение на Тайвань. Таким образом, США практически ничем не рисковали, когда направили авианосец в Тайваньский пролив в 1996 году во время очередного кризиса между КНР и Тайванем.

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Но с тех пор ситуация резко изменилась. Пекин направил сотни миллиардов долларов на модернизацию своих вооруженных сил. Особое внимание было уделено разработке противокорабельных ракет. Сегодня вмешательство США все еще, вероятно, будет успешным, но оно будет связано с большим риском. Еще через несколько лет перспективы успеха будут еще более неопределенными.

США должны пересмотреть TRA и четко определить обязательства Вашингтона. Белый дом должен продолжать продажу оружия Тайваню, несмотря на предсказуемые протесты со стороны Пекина. Эти продажи позволяют Тайваню продолжать сопротивление КНР.

Тем не менее, руководители США должны также четко указать, что Тайвань существует сам по себе, и внести изменения в TRA, чтобы устранить любые подразумеваемые обязательства в области обороны. Катастрофическая война с Китаем — это слишком высокая цена за сохранение фактической независимости острова.