На Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в феврале 2018 года, стала очевидна напряженность в отношениях между ЕС и США. На конференции высокопоставленные европейские чиновники подвергли критике видение президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего». Также обсуждались возможные ответные действия на «агрессию» со стороны России. В кулуарах конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью журналисту The Foreign Policy Робби Грамеру. В рамках интервью Столтенберг ответил на вопросы относительно отношений, которые выстроились между НАТО и США при администрации Трампа, напряженности в отношениях с Россией, новой миссии НАТО в Ираке, ухудшения отношений между Турцией и Западом.

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Президент Трамп стремится убедить членов НАТО в необходимости увеличения оборонных расходов. Какие шаги предпринимает НАТО в данном направлении?

— НАТО положило хорошее начало. В 2014 году мы решили, что больше не будет сокращений, а расходы на оборону составят 2%. Сокращений больше нет. Расходы на оборону растут в ЕС и Канаде. Мы движемся к 2%. В 2014 году, когда было принято решение, только три страны выделяли на оборону 2% от ВВП. В этом году таких стран будет уже восемь, а в последующие годы их число продолжит расти. Поэтому прогресс есть, однако впереди нас ждет тяжелая работа. Нам еще предстоит пройти долгий путь.

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Вы проводили личные беседы с генералом Макмастером (советник президента США по национальной безопасности — прим. ИА REGNUM ) и президентом Трампом. Они удовлетворены тем, как НАТО отреагировало на их просьбы об увеличении расходов или они все еще не удовлетворены?

— Они сказали то, что я от них ожидал: это хорошее начало, но нам нужно больше. Я полностью с ними согласен. Президент Трамп отметил увеличение оборонных расходов в ЕС и Канаде. Но опять же, это только начало. Мы не обещали, что оборонные расходы достигнут 2% от ВВП уже в следующем году. Мы обещали достигнуть этого показателя в течение десятилетия.

Число стран, которые достигли намеченного уровня оборонных расходов, продолжит расти. Мы постепенно решаем проблемы распределения бремени. Европейские союзники увеличивают как расходы, так и численность войск для обеспечения коллективной безопасности ЕС. США расширяют свое присутствие в ЕС, мы это очень приветствуем. США сократили свое военное присутствие в Европе после окончания холодной войны. Последний американский боевой танк покинул Европу осенью 2013 года. Теперь США вернули бронетанковую бригаду, увеличили снабжение, количество оборудования и финансирование инфраструктуры.

Многие европейские союзники выразили обеспокоенность, когда президент Трамп вступил в должность. Вы обеспокоены за будущее трансатлантического союза при администрации Трампа?

— Президент Трамп четко заявил, что он привержен НАТО и трансатлантической связи не только на словах, но и на деле. В настоящее время Соединенные Штаты увеличивают свое присутствие [в ЕС], поэтому я считаю, что действия говорят сами за себя.

Во-вторых, мы должны помнить, что в НАТО входят 29 демократических государств, которыми руководят лидеры с разным политическим бэкграундом, с разными взглядами на многие вопросы. Однако нам всегда удавалось преодолевать эти разногласия и придерживаться основной цели НАТО: стоять вместе и защищать друг друга, потому что это отвечает интересам США, Северной Америки и ЕС.

Вы сказали, что НАТО — альянс 29 демократических государств. Однако один из членов НАТО отходит от демократической традиции. Это Турция. Вы обеспокоены отношениями между Турцией и НАТО, особенно учитывая напряженность в отношениях с Вашингтоном и ЕС?

— Турция является нашим ключевым союзником по нескольким причинам. Например, из-за ее стратегического географического положения, поскольку страна граничит с Ираком и Сирией, а также с Россией в Черном море. Турецкая инфраструктура, базы, аэропорты были чрезвычайно полезны в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подразделение НАТО

Турция также столкнулась с неудавшейся попыткой военного переворота в 2016 году. Заговорщики бомбили парламент и убили много людей. Те, кто стоит за организацией попытки государственного переворота, должны быть привлечены к ответственности. Верховенство закона, демократия и личная свобода являются основными ценностями для НАТО. Я подчеркиваю это на встречах во многих столицах стран НАТО, включая Анкару.

Но вы сказали «29 демократических государств». Вы до сих пор считаете, что Турция — это демократическая страна?

— Турция является союзником НАТО. В Турции проходят выборы. Мы просто ждем, что Турция будет придерживаться основных ценностей НАТО.

Что бы предприняло НАТО, если бы Россия в странах Балтии осуществила такие же действия, как на Украине? «Маленькие зеленые человечки». Будет ли НАТО инициировать статью №5 в этой ситуации?

— Во-первых, мы не видим никаких угроз для какого-либо союзника по НАТО. Я всегда с осторожностью размышляю относительно таких гипотетических ситуаций. Но я могу сказать, что если что-то произойдет наподобие того, что произошло в Крыму и на Украине, конечно, это спровоцировало бы ответ со стороны всего альянса, потому что НАТО защищает всех союзников от любых угроз. Основная задача НАТО — это защита союзников по принципу «Один за всех и все за одного». Мы впервые разместили боевые группы в этой части Европы. Цель нашего присутствия заключается не в том, чтобы провоцировать конфликт, а в том, чтобы предотвратить его. Таким образом, НАТО поддерживает мир в Европе на протяжении почти 70 лет, обеспечивая надежное сдерживание. Мы провели самое большое укрепление коллективной обороны после окончания «холодной войны», увеличив расходы на оборону, что стало прямым результатом агрессивных действий со стороны России. Мы следим за тем, чтобы ничего подобного никогда не происходило с союзником по НАТО.

В НАТО недавно объявили о новой учебно-тренировочной миссии в Ираке. Что повлечет за собой миссия? Насколько продолжительна она будет, и когда она начнется?

— Мы проводим несколько учебно-тренировочных мероприятий в Ираке. Учебные группы развернуты в Багдаде. В настоящее время план заключается в расширении масштабов этих мероприятий путем создания учебной миссии. Это позволит заложить основу для всей операции, включая доступ к общим ресурсам НАТО. Окончательное решение будет принято на саммите НАТО в июле.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО

Мы стремимся помочь Ираку в создании профессиональных вооруженных сил. Для этого необходимы военные училища, военные академии, подготовка инструкторов, чтобы они получили возможность самостоятельно подготавливать солдат. Мы также можем помочь им построить и реформировать свою инфраструктуру безопасности, включая министерство обороны и объединённый комитет начальников штабов. Я только что встретился с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади. Он очень приветствовал усилия НАТО, то, что мы делаем, и наши планы по расширению.

Ранее в НАТО заявили, что статья о коллективной безопасности могла быть инициирована в ответ на кибератаку. Сохраняется ли такая угроза? Какая кибератака повлечет за собой ответные шаги?

— Кибератака может привести к инициализации статьи №5, поскольку мы знаем, что кибератаки могут быть столь же разрушительными, как и обычные. Мы ясно дали понять, что если мы действительно столкнемся с кибератакой, то это может привести к применению статьи о коллективной безопасности.

Некоторые союзники выразили растущую озабоченность по поводу наращивания российского военного строительства в Арктике. Как в НАТО должны противостоять этому? Какую роль НАТО играет в Арктике?

— НАТО присутствует в Арктике. Половина моей страны [Норвегия] находится за Полярным кругом. Совместное силовое командование норвежских войск расположено к северу от Полярного круга. Большая часть норвежских вооруженных сил находится к северу от Полярного круга. Так что НАТО уже в Арктике.

Но в то же время мы привыкли, что «на Крайнем Севере у нас низкая напряженность». Мы видим усиление напряженности на Севере, однако мы должны продолжать бороться за снижение напряженности и налаживание сотрудничества, которое выстраивалось с Россией на протяжении десятилетий. Даже во время «холодной войны» было сотрудничество между НАТО и Советским Союзом в Арктике. Поэтому мы должны обеспечить пропорциональное присутствие для поддержания безопасности.