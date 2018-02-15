Передача LXIX с зачарованным семидесятиоднолетним наблюдателем жизни — Бобом Айзеном (Bob Eisen).

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда

Из письма Боба (в авторском правописании):

«Пора писать… что-то, что-нибудь — слова, предложения, шутки, философия, заурядный рассказ, анекдоты из моей жизни на судне, да, ещё раз на грузовом судне, находиться где-то на этом громадном океане, который ведёт себя, как бы ему ни хотелось, и как раньше, каждый вечер, заход солнца представляет своё изумительное действие цвета и света, бесконечно разные формирование облаков, природу в своём самом лучшем, до сих пор не пачкалась при помощи сердитых людей и бомб и телевидения, и да, есть моменты, конечно мимолётные, когда всё хорошо в мире, всё как это должно быть…

… по той причине я слезаю лестницу в лазурный бассейн и начинаю танцевать. Всё хорошо — место достаточное, маленький магнитофон звучит круто и, важнее, потолка нет. Да, это плавательный бассейн, и хотя нет воды, всегда есть ещё ощущение, что я в бассейне и должен делать то, что люди в бассейне делают, т. е. , поплавают, но вместе того, я танцую, и в его лучших моментах, ум действительно замедляет, размышление изменяется… и так далее, и так далее, вся чепуха уже написана, как будто я на самом деле этому верю, зная очень хорошо, что я получаю удовольствие от того, чем в пустом бассейне занимаюсь, особенно как судно качает — каждый раз я так говорю себе, потому что иногда это скучно. Это то, что происходит, когда человек вырывает яму и не может вылезти.

Были и продолжаются быть моменты когда, серьёзно, всё бывает, как это должно; вчера вечером, в сумерках, плавая через Ла-Манш, слева Англия, справа Франция, пролив переполнен другими судами, светы везде сверкают, и сижу в капитанском мостике, будучи вполне зачарованным наблюдателем».