



Иван Шилов ИА REGNUM Закир Гасанов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Баку с делегацией во главе со специальным посланником Европейского союза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром. Говоря о перспективах урегулирования нагорно-карабахского конфликта, генерал заявил, что «вооруженные армии Азербайджана и Армении стоят друг против друга на линии фронта, и не исключено возобновление войны в любой момент». При этом Гасанов уточнил, что «переговорный процесс по-прежнему остается безрезультатным» и «вместо того, чтобы заниматься расследованием следствий нагорно-карабахского конфликта, было бы лучше, если международные структуры, приложив все усилия для полного решения конфликта, занялись бы коренным устранением причин его возникновения». Клаар, в свою очередь, отметил «важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в южно-кавказском регионе» и подчеркнул, что «Евросоюз является сторонником продолжения переговоров».

Заявление Гасанова выглядит странно. В первых числах февраля он встречался с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. На встрече стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, итогах проведенных мониторингов и урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Стало известно, что очередной мониторинг на государственной границе между Азербайджаном и Арменией будет проведен 21 февраля в направлении Газахского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Чуть ранее регион посетили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые встретились и провели переговоры с главами Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха, а также провели консультации с министрами иностранных дел. В совместном заявлении сопредседатели подчеркнули важность добросовестного выполнения всех обязательств, взятых на саммите в октябре 2017 года в Женеве и на предыдущих саммитах (в частности в Вене и Санкт-Петербурге), которые предусматривают появление стационарной системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и международных наблюдателей.

Mod.gov.az Переговоры в министерстве обороны Азербайджана

Практическая реализации этих положений, безусловно, снижает риск возобновления боевых действий, создает предпосылки для переговоров по кругу проблем, связанных с урегулированием конфликта. И вдруг теперь министр обороны Азербайджана заявляет, что «переговорный процесс по-прежнему остается безрезультатным». Отчего так? Скорее всего, потому, что азербайджанские военные, в отличие от дипломатов, оценивают договоренности, достигнутые в Кракове главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, особенно в части расширения офиса личного представителя ОБСЕ Каспшика, «как уступку армянской стороне». Но, как образно говорил президент Армении Серж Саргсян на конференции по безопасности в Мюнхене, «во время войны пловом не угощают». На первом этапе необходимо добиться максимального снижения рисков возобновления боевых действий в зоне конфликта, а потом вести дискуссию о поэтапных или не поэтапных действиях в сторону достижения широкого соглашения.

Отметим и то, что заявление Гасанова практически совпало с появлением ежегодного доклада директора национальной разведки США Дэниела Коутса, в котором говорится о большой вероятности возобновления в 2018 году широкомасштабных боевых действий между Азербайджаном и Арменией, в которые может быть вовлечена Россия. В посвященной Карабаху части доклада отмечается, что «нежелание обеих сторон идти на компромисс, усиление давления со стороны, стабильная военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оружия в 2018 году могут привести к крупномасштабным боевым действиям». И далее: «Напряженность вокруг спорного Нагорно-Карабахского региона может превратиться в масштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который может вовлечь Россию для поддержки своего регионального союзника». В этой связи глава бакинского Центра политических инноваций и технологий, политолог Мубариз Ахмедоглу заявил, что «не исключает того, что США хотят проверить силы России в регионе Южного Кавказа, проведя так сказать, «разведку боем».

KMarcin Konsek T-72. Степанакерт, Нагорный Карабах.

Но кто заинтересован в развязывании очередной карабахской войны — Баку или Ереван? Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, эксперт РСМД Сергей Маркедонов считает, что «Армения сегодня является стороной, не заинтересованной в нарушении статус-кво», тогда как Азербайджан воспринимает его неприемлемым и часто прибегает к угрожающей военной риторике, нивелируя одновременно работу своих дипломатов, и пытается дискредитировать работу Минской группы. Однако, замечает Маркедонов, «армяно-азербайджанский конфликт, в отличие от противостояния в Донбассе и ситуации в Абхазии и Южной Осетии, не рассматривается ни в России, ни на Западе как площадка для конфронтации между Москвой и Вашингтоном». Напротив, представители МГ ОБСЕ неизменно подчеркивают, что несмотря на принципиальные расхождения по широкому спектру проблем, в карабахском урегулировании они являются единомышленниками. Следовательно, у Баку нет реальных возможностей для раскачивания ситуации в надежде на поддержку противостоящих друг другу «больших держав».

Отказ от переговоров или их срыв противопоставит Баку и Ереван одновременно и Москве, и Вашингтону. Уникальная ситуация на постсоветском пространстве, которую вряд ли сломают заявления Гасанова. Скорее всего, речь можно вести о тестировании азербайджанским министром ЕС, его готовности или неготовности принять силовой сценарий решения конфликта. Судя по реакции на это специального посланника Европейского союза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Клаара, Европа на шантаж не поддается!