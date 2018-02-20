В пятницу 16 февраля телеканал Россия выпустил сюжет, в котором деятели искусств, со свойственной им экспрессией, похвалили достижения мэрии Москвы по ликвидации последствий «снегопада века». Подобные заявления буквально взорвали соцсети. Граждане задались вопросом, а о той ли Москве, в которой живут остальные 12 миллионов жителей, рассказывают в телесюжете господин Хазанов и присоединившиеся к нему товарищи.

Свирин Игорь М-рн «Переделкино Ближнее», вид из окна

Screenshot Качество расчистки столицы от снега оценили известные москвичи

Смотрите сюжет здесь: Качество расчистки столицы от снега оценили известные москвичи

Видимо, в каком-то другом городе, кардинально отличном от Москвы Геннадия Хазанова, живет посол Австралии в России. Дипломат 19 февраля, то есть спустя 3 дня после известного телесюжета, опубликовал в своем Твиттере фотографии неубранного Кропоткинского переулка, и вопросил градоначальника, доколе это всё терпеть.

Screenshot Посол Австралии вопрошает, доколе?

Полномочному представителю далекой заокеанской страны повезло, буквально за ночь улицу от снега очистили. О чем со словами благодарности Сергею Собянину и сообщил сегодня 20 февраля Питер Теш.

Screenshot Собянин услышал голос иностранной державы

Мы также поинтересовались, как обстоят дела в столичных районах, в которых не живут полномочные представители заокеанских стран. В частности, автор этих строк, выглянув в окно, с облегчением обнаружил, что горы снега, наваленные дворниками вдоль стен школы, шестой день к ряду остаются на своих местах. Не заметно каких-либо изменений и в других частях района «Переделкино Ближнее».

Свирин Игорь М-рн «Переделкино Ближнее», вид из окна

Свирин Игорь Кому верить, своим глазам или «мастерам культуры»?

Свирин Игорь Снег убран, спасибо департаменту ЖКХ Москвы

Московские чиновники любят указывать задающим им неприятные вопросы журналистам на то, что личный опыт не отражает реального положения дел в столице. Памятуя об этом, мы обратились к опыту других москвичей, благо для этого лишь нужно зайти в соцсеть.

Screenshot Тоже про Москву, но другую

Screenshot Вновь убранный снег, в этот раз на газоны

Как это не показалось бы некоторым удивительным, но личный опыт полностью совпал с опытом земляков. Лишь беглый просмотр московских пабликов показывает, что в тех местах, где не живут «мастера культуры» из видеосюжета телеканала Россия, посол Австралии и прочие вип-персоны, мнение которых очень важно для столичного градоначальника, существенных изменений не произошло.

Screenshot Живущие в м-рне «Раменки» випы не догадались обратиться к мэру публично

Screenshot Снег действительно убрали... На парковки

Screenshot Это не «Переделкино Ближнее», разница заметна?

Город завален снегом, и после объявленного вице-мэром Петром Бирюковым на 12 февраля дедлайна (о котором якобы наврали журналисты, не так понявшие чиновника) снег лежал и 15 февраля, когда он должен был быть убран согласно нормативам, прописанным самими же чиновниками. В борьбе с последствиями «снегопада века» не помог и вышедший на экраны 16 февраля сюжет телеканала Россия.

Телеграммканал Лужков позвонит Опять очищенная от снега Москва

Телеграммканал Лужков позвонит Снова Москва

Мы лишь прикоснулись к тому валу претензий, которые москвичи высказали своему градоначальнику и ответственным за уборку улиц чиновникам. Тех, кого не убеждают наши утверждения, приглашаем посетить группы, которые мы смотрели, чтобы сравнить свой опыт с опытом других москвичей.

Подробности смотрите здесь: Синие ведерки

Здесь: За Раменки!

И здесь: Делишки дилетантов Собянина

«Свечку» не держали, поэтому мотивы, побудившие худрука московского Театра эстрады и примкнувших к нему деятелей культуры выступить с подобными публичными заявлениями, обсуждать не будем. Хотя бы уже потому, что помним, что театры московские, что город выделяет на их содержание миллиарды рублей и при этом не требует, чтобы они выпускали спектакли, на которые москвичам будет интересно ходить.

Во всей этой ситуации со снегом, как, впрочем, и многих других значимых проблемах города, поражает желание городских властей сформировать виртуальную реальность, в корне отличную от той, которую воочию наблюдают миллионы москвичей и гостей столицы. Более того, убеждены в том, что московские власти не только сформировали эту, на их взгляд, идеальную реальность, но и сами давно и прочно поселились в ней.

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