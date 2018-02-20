



Иван Шилов ИА REGNUM Пусковая установка комплекса «Искандер-М»

Вопрос размещения российских оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» в Калининградской области снова стал объектом критики со стороны главы НАТО Йенса Столтенберга. Он призвал Россию проявлять прозрачность в том, что касается размещения ОТРК. В целом же тему поднял министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, который заявил о размещении «Искандеров» в Калининграде на постоянной основе, в отличие от предыдущих случаев, когда они доставлялись туда для учений. Озабоченность выразила и президент Литвы Даля Грибаускайте, которая считает российский ОТРК угрозой «половине Европы». Так ли это и зачем Россия усиливает группировку в Калининграде «Искандером»?

Размещение ОТРК «Искандер-М» в Калининграде абсолютно законно

Сами по себе ОТРК «Искандер-М» не являют каким-то стратегическим оружием, а максимальная дальность полёта аэробаллистических и крылатых ракет комплекса составляет 500 км, что вполне вписывается в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом Калининградская область является точно такой же суверенной территорией России, как и любая другая, и никаких договоров, ограничивающих размещение там обыкновенных тактических ракет, не существует. Что касается прозрачности — то председатель Комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов прямым текстом заявил о размещении «Искандеров» в Калининградской области, отрицать этот факт не стал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так что всё вполне прозрачно.

Vitaly V. Kuzmin Пусковая установка комплекса «Искандер-М» в транспортном положении

В целом же активная и напряжённая риторика вокруг размещения этих ОТРК является неким случайным создавшимся консенсусом между западным и российским политическим истеблишментом — первые нагнетают антироссийские настроения, вторые — активно используют неискренние опасения европейцев и американцев для усиления образа Вооружённых сил России внутри страны («Искандеров» страшатся даже США и т. п.) и других внутриполитических целей.

Так ли страшен «Искандер-М»?

На деле речь идёт о тактической ракете, несущей боевую часть массой 500 кг, — явно не оружие массового поражения и не оружие достижения победы в войне. Конечно, высочайшая точность и наличие продвинутых средств преодоления системы противоракетной обороны противника (радиолокационная малозаметность, высокая скорость полёта) — это серьёзный козырь, позволяющий точечно вывести из строя некоторые ключевые цели, но в глобальном смысле — «Искандер-М» достаточно обыкновенная система вооружения. Правда, на вопрос можно посмотреть и с другой стороны — если на ракеты будут установлены тактические ядерные боеголовки. В таком случае возможности «Искандер-М» будут намного серьёзнее, но это далеко не единственный носитель ядерного оружия, доступный для России. Удар с помощью авиационных крылатых ракет большой дальности Х-102 с расстояния более 4000 км окажется для противника ничем не лучше, чем удар крылатой ракетой Р-500 комплекса «Искандер-М».

В целом зеркальными являются и возможности США и НАТО — тысяч крылатых ракет большой дальности Tomahawk морского базирования вполне достаточно для решения аналогичных «Искандеру» задач (что касается крылатой ракеты комплекса), а скоро, судя по всему, будут воссозданы Tomahawk и с ядерными боеголовками. Задача же быстрых тактических ударов может решаться комплексами HIMARS (дальность 270 км) и авиацией.

Dodmedia.osd.mil Панель управления системой Иджис

«Искандер-М» в Калининграде — политический ответ на американскую систему ПРО в Европе

Развёртывание американских систем ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии, несмотря на их неэффективность против российских межконтинентальных баллистических ракет, являлось серьёзным политическим вызовом для Москвы. Особенно в свете теоретической возможности использования вертикальных пусковых установок Mk 41 (входят в систему Aegis) для запуска крылатых ракет Tomahawk, в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Так или иначе, этот вызов требовал ответа — и оптимальным из возможных вариантов оказалось размещение ОТРК «Искандер-М» в Калининградской области. Оттуда вполне можно поразить объекты ПРО в Польше, за счёт чего и создаётся некое политические давление. Возможно, российская сторона пошла дальше в своём ответе и разработала также крылатую ракету средней дальности для комплекса — пока о ракете с индексом 9М729 известно очень немного, помимо того, что она существует, и что западные источники считают, что она нарушает ДРСМД. Также очевидно, что это изделие пока не производилось в серьёзных количествах и является одним из козырей в идущей геополитической игре.

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